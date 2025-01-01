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Росбанк завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала - 01.01.2025, ПРАЙМ
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Росбанк завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала
Росбанк завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала - 01.01.2025, ПРАЙМ
Росбанк завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала
Росбанк завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала, сообщила МКПАО "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка, бывшего "Тинькофф"). | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T13:38+0300
2025-01-01T13:38+0300
россия
т-банк
росбанк
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Росбанк завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала, сообщила МКПАО "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка, бывшего "Тинькофф"). "2025 год еще только начался — а мы уже с новостями: Росбанк завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала. Теперь в группе Т — один банк с капиталом х2", - говорится в сообщении в Telegram-канале МКПАО "Т-Технологии". МКПАО "ТКС Холдинг", предшественница "Т-Технологий", в марте объявила о приобретении Росбанка. А в середине августа компания сообщала, что получила контроль над более чем 99% обыкновенных акций Росбанка и направила в ЦБ РФ оферту на выкуп оставшихся акций. Второго ноября обе кредитные организации сообщили, что их акционеры одобрили договор о присоединении Росбанка к Т-Банку. Ожидалось, что интеграция Росбанка полностью завершится в январе 2025 года.
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россия, т-банк, росбанк
РОССИЯ, Т-Банк, Росбанк
13:38 01.01.2025
 
Росбанк завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала

"Т-Технологии": Росбанк завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска "Росбанка"
Вывеска Росбанка - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Росбанк завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала, сообщила МКПАО "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка, бывшего "Тинькофф").
"2025 год еще только начался — а мы уже с новостями: Росбанк завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала. Теперь в группе Т — один банк с капиталом х2", - говорится в сообщении в Telegram-канале МКПАО "Т-Технологии".
МКПАО "ТКС Холдинг", предшественница "Т-Технологий", в марте объявила о приобретении Росбанка. А в середине августа компания сообщала, что получила контроль над более чем 99% обыкновенных акций Росбанка и направила в ЦБ РФ оферту на выкуп оставшихся акций. Второго ноября обе кредитные организации сообщили, что их акционеры одобрили договор о присоединении Росбанка к Т-Банку. Ожидалось, что интеграция Росбанка полностью завершится в январе 2025 года.
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