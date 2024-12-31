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В США обвинили Зеленского в растрате американской военной помощи - 31.12.2024, ПРАЙМ
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В США обвинили Зеленского в растрате американской военной помощи
В США обвинили Зеленского в растрате американской военной помощи - 31.12.2024, ПРАЙМ
В США обвинили Зеленского в растрате американской военной помощи
Владимир Зеленский и другие украинские чиновники должны понести ответственность за коррупцию и растрату американской военной помощи, пишет в новой статье... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T23:04+0300
2024-12-31T23:05+0300
политика
сша
джо байден
владимир зеленский
коррупция на украине
финансовая помощь для украины
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ВАШИНГТОН, 31 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский и другие украинские чиновники должны понести ответственность за коррупцию и растрату американской военной помощи, пишет в новой статье колумнист американской газеты Hill и бывший офицер ВМС США Джеймс Дюрсо.По его мнению, позор США заключается в том, что они безрассудно расширили НАТО до границ России, а затем, после того как она дала отпор, "способствовали и финансировали цинично недобросовестный менеджмент правительства Зеленского, что войдет в историю как один из величайших примеров растраты и воровства западной помощи". Дюрсо отметил, что весь масштаб коррупции, растрат и неэффективного управления может быть раскрыт только посредством независимых расследований после окончания конфликта. Колумнист считает, что правительство Зеленского использует украинский конфликт, чтобы подавить репортажи СМИ, которые осмеливаются подвергать сомнению то, как Украина тратит деньги американских налогоплательщиков. "Тем не менее, многие храбрые украинские журналисты и офицеры разоблачили скандалы с завышенными ценами, некачественным оборудованием и хищениями на высших уровнях администрации Владимира Зеленского. Они рисковали быть названными российскими диверсантами или отправленными на верную смерть на передовой за сообщение правды", — пишет Дюрсо. В понедельник президент США Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов Киеву, следовало из его опубликованного заявления. Как отметит президент США, 1,22 миллиарда долларов выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предполагает закупку новых вооружений для последующей поставки Киеву.
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сша, джо байден, владимир зеленский, коррупция на украине, финансовая помощь для украины
Политика, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, коррупция на Украине, финансовая помощь для Украины
23:04 31.12.2024 (обновлено: 23:05 31.12.2024)
 
В США обвинили Зеленского в растрате американской военной помощи

Hill: Зеленский должен ответить за коррупцию и растрату военной помощи CША

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 31 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский и другие украинские чиновники должны понести ответственность за коррупцию и растрату американской военной помощи, пишет в новой статье колумнист американской газеты Hill и бывший офицер ВМС США Джеймс Дюрсо.
По его мнению, позор США заключается в том, что они безрассудно расширили НАТО до границ России, а затем, после того как она дала отпор, "способствовали и финансировали цинично недобросовестный менеджмент правительства Зеленского, что войдет в историю как один из величайших примеров растраты и воровства западной помощи".
Дюрсо отметил, что весь масштаб коррупции, растрат и неэффективного управления может быть раскрыт только посредством независимых расследований после окончания конфликта.
Колумнист считает, что правительство Зеленского использует украинский конфликт, чтобы подавить репортажи СМИ, которые осмеливаются подвергать сомнению то, как Украина тратит деньги американских налогоплательщиков.
"Тем не менее, многие храбрые украинские журналисты и офицеры разоблачили скандалы с завышенными ценами, некачественным оборудованием и хищениями на высших уровнях администрации Владимира Зеленского. Они рисковали быть названными российскими диверсантами или отправленными на верную смерть на передовой за сообщение правды", — пишет Дюрсо.
В понедельник президент США Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов Киеву, следовало из его опубликованного заявления. Как отметит президент США, 1,22 миллиарда долларов выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предполагает закупку новых вооружений для последующей поставки Киеву.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
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ПолитикаСШАДжо БайденВладимир Зеленскийкоррупция на Украинефинансовая помощь для Украины
 
 
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