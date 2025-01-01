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"Положить конец". В Киеве сделали заявление о разрешении конфликта

"Положить конец". В Киеве сделали заявление о разрешении конфликта - 01.01.2025, ПРАЙМ

"Положить конец". В Киеве сделали заявление о разрешении конфликта

Разрешение украинского конфликта начнется после инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом... | 01.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-01T20:25+0300

2025-01-01T20:25+0300

2025-01-01T20:27+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Разрешение украинского конфликта начнется после инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Politeka высказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков.В частности, он заявил: "Политическая часть разрешения российско-украинского конфликта начнется 20 января".Стариков уверен, что Вашингтон начнет воздействовать на Киев в политической и финансовых плоскостях - ограничивать помощь, без чего Украина не сможет продолжать боевые действия."Трамп готов решительно положить конец конфликту", — считает полковник в отставке.В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял о твердом намерении урегулировать украинский конфликт.

https://1prime.ru/20241231/tramp-853986015.html

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