https://1prime.ru/20241231/vsu-853986184.html
"В начале января". На Западе ожидают поражения ВСУ на важном направлении
"В начале января". На Западе ожидают поражения ВСУ на важном направлении - 31.12.2024, ПРАЙМ
"В начале января". На Западе ожидают поражения ВСУ на важном направлении
поселок Великая Новоселка на Времевском направлении в первых числах января, считает британский военный аналитик Александр Меркурис. Такое мнение от высказал в... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T20:05+0300
2024-12-31T20:05+0300
2024-12-31T20:05+0300
спецоперация на украине
украина
всу
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/03/853273616_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b20d9f54e0bea59e8326efc1b0572ac.jpg
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Российские войска освободят поселок Великая Новоселка на Времевском направлении в первых числах января, считает британский военный аналитик Александр Меркурис. Такое мнение от высказал в эфире своего YouTube-канала."Великая Новоселка будет освобождена в течение часов, нескольких дней или недели. Точно в начале января", — заявил он.Меркурис добавил, что украинские подразделения, которые действуют в той области, находятся в ужасном положении после того, как командование ВСУ проигнорировало их просьбу к отступлению.Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявлял в конце этого месяца, что украинские подразделения в Великой Новоселке находятся в полуокружении, при этом основной маршрут поставок им боеприпасов и резервов перерезали.Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР. В Великой Новоселке на территории ДНР находится крупный командный и логистический пункт ВСУ.
https://1prime.ru/20241231/vsu-853982759.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/03/853273616_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4b999e5274fdcded5e9c3c3de051ef5a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, всу, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, СВО
"В начале января". На Западе ожидают поражения ВСУ на важном направлении
Аналитик Меркурис: ВСУ могут потерять Великую Новоселку в начале января
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ.
Российские войска освободят
поселок Великая Новоселка на Времевском направлении в первых числах января, считает британский военный аналитик Александр Меркурис. Такое мнение от высказал в эфире
своего YouTube-канала.
"Великая Новоселка будет освобождена в течение часов, нескольких дней или недели. Точно в начале января", — заявил он.
Меркурис добавил, что украинские подразделения, которые действуют в той области, находятся в ужасном положении после того, как командование ВСУ проигнорировало их просьбу к отступлению.
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявлял в конце этого месяца, что украинские подразделения в Великой Новоселке находятся в полуокружении, при этом основной маршрут поставок им боеприпасов и резервов перерезали.
Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР. В Великой Новоселке на территории ДНР находится крупный командный и логистический пункт ВСУ.
"На последнем издыхании". На Западе рассказали, что происходит в рядах ВСУ