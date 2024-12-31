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"В начале января". На Западе ожидают поражения ВСУ на важном направлении - 31.12.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"В начале января". На Западе ожидают поражения ВСУ на важном направлении
"В начале января". На Западе ожидают поражения ВСУ на важном направлении - 31.12.2024, ПРАЙМ
"В начале января". На Западе ожидают поражения ВСУ на важном направлении
поселок Великая Новоселка на Времевском направлении в первых числах января, считает британский военный аналитик Александр Меркурис. Такое мнение от высказал в... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T20:05+0300
2024-12-31T20:05+0300
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Российские войска освободят поселок Великая Новоселка на Времевском направлении в первых числах января, считает британский военный аналитик Александр Меркурис. Такое мнение от высказал в эфире своего YouTube-канала."Великая Новоселка будет освобождена в течение часов, нескольких дней или недели. Точно в начале января", — заявил он.Меркурис добавил, что украинские подразделения, которые действуют в той области, находятся в ужасном положении после того, как командование ВСУ проигнорировало их просьбу к отступлению.Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявлял в конце этого месяца, что украинские подразделения в Великой Новоселке находятся в полуокружении, при этом основной маршрут поставок им боеприпасов и резервов перерезали.Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР. В Великой Новоселке на территории ДНР находится крупный командный и логистический пункт ВСУ.
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украина, всу, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, СВО
20:05 31.12.2024
 
"В начале января". На Западе ожидают поражения ВСУ на важном направлении

Аналитик Меркурис: ВСУ могут потерять Великую Новоселку в начале января

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Российские войска освободят поселок Великая Новоселка на Времевском направлении в первых числах января, считает британский военный аналитик Александр Меркурис. Такое мнение от высказал в эфире своего YouTube-канала.
"Великая Новоселка будет освобождена в течение часов, нескольких дней или недели. Точно в начале января", — заявил он.
Меркурис добавил, что украинские подразделения, которые действуют в той области, находятся в ужасном положении после того, как командование ВСУ проигнорировало их просьбу к отступлению.
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявлял в конце этого месяца, что украинские подразделения в Великой Новоселке находятся в полуокружении, при этом основной маршрут поставок им боеприпасов и резервов перерезали.
Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР. В Великой Новоселке на территории ДНР находится крупный командный и логистический пункт ВСУ.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУСВО
 
 
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