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"Государство с безграничной коррупцией": в ФРГ оценили состояние Украины - 31.12.2024, ПРАЙМ
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"Государство с безграничной коррупцией": в ФРГ оценили состояние Украины
"Государство с безграничной коррупцией": в ФРГ оценили состояние Украины - 31.12.2024, ПРАЙМ
"Государство с безграничной коррупцией": в ФРГ оценили состояние Украины
Украиной правят олигархи, там царит безграничная коррупция и отсутствует демократия, заявил экс-министр финансов Германии Оскар Лафонтен в интервью Frankfurter... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T15:08+0300
2024-12-31T15:08+0300
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Украиной правят олигархи, там царит безграничная коррупция и отсутствует демократия, заявил экс-министр финансов Германии Оскар Лафонтен в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.По его словам, "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW) — партия, которую он представляет, выступает за прекращение огня и мирные переговоры, чтобы положить конец гибели людей и разрушению городов и деревень.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Представители общественного мнения сожалеют о смертях на Украине, но не о смерти русских, о смерти израильтян, но не о смерти палестинцев", — заметил политик.На вопрос, как добиться того, чтобы на Украине начали вести переговоры с Москвой, чтобы она могла существовать как независимое государство, свободное от российской угрозы, Лафонтен сказал, что это должно произойти через получение гарантий безопасности."Однако на Украине сейчас олигархия, которая все больше и больше живет за счет внешних дотаций. Это государство с безграничной коррупцией и отсутствием реальных демократических структур. Независимые партии и СМИ запрещены. Должно пройти много времени, прежде чем на Украине появится демократическое и независимое государство", — подчеркнул он.Для Лафонтена, по его словам, очевидно, что Украина не является независимым государством. Он уточнил, что, на его взгляд, эту страну можно было назвать независимой только до 2014 года."Когда дело касается Украины, немецкая общественность игнорирует принцип: "Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой". Можно ли сопоставить с этим деятельность американцев на границе с Украиной? Секретные бункеры ЦРУ, биолаборатории? Тот, кто считает все это приемлемым, должен согласиться с тем, что Россия размещает ракеты на границе США, а Китай содержит биолаборатории в Мексике", — сказал политик.По его мнению, если не отказаться от присущих Западу двойных стандартов, нельзя обрести способности к геополитике.Он напомнил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал украинский конфликт "войной по доверенности". "Украина является жертвой геостратегического спора между США и Россией, и эти две державы принимают решение об окончании военных действий", — заключил Лафонтен.Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, германия, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ
15:08 31.12.2024
 
"Государство с безграничной коррупцией": в ФРГ оценили состояние Украины

Экс-глава Минфина ФРГ Лафонтен: на Украине безграничная коррупция и нет демократии

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Украиной правят олигархи, там царит безграничная коррупция и отсутствует демократия, заявил экс-министр финансов Германии Оскар Лафонтен в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По его словам, "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW) — партия, которую он представляет, выступает за прекращение огня и мирные переговоры, чтобы положить конец гибели людей и разрушению городов и деревень.
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"Представители общественного мнения сожалеют о смертях на Украине, но не о смерти русских, о смерти израильтян, но не о смерти палестинцев", — заметил политик.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
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На вопрос, как добиться того, чтобы на Украине начали вести переговоры с Москвой, чтобы она могла существовать как независимое государство, свободное от российской угрозы, Лафонтен сказал, что это должно произойти через получение гарантий безопасности.
"Однако на Украине сейчас олигархия, которая все больше и больше живет за счет внешних дотаций. Это государство с безграничной коррупцией и отсутствием реальных демократических структур. Независимые партии и СМИ запрещены. Должно пройти много времени, прежде чем на Украине появится демократическое и независимое государство", — подчеркнул он.
Для Лафонтена, по его словам, очевидно, что Украина не является независимым государством. Он уточнил, что, на его взгляд, эту страну можно было назвать независимой только до 2014 года.
"Когда дело касается Украины, немецкая общественность игнорирует принцип: "Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой". Можно ли сопоставить с этим деятельность американцев на границе с Украиной? Секретные бункеры ЦРУ, биолаборатории? Тот, кто считает все это приемлемым, должен согласиться с тем, что Россия размещает ракеты на границе США, а Китай содержит биолаборатории в Мексике", — сказал политик.
По его мнению, если не отказаться от присущих Западу двойных стандартов, нельзя обрести способности к геополитике.
Он напомнил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал украинский конфликт "войной по доверенности". "Украина является жертвой геостратегического спора между США и Россией, и эти две державы принимают решение об окончании военных действий", — заключил Лафонтен.
Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАГЕРМАНИЯРОССИЯ
 
 
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