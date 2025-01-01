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В ВСУ пожаловались на тактику российских военных
В ВСУ пожаловались на тактику российских военных - 01.01.2025, ПРАЙМ
В ВСУ пожаловались на тактику российских военных
Военнослужащие Украины высказали жалобы на применение россиянами электроскутеров. Об этом пишет издание New York Times. | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T12:39+0300
2025-01-01T12:39+0300
2025-01-01T12:39+0300
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МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Военнослужащие Украины высказали жалобы на применение россиянами электроскутеров. Об этом пишет издание New York Times. Так, один из опрошенных указал заявил, что ударить по одной единице техники, которая может перевозить 15 человек, несложно. Однако, по его словам, когда эти 15 человек передвигаются на электрических скутерах, это создает серьезные трудности.Украинские солдаты также отметили, что российские войска, используя электроскутеры, мотоциклы и квадроциклы, могут оперативно рассредотачиваться вдоль линии фронта. Ранее осенью прошлого года Министерство обороны России сообщало, что штурмовые подразделения ВДВ обрабатывают навыки на полигонах с использованием кроссовых мотоциклов для захвата и зачистки позиций ВСУ в приграничных районах Курской области. В ведомстве также подчеркнули, что тактика использования кроссовых мотоциклов боевиками российских войск полностью себя оправдала.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
В ВСУ пожаловались на тактику российских военных
NYT: солдаты ВСУ пожаловались на применение российскими военными электроскутеров
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ.
Военнослужащие Украины высказали жалобы на применение россиянами электроскутеров. Об этом пишет
издание New York Times.
Так, один из опрошенных указал заявил, что ударить по одной единице техники, которая может перевозить 15 человек, несложно. Однако, по его словам, когда эти 15 человек передвигаются на электрических скутерах, это создает серьезные трудности.
Украинские солдаты также отметили, что российские войска, используя электроскутеры, мотоциклы и квадроциклы, могут оперативно рассредотачиваться вдоль линии фронта.
Ранее осенью прошлого года Министерство обороны России сообщало, что штурмовые подразделения ВДВ обрабатывают навыки на полигонах с использованием кроссовых мотоциклов для захвата и зачистки позиций ВСУ в приграничных районах Курской области. В ведомстве также подчеркнули, что тактика использования кроссовых мотоциклов боевиками российских войск полностью себя оправдала.
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