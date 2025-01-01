https://1prime.ru/20250101/ukraina-853990352.html
В ВСУ сделали тревожное заявление о линии фронта
В ВСУ сделали тревожное заявление о линии фронта - 01.01.2025, ПРАЙМ
В ВСУ сделали тревожное заявление о линии фронта
Признаков стабилизации на линии фронта для Вооруженных сил Украины нет. Такое заявление сделали украинские военные, их слова приводит американское издание New... | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T13:35+0300
2025-01-01T13:35+0300
2025-01-01T13:35+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Признаков стабилизации на линии фронта для Вооруженных сил Украины нет. Такое заявление сделали украинские военные, их слова приводит американское издание New York Times."Вопрос в том, стабилизируется ли линия фронта... К сожалению, пока никаких признаков этого нет", - цитирует газета замкомандира батальона 68-й егерской бригады ВСУ, майора Тарас. Ранее российский лидер Владимир Путин говорил, что движение российской армии происходит по всей линии фронта, в связи с чем ситуация на спецоперации показывает кардинальные изменения.
https://1prime.ru/20250101/ukraina-853989573.html
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россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
В ВСУ сделали тревожное заявление о линии фронта
NYT: ВСУ признали, что для них нет признаков стабилизации на линии фронта
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Признаков стабилизации на линии фронта для Вооруженных сил Украины нет. Такое заявление сделали украинские военные, их слова приводит американское издание New York Times.
"Вопрос в том, стабилизируется ли линия фронта... К сожалению, пока никаких признаков этого нет", - цитирует газета замкомандира батальона 68-й егерской бригады ВСУ, майора Тарас.
Ранее российский лидер Владимир Путин говорил, что движение российской армии происходит по всей линии фронта, в связи с чем ситуация на спецоперации показывает кардинальные изменения.
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