Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ВСУ сделали тревожное заявление о линии фронта - 01.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250101/ukraina-853990352.html
В ВСУ сделали тревожное заявление о линии фронта
В ВСУ сделали тревожное заявление о линии фронта - 01.01.2025, ПРАЙМ
В ВСУ сделали тревожное заявление о линии фронта
Признаков стабилизации на линии фронта для Вооруженных сил Украины нет. Такое заявление сделали украинские военные, их слова приводит американское издание New... | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T13:35+0300
2025-01-01T13:35+0300
спецоперация на украине
россия
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853412298_0:133:3171:1916_1920x0_80_0_0_4edec74556dcf796321d1bee8c2b17cf.jpg
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Признаков стабилизации на линии фронта для Вооруженных сил Украины нет. Такое заявление сделали украинские военные, их слова приводит американское издание New York Times."Вопрос в том, стабилизируется ли линия фронта... К сожалению, пока никаких признаков этого нет", - цитирует газета замкомандира батальона 68-й егерской бригады ВСУ, майора Тарас. Ранее российский лидер Владимир Путин говорил, что движение российской армии происходит по всей линии фронта, в связи с чем ситуация на спецоперации показывает кардинальные изменения.
https://1prime.ru/20250101/ukraina-853989573.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853412298_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_1e2af241c672fe1a428f7369bb5e340d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
13:35 01.01.2025
 
В ВСУ сделали тревожное заявление о линии фронта

NYT: ВСУ признали, что для них нет признаков стабилизации на линии фронта

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы "Мста-С" ЦВО на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета гаубицы Мста-С ЦВО на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Признаков стабилизации на линии фронта для Вооруженных сил Украины нет. Такое заявление сделали украинские военные, их слова приводит американское издание New York Times.
"Вопрос в том, стабилизируется ли линия фронта... К сожалению, пока никаких признаков этого нет", - цитирует газета замкомандира батальона 68-й егерской бригады ВСУ, майора Тарас.
Ранее российский лидер Владимир Путин говорил, что движение российской армии происходит по всей линии фронта, в связи с чем ситуация на спецоперации показывает кардинальные изменения.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2025
"Черная дыра для мошенничества". СМИ раскрыли горькую правду об Украине
11:57
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала