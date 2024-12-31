Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"На последнем издыхании". На Западе рассказали, что происходит в рядах ВСУ - 31.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241231/vsu-853982759.html
"На последнем издыхании". На Западе рассказали, что происходит в рядах ВСУ
"На последнем издыхании". На Западе рассказали, что происходит в рядах ВСУ - 31.12.2024, ПРАЙМ
"На последнем издыхании". На Западе рассказали, что происходит в рядах ВСУ
В ВСУ наблюдается развал на фоне серьезных проблем с кадровым составом, считает военный аналитик Александр Меркурис. Об этом он заявил в эфире своего... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T15:35+0300
2024-12-31T15:35+0300
спецоперация на украине
украина
всу
сво
конфликт
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. В ВСУ наблюдается развал на фоне серьезных проблем с кадровым составом, считает военный аналитик Александр Меркурис. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.По его словам, Украина находится "на последнем издыхании", так как лучшие ее солдаты уже мертвы, тяжело ранены или истощены, а новобранцы не хотят сражаться, у них нет такой же решимости, как у людей, которые вызывались добровольцами в начале конфликта. Меркурис добавил, что очень молодые мужчины, которые могут быть скоро призваны, "похоже, имеют самую низкую мотивацию из всех", при этом нет времени как-либо обучать таких будущих солдат.В декабре украинское издание "Страна" сообщало, что в рядах украинских войск практически не осталось добровольцев, а принудительно мобилизованные люди не желают рисковать своими жизнями.
https://1prime.ru/20241229/prognoz-853951855.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_342:0:3899:2668_1920x0_80_0_0_b297f1cf2eca2be7d91f127353cf2b4c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, всу, сво, конфликт
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, СВО, конфликт
15:35 31.12.2024
 
"На последнем издыхании". На Западе рассказали, что происходит в рядах ВСУ

Аналитик Меркурис: украинская армия находится на последнем издыхании

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. В ВСУ наблюдается развал на фоне серьезных проблем с кадровым составом, считает военный аналитик Александр Меркурис. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.
По его словам, Украина находится "на последнем издыхании", так как лучшие ее солдаты уже мертвы, тяжело ранены или истощены, а новобранцы не хотят сражаться, у них нет такой же решимости, как у людей, которые вызывались добровольцами в начале конфликта.
Меркурис добавил, что очень молодые мужчины, которые могут быть скоро призваны, "похоже, имеют самую низкую мотивацию из всех", при этом нет времени как-либо обучать таких будущих солдат.
В декабре украинское издание "Страна" сообщало, что в рядах украинских войск практически не осталось добровольцев, а принудительно мобилизованные люди не желают рисковать своими жизнями.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2024
"Пессимистичный прогноз". На Западе обеспокоены потерей ВСУ ценного актива
29 декабря, 17:28
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУСВОконфликт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала