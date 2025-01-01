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Стали известны детали о грузовике, врезавшемся в толпу в Новом Орлеане - 01.01.2025, ПРАЙМ
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Стали известны детали о грузовике, врезавшемся в толпу в Новом Орлеане
Стали известны детали о грузовике, врезавшемся в толпу в Новом Орлеане - 01.01.2025, ПРАЙМ
Стали известны детали о грузовике, врезавшемся в толпу в Новом Орлеане
Грузовик, врезавшийся в толпу в Новом Орлеане, пересек границу Мексики с США за два дня до теракта, сообщил телеканал Fox News. | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T20:10+0300
2025-01-01T20:17+0300
происшествия
авто
теракт
сша
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Грузовик, врезавшийся в толпу в Новом Орлеане, пересек границу Мексики с США за два дня до теракта, сообщил телеканал Fox News. По данным Fox News, грузовой автомобиль, послуживший орудием теракта, "был отслежен при пересечении южной границы США в Игл-Пассе, штат Техас, за два дня до инцидента". Также было указано, что у этого грузовика был номерной знак Техаса. При этом телеканал отметил, что на текущий момент нет подтверждения, что подозреваемый в совершении теракта в Новом Орлеане был за рулем во время пересечения границы. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что ФБР расследует инцидент в Новом Орлеане как теракт.
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авто, теракт, сша
Происшествия, Авто, теракт, США
20:10 01.01.2025 (обновлено: 20:17 01.01.2025)
 
Стали известны детали о грузовике, врезавшемся в толпу в Новом Орлеане

FN: Авто, наехавшее на толпу, пересекло границу США с Мексикой два дня назад

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкГрузовые автомобили у заправочной станции в пригороде Эванстона, США
Грузовые автомобили у заправочной станции в пригороде Эванстона, США - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Грузовик, врезавшийся в толпу в Новом Орлеане, пересек границу Мексики с США за два дня до теракта, сообщил телеканал Fox News.
По данным Fox News, грузовой автомобиль, послуживший орудием теракта, "был отслежен при пересечении южной границы США в Игл-Пассе, штат Техас, за два дня до инцидента". Также было указано, что у этого грузовика был номерной знак Техаса.
При этом телеканал отметил, что на текущий момент нет подтверждения, что подозреваемый в совершении теракта в Новом Орлеане был за рулем во время пересечения границы.
Флаги США
В Новом Орлеане водитель въехал в толпу и открыл огонь
15:10
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что ФБР расследует инцидент в Новом Орлеане как теракт.
 
ПроисшествияАвтотерактСША
 
 
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