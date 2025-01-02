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Чешские АЭС снижают выработку электроэнергии

Чешские АЭС снижают выработку электроэнергии - 02.01.2025, ПРАЙМ

Чешские АЭС снижают выработку электроэнергии

Обе чешские АЭС, "Дукованы" (на юго-востоке страны) и "Темелин" (на юго-западе страны) в 2024 году по техническим причинам снизили производство электроэнергии... | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T16:34+0300

2025-01-02T16:34+0300

2025-01-02T16:34+0300

энергетика

чехия

аэс

производство электроэнергии

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МОСКВА, 2 янв – ПРАЙМ. Обе чешские АЭС, "Дукованы" (на юго-востоке страны) и "Темелин" (на юго-западе страны) в 2024 году по техническим причинам снизили производство электроэнергии по сравнению с 2023 годом в сумме на 0,7 тераватт-часов (ТВт/ч) – до 29,7 ТВт/ч, доля атомных электростанций в общем объеме производства электроэнергии в республике составляет около 40%, сообщает в четверг агентство ЧТК со ссылкой на пресс-секретаря оператора обеих АЭС, энергохолдинга ČEZ, Ладислава Кржижа. "В 2024 году чешские атомные электростанции "Темелин" и "Дукованы" произвели 29,7 тераватт-часов (ТВт/ч) электроэнергии, что по ряду технических причин на 0,7 ТВт·/ч меньше, чем в предыдущем году. При этом АЭС "Темелин" поставила в передающую сеть 15 ТВт/ч электроэнергии, а АЭС "Дукованы" — еще 14,7 ТВт/ч. Доля АЭС в общем объеме производства электроэнергии в стране составляет около 40%", - отмечается в сообщении. По словам Кржижа, в этом году обе АЭС планируют увеличить производство электроэнергии более чем на 7%. Это будет обеспечено за счет более высокой производительности энергоблоков на АЭС "Дукованы", а также за счет меньшего числа остановок для замены топлива. Последнее отключение в Темелине было самым сложным и длительным в истории станции с точки зрения объема произведенных технических работ. По данным ČEZ, доля атомных электростанций в производстве электроэнергии в Чехии в последние годы растет. При этом АЭС "Темелин" постепенно переходит на более длительный, 18-месячный топливный цикл, а на АЭС "Дукованы" энергетики уже завершили переход на 16-месячный период между заменами топлива. Обе АЭС планируется эксплуатировать еще не менее 60 лет. Обе чешские АЭС были построены при содействии советских специалистов. АЭС "Дукованы" была запущена в 1985-1987 годах, она имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 мегаватт. АЭС "Темелин" была запущена в 2002 году, она состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 мегаватт. В 2024 году кабмин Чехии принял решение о строительстве двух новых реакторов на АЭС "Дукованы". Их строительством займется корейская компания KHNP, с которой ČEZ сейчас ведет переговоры об окончательном контракте. Первый из новых реакторов должен быть достроен в 2036 году. Согласно решению чешского правительства, в течение следующих трех-пяти лет холдинг ČEZ также должен провести переговоры с корейской компанией о возможности строительства еще двух новых энергоблоков на АЭС "Темелин". Помимо классических установок, ČEZ также планирует строить модульные реакторы. В их разработке энергохолдинг намерен сотрудничать с британской компанией Rolls-Royce SMR. Первый модульный реактор планируется построить в первой половине 2030-х годов в районе АЭС "Темелин".

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чехия, аэс, производство электроэнергии