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"На последнем издыхании". На Западе рассказали, что происходит в рядах ВСУ

"На последнем издыхании". На Западе рассказали, что происходит в рядах ВСУ - 31.12.2024, ПРАЙМ

"На последнем издыхании". На Западе рассказали, что происходит в рядах ВСУ

В ВСУ наблюдается развал на фоне серьезных проблем с кадровым составом, считает военный аналитик Александр Меркурис. Об этом он заявил в эфире своего... | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T15:35+0300

2024-12-31T15:35+0300

2024-12-31T15:35+0300

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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. В ВСУ наблюдается развал на фоне серьезных проблем с кадровым составом, считает военный аналитик Александр Меркурис. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.По его словам, Украина находится "на последнем издыхании", так как лучшие ее солдаты уже мертвы, тяжело ранены или истощены, а новобранцы не хотят сражаться, у них нет такой же решимости, как у людей, которые вызывались добровольцами в начале конфликта. Меркурис добавил, что очень молодые мужчины, которые могут быть скоро призваны, "похоже, имеют самую низкую мотивацию из всех", при этом нет времени как-либо обучать таких будущих солдат.В декабре украинское издание "Страна" сообщало, что в рядах украинских войск практически не осталось добровольцев, а принудительно мобилизованные люди не желают рисковать своими жизнями.

https://1prime.ru/20241229/prognoz-853951855.html

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украина, всу, сво, конфликт