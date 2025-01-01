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"Положить конец". В Киеве сделали заявление о разрешении конфликта - 01.01.2025, ПРАЙМ
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"Положить конец". В Киеве сделали заявление о разрешении конфликта
"Положить конец". В Киеве сделали заявление о разрешении конфликта - 01.01.2025, ПРАЙМ
"Положить конец". В Киеве сделали заявление о разрешении конфликта
Разрешение украинского конфликта начнется после инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом... | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T20:25+0300
2025-01-01T20:27+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Разрешение украинского конфликта начнется после инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Politeka высказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков.В частности, он заявил: "Политическая часть разрешения российско-украинского конфликта начнется 20 января".Стариков уверен, что Вашингтон начнет воздействовать на Киев в политической и финансовых плоскостях - ограничивать помощь, без чего Украина не сможет продолжать боевые действия."Трамп готов решительно положить конец конфликту", — считает полковник в отставке.В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял о твердом намерении урегулировать украинский конфликт.
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Спецоперация на Украине
20:25 01.01.2025 (обновлено: 20:27 01.01.2025)
 
"Положить конец". В Киеве сделали заявление о разрешении конфликта

Стариков: процесс разрешения конфликта на Украине начнется 20 января

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Разрешение украинского конфликта начнется после инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Politeka высказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
В частности, он заявил: "Политическая часть разрешения российско-украинского конфликта начнется 20 января".
Стариков уверен, что Вашингтон начнет воздействовать на Киев в политической и финансовых плоскостях - ограничивать помощь, без чего Украина не сможет продолжать боевые действия.
"Трамп готов решительно положить конец конфликту", — считает полковник в отставке.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
"Его корпорация": в Киеве раскрыли, кто помешал Трампу остановить конфликт
Вчера, 18:44
В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял о твердом намерении урегулировать украинский конфликт.
 
Спецоперация на Украине
 
 
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