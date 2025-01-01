Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уже разбежались". В Раде сообщили о критической ситуации на фронте - 01.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250101/svo-853993348.html
"Уже разбежались". В Раде сообщили о критической ситуации на фронте
"Уже разбежались". В Раде сообщили о критической ситуации на фронте - 01.01.2025, ПРАЙМ
"Уже разбежались". В Раде сообщили о критической ситуации на фронте
Войска Украины практически разбежались. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал депутат Рады Александр Дубинский, который содержится в СИЗО в связи с... | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T17:33+0300
2025-01-01T17:34+0300
спецоперация на украине
верховная рада
всу
дезертирство
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Войска Украины практически разбежались. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал депутат Рады Александр Дубинский, который содержится в СИЗО в связи с подозрениями в государственной измене.В частности, депутат заявил: "При дезертирстве в 20 и более тысяч в месяц и аналогичных объемах призыва — армия уже разбежалась".При этом Дубинский подчеркнул, что украинские власти посылают на передовую необученных новобранцев, которые или погибают, или дезертируют.Недавно украинский ресурс "Опендатабот", агрегирующий официальную информацию, передал, что в 2024 году число уголовных дел, возбужденных по статье "дезертирство", возросло относительно показателей 2023-го в 3,7 раза, а по статье "самовольное оставление части" — в 3,3 раза.
https://1prime.ru/20241231/vsu-853986184.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_342:0:3899:2668_1920x0_80_0_0_b297f1cf2eca2be7d91f127353cf2b4c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
верховная рада, всу, дезертирство
Спецоперация на Украине, Верховная рада, ВСУ, дезертирство
17:33 01.01.2025 (обновлено: 17:34 01.01.2025)
 
"Уже разбежались". В Раде сообщили о критической ситуации на фронте

Депутат Рады Дубинский: украинские войска фактически разбежались

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Войска Украины практически разбежались. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал депутат Рады Александр Дубинский, который содержится в СИЗО в связи с подозрениями в государственной измене.
В частности, депутат заявил: "При дезертирстве в 20 и более тысяч в месяц и аналогичных объемах призыва — армия уже разбежалась".
При этом Дубинский подчеркнул, что украинские власти посылают на передовую необученных новобранцев, которые или погибают, или дезертируют.
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
"В начале января". На Западе ожидают поражения ВСУ на важном направлении
Вчера, 20:05
Недавно украинский ресурс "Опендатабот", агрегирующий официальную информацию, передал, что в 2024 году число уголовных дел, возбужденных по статье "дезертирство", возросло относительно показателей 2023-го в 3,7 раза, а по статье "самовольное оставление части" — в 3,3 раза.
 
Спецоперация на УкраинеВерховная радаВСУдезертирство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала