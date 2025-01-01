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"Уже разбежались". В Раде сообщили о критической ситуации на фронте
"Уже разбежались". В Раде сообщили о критической ситуации на фронте - 01.01.2025, ПРАЙМ
"Уже разбежались". В Раде сообщили о критической ситуации на фронте
Войска Украины практически разбежались. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал депутат Рады Александр Дубинский, который содержится в СИЗО в связи с... | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T17:33+0300
2025-01-01T17:33+0300
2025-01-01T17:34+0300
спецоперация на украине
верховная рада
всу
дезертирство
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Войска Украины практически разбежались. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал депутат Рады Александр Дубинский, который содержится в СИЗО в связи с подозрениями в государственной измене.В частности, депутат заявил: "При дезертирстве в 20 и более тысяч в месяц и аналогичных объемах призыва — армия уже разбежалась".При этом Дубинский подчеркнул, что украинские власти посылают на передовую необученных новобранцев, которые или погибают, или дезертируют.Недавно украинский ресурс "Опендатабот", агрегирующий официальную информацию, передал, что в 2024 году число уголовных дел, возбужденных по статье "дезертирство", возросло относительно показателей 2023-го в 3,7 раза, а по статье "самовольное оставление части" — в 3,3 раза.
https://1prime.ru/20241231/vsu-853986184.html
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верховная рада, всу, дезертирство
Спецоперация на Украине, Верховная рада, ВСУ, дезертирство
"Уже разбежались". В Раде сообщили о критической ситуации на фронте
Депутат Рады Дубинский: украинские войска фактически разбежались
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Войска Украины практически разбежались. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал депутат Рады Александр Дубинский, который содержится в СИЗО в связи с подозрениями в государственной измене.
В частности, депутат заявил: "При дезертирстве в 20 и более тысяч в месяц и аналогичных объемах призыва — армия уже разбежалась".
При этом Дубинский подчеркнул, что украинские власти посылают на передовую необученных новобранцев, которые или погибают, или дезертируют.
"В начале января". На Западе ожидают поражения ВСУ на важном направлении
Недавно украинский ресурс "Опендатабот", агрегирующий официальную информацию, передал, что в 2024 году число уголовных дел, возбужденных по статье "дезертирство", возросло относительно показателей 2023-го в 3,7 раза, а по статье "самовольное оставление части" — в 3,3 раза.