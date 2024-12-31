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Юрист рассказал, кому нужно срочно заменить водительское удостоверение - 31.12.2024, ПРАЙМ
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Юрист рассказал, кому нужно срочно заменить водительское удостоверение
Юрист рассказал, кому нужно срочно заменить водительское удостоверение - 31.12.2024, ПРАЙМ
Юрист рассказал, кому нужно срочно заменить водительское удостоверение
Водители, у которых в январе 2022 года истек срок их прав, после чего они были автоматически продлены на три года, должны незамедлительно явиться в ГИБДД или... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T14:16+0300
2024-12-31T14:16+0300
авто
водительские права
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Водители, у которых в январе 2022 года истек срок их прав, после чего они были автоматически продлены на три года, должны незамедлительно явиться в ГИБДД или МФЦ, чтобы получить новое удостоверение, сообщил РИА Новости руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский. Как указано в постановлениях правительства России, действие национальных водительских удостоверений продлевается на трехлетний срок. Юрист пояснил, что водители, у которых срок истекал в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, вправе пользоваться такими документами еще три года. Аналогичный механизм кабмин предложил и для владельцев удостоверений, срок которых истекает с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года. Но водители зачастую путаются в порядке реализации распоряжений и ошибочно полагают, что срок действия удостоверений продлен в два приема на шесть лет. "Водители, чьи права истекли в январе 2022 и были автоматически продлены на три года, должны буквально бежать в МРЭО ГИБДД или МФЦ для получения новых "корочек". Они должны подать заявление о выдаче нового удостоверения, справку о состоянии здоровья и квитанцию об оплате госпошлины. При этом водительское удостоверение в ГИБДД выдадут в тот же день, в МФЦ процедура может затянуться до девяти дней", - подчеркнул Хаминский. Также он рассказал о штрафах за езду после окончания продленного срока действия удостоверений. "В любом случае ездить за рулем с окончанием продленного срока действия водительского удостоверения нельзя. За это предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Особую предусмотрительность нужно проявить владельцам автомобилей, которые передали свою машину в пользование третьим лицам. Если у фактического пользователя истек предельный срок действия водительского удостоверения, хозяин авто будет оштрафован на 30 тысяч рублей за передачу руля человеку с недействительными правами", - сказал юрист.
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авто, водительские права
Авто, водительские права
14:16 31.12.2024
 
Юрист рассказал, кому нужно срочно заменить водительское удостоверение

Юрист рассказал, кому нужно заменить водительское удостоверение в 2025 году

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк"Водительские права
Водительские права - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Водители, у которых в январе 2022 года истек срок их прав, после чего они были автоматически продлены на три года, должны незамедлительно явиться в ГИБДД или МФЦ, чтобы получить новое удостоверение, сообщил РИА Новости руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.
Как указано в постановлениях правительства России, действие национальных водительских удостоверений продлевается на трехлетний срок. Юрист пояснил, что водители, у которых срок истекал в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, вправе пользоваться такими документами еще три года. Аналогичный механизм кабмин предложил и для владельцев удостоверений, срок которых истекает с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года. Но водители зачастую путаются в порядке реализации распоряжений и ошибочно полагают, что срок действия удостоверений продлен в два приема на шесть лет.
"Водители, чьи права истекли в январе 2022 и были автоматически продлены на три года, должны буквально бежать в МРЭО ГИБДД или МФЦ для получения новых "корочек". Они должны подать заявление о выдаче нового удостоверения, справку о состоянии здоровья и квитанцию об оплате госпошлины. При этом водительское удостоверение в ГИБДД выдадут в тот же день, в МФЦ процедура может затянуться до девяти дней", - подчеркнул Хаминский.
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Также он рассказал о штрафах за езду после окончания продленного срока действия удостоверений.
"В любом случае ездить за рулем с окончанием продленного срока действия водительского удостоверения нельзя. За это предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Особую предусмотрительность нужно проявить владельцам автомобилей, которые передали свою машину в пользование третьим лицам. Если у фактического пользователя истек предельный срок действия водительского удостоверения, хозяин авто будет оштрафован на 30 тысяч рублей за передачу руля человеку с недействительными правами", - сказал юрист.
 
Автоводительские права
 
 
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