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На Украине потребителей призвали экономить электричество - 31.12.2024, ПРАЙМ
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На Украине потребителей призвали экономить электричество
На Украине потребителей призвали экономить электричество - 31.12.2024, ПРАЙМ
На Украине потребителей призвали экономить электричество
Украинские энергетики призвали население к рациональному потреблению электричества на фоне значительного дефицита в энергосистеме Украины, сообщает национальная | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T14:50+0300
2024-12-31T14:50+0300
энергетика
украина
электроэнергия
укрэнерго
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Украинские энергетики призвали население к рациональному потреблению электричества на фоне значительного дефицита в энергосистеме Украины, сообщает национальная энергокомпания "Укрэнерго". "Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются... в (энергосистеме - ред.) сохраняется значительный дефицит мощности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". В энергокомпании отметили, что ситуация в энергосистеме может меняться. В свою очередь, минэнерго Украины призвало потребителей рационально использовать электроэнергию. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, электроэнергия, укрэнерго
Энергетика, УКРАИНА, электроэнергия, Укрэнерго
14:50 31.12.2024
 
На Украине потребителей призвали экономить электричество

На Украине потребителей призвали экономить электричество на фоне дефицита мощности

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Украинские энергетики призвали население к рациональному потреблению электричества на фоне значительного дефицита в энергосистеме Украины, сообщает национальная энергокомпания "Укрэнерго".
"Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются... в (энергосистеме - ред.) сохраняется значительный дефицит мощности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
В энергокомпании отметили, что ситуация в энергосистеме может меняться.
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13 декабря, 15:35
В свою очередь, минэнерго Украины призвало потребителей рационально использовать электроэнергию.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
 
ЭнергетикаУКРАИНАэлектроэнергияУкрэнерго
 
 
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