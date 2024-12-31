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"На последнем издыхании". На Западе рассказали, что происходит в рядах ВСУ
"На последнем издыхании". На Западе рассказали, что происходит в рядах ВСУ - 31.12.2024, ПРАЙМ
"На последнем издыхании". На Западе рассказали, что происходит в рядах ВСУ
В ВСУ наблюдается развал на фоне серьезных проблем с кадровым составом, считает военный аналитик Александр Меркурис. Об этом он заявил в эфире своего... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T15:35+0300
2024-12-31T15:35+0300
2024-12-31T15:35+0300
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. В ВСУ наблюдается развал на фоне серьезных проблем с кадровым составом, считает военный аналитик Александр Меркурис. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.По его словам, Украина находится "на последнем издыхании", так как лучшие ее солдаты уже мертвы, тяжело ранены или истощены, а новобранцы не хотят сражаться, у них нет такой же решимости, как у людей, которые вызывались добровольцами в начале конфликта. Меркурис добавил, что очень молодые мужчины, которые могут быть скоро призваны, "похоже, имеют самую низкую мотивацию из всех", при этом нет времени как-либо обучать таких будущих солдат.В декабре украинское издание "Страна" сообщало, что в рядах украинских войск практически не осталось добровольцев, а принудительно мобилизованные люди не желают рисковать своими жизнями.
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украина, всу, сво, конфликт
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, СВО, конфликт
"На последнем издыхании". На Западе рассказали, что происходит в рядах ВСУ
Аналитик Меркурис: украинская армия находится на последнем издыхании
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ.
В ВСУ наблюдается развал на фоне серьезных проблем с кадровым составом, считает военный аналитик Александр Меркурис. Об этом он заявил в эфире
своего YouTube-канала.
По его словам, Украина находится "на последнем издыхании", так как лучшие ее солдаты уже мертвы, тяжело ранены или истощены, а новобранцы не хотят сражаться, у них нет такой же решимости, как у людей, которые вызывались добровольцами в начале конфликта.
Меркурис добавил, что очень молодые мужчины, которые могут быть скоро призваны, "похоже, имеют самую низкую мотивацию из всех", при этом нет времени как-либо обучать таких будущих солдат.
В декабре украинское издание "Страна" сообщало, что в рядах украинских войск практически не осталось добровольцев, а принудительно мобилизованные люди не желают рисковать своими жизнями.
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