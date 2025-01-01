https://1prime.ru/20250101/rosbank-853990465.html

Росбанк завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала

Росбанк завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала - 01.01.2025, ПРАЙМ

Росбанк завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала

Росбанк завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала, сообщила МКПАО "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка, бывшего "Тинькофф"). | 01.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-01T13:38+0300

2025-01-01T13:38+0300

2025-01-01T13:38+0300

россия

т-банк

росбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/83926/30/839263000_0:40:3168:1822_1920x0_80_0_0_98a2c40a93c008c8d3694bee1aaa7d2d.jpg

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Росбанк завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала, сообщила МКПАО "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка, бывшего "Тинькофф"). "2025 год еще только начался — а мы уже с новостями: Росбанк завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала. Теперь в группе Т — один банк с капиталом х2", - говорится в сообщении в Telegram-канале МКПАО "Т-Технологии". МКПАО "ТКС Холдинг", предшественница "Т-Технологий", в марте объявила о приобретении Росбанка. А в середине августа компания сообщала, что получила контроль над более чем 99% обыкновенных акций Росбанка и направила в ЦБ РФ оферту на выкуп оставшихся акций. Второго ноября обе кредитные организации сообщили, что их акционеры одобрили договор о присоединении Росбанка к Т-Банку. Ожидалось, что интеграция Росбанка полностью завершится в январе 2025 года.

https://1prime.ru/20241128/effekt-853175964.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, т-банк, росбанк