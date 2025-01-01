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Стали известны детали о грузовике, врезавшемся в толпу в Новом Орлеане

Стали известны детали о грузовике, врезавшемся в толпу в Новом Орлеане - 01.01.2025, ПРАЙМ

Стали известны детали о грузовике, врезавшемся в толпу в Новом Орлеане

Грузовик, врезавшийся в толпу в Новом Орлеане, пересек границу Мексики с США за два дня до теракта, сообщил телеканал Fox News. | 01.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-01T20:10+0300

2025-01-01T20:10+0300

2025-01-01T20:17+0300

происшествия

авто

теракт

сша

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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Грузовик, врезавшийся в толпу в Новом Орлеане, пересек границу Мексики с США за два дня до теракта, сообщил телеканал Fox News. По данным Fox News, грузовой автомобиль, послуживший орудием теракта, "был отслежен при пересечении южной границы США в Игл-Пассе, штат Техас, за два дня до инцидента". Также было указано, что у этого грузовика был номерной знак Техаса. При этом телеканал отметил, что на текущий момент нет подтверждения, что подозреваемый в совершении теракта в Новом Орлеане был за рулем во время пересечения границы. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что ФБР расследует инцидент в Новом Орлеане как теракт.

https://1prime.ru/20250101/ssha-853991134.html

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авто, теракт, сша