https://1prime.ru/20250101/ukraina-853990865.html

В Германии раскрыли условие для заключения мира на Украине

В Германии раскрыли условие для заключения мира на Украине - 01.01.2025, ПРАЙМ

В Германии раскрыли условие для заключения мира на Украине

Европейским странам следует возобновить диалог с российской стороной для разрешения украинского конфликта. Об этом предупреждает немецкая газета Berliner... | 01.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-01T14:33+0300

2025-01-01T14:33+0300

2025-01-01T14:33+0300

спецоперация на украине

россия

украина

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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Европейским странам следует возобновить диалог с российской стороной для разрешения украинского конфликта. Об этом предупреждает немецкая газета Berliner Zeitung."Решающим фактором станет степень взаимодействия с Россией. Европа должна перейти от поддержки воюющей стороны к совместному управлению мирным процессом", — следует из статьи.В материале издания говорится, что Германия обладает большими шансами наладить отношения с Россией на основе близости экономик и обществ. Однако для этого в ней и других государствах-членах Евросоюза должны появиться сильные и самостоятельные политики, не боящиеся идти против общей повестки.Согласно статье, прекращение огня на Украине является наименьшей целью, так как сложнее всего будет подготовка к прочному миру. Уточняется, что для этого потребуются усилия европейских политических деятелей, которые не боятся диалога с Россией.В условиях фактического экономического кризиса Украины, её поражений на фронте и нарастающей усталости западных партнёров от постоянного финансирования Киева всё чаще обсуждается необходимость мирных переговоров. Украинский лидер Владимир Зеленский, запретивший переговоры с Россией на законодательном уровне, заявлял, что диалог возможен только при поддержке со стороны третьих стран. В последние время также стало реже звучать требование Киева о восстановлении границ, существовавших в 1991 году. В конце ноября, в интервью телеканалу Sky News, Зеленский отметил, что "горячую фазу" конфликта можно остановить, если подконтрольные Киеву территории будут под защитой НАТО. Западные СМИ и некоторые политики восприняли это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. В декабре, после встречи с Зеленским, Дональд Трамп, вновь избранный президент США, заявил, что Зеленский стремится к прекращению огня и заключению мира.

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