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"Положить конец". В Киеве сделали заявление о разрешении конфликта
"Положить конец". В Киеве сделали заявление о разрешении конфликта - 01.01.2025, ПРАЙМ
"Положить конец". В Киеве сделали заявление о разрешении конфликта
Разрешение украинского конфликта начнется после инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом... | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T20:25+0300
2025-01-01T20:25+0300
2025-01-01T20:27+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Разрешение украинского конфликта начнется после инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Politeka высказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков.В частности, он заявил: "Политическая часть разрешения российско-украинского конфликта начнется 20 января".Стариков уверен, что Вашингтон начнет воздействовать на Киев в политической и финансовых плоскостях - ограничивать помощь, без чего Украина не сможет продолжать боевые действия."Трамп готов решительно положить конец конфликту", — считает полковник в отставке.В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял о твердом намерении урегулировать украинский конфликт.
https://1prime.ru/20241231/tramp-853986015.html
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"Положить конец". В Киеве сделали заявление о разрешении конфликта
Стариков: процесс разрешения конфликта на Украине начнется 20 января
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Разрешение украинского конфликта начнется после инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Politeka высказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
В частности, он заявил: "Политическая часть разрешения российско-украинского конфликта начнется 20 января".
Стариков уверен, что Вашингтон начнет воздействовать на Киев в политической и финансовых плоскостях - ограничивать помощь, без чего Украина не сможет продолжать боевые действия.
"Трамп готов решительно положить конец конфликту", — считает полковник в отставке.
"Его корпорация": в Киеве раскрыли, кто помешал Трампу остановить конфликт
В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял о твердом намерении урегулировать украинский конфликт.