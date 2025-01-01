https://1prime.ru/20250101/ukraina-853990352.html

В ВСУ сделали тревожное заявление о линии фронта

В ВСУ сделали тревожное заявление о линии фронта - 01.01.2025, ПРАЙМ

В ВСУ сделали тревожное заявление о линии фронта

Признаков стабилизации на линии фронта для Вооруженных сил Украины нет. Такое заявление сделали украинские военные, их слова приводит американское издание New... | 01.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-01T13:35+0300

2025-01-01T13:35+0300

2025-01-01T13:35+0300

спецоперация на украине

россия

украина

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853412298_0:133:3171:1916_1920x0_80_0_0_4edec74556dcf796321d1bee8c2b17cf.jpg

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Признаков стабилизации на линии фронта для Вооруженных сил Украины нет. Такое заявление сделали украинские военные, их слова приводит американское издание New York Times."Вопрос в том, стабилизируется ли линия фронта... К сожалению, пока никаких признаков этого нет", - цитирует газета замкомандира батальона 68-й егерской бригады ВСУ, майора Тарас. Ранее российский лидер Владимир Путин говорил, что движение российской армии происходит по всей линии фронта, в связи с чем ситуация на спецоперации показывает кардинальные изменения.

https://1prime.ru/20250101/ukraina-853989573.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, всу