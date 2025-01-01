https://1prime.ru/20250101/svo-853993348.html

"Уже разбежались". В Раде сообщили о критической ситуации на фронте

"Уже разбежались". В Раде сообщили о критической ситуации на фронте - 01.01.2025, ПРАЙМ

"Уже разбежались". В Раде сообщили о критической ситуации на фронте

Войска Украины практически разбежались. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал депутат Рады Александр Дубинский, который содержится в СИЗО в связи с... | 01.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-01T17:33+0300

2025-01-01T17:33+0300

2025-01-01T17:34+0300

спецоперация на украине

верховная рада

всу

дезертирство

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Войска Украины практически разбежались. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал депутат Рады Александр Дубинский, который содержится в СИЗО в связи с подозрениями в государственной измене.В частности, депутат заявил: "При дезертирстве в 20 и более тысяч в месяц и аналогичных объемах призыва — армия уже разбежалась".При этом Дубинский подчеркнул, что украинские власти посылают на передовую необученных новобранцев, которые или погибают, или дезертируют.Недавно украинский ресурс "Опендатабот", агрегирующий официальную информацию, передал, что в 2024 году число уголовных дел, возбужденных по статье "дезертирство", возросло относительно показателей 2023-го в 3,7 раза, а по статье "самовольное оставление части" — в 3,3 раза.

https://1prime.ru/20241231/vsu-853986184.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

верховная рада, всу, дезертирство