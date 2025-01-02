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Раскрыт фактор, который в течение 30 лет определяет цены на бензин в США

Раскрыт фактор, который в течение 30 лет определяет цены на бензин в США - 02.01.2025, ПРАЙМ

Раскрыт фактор, который в течение 30 лет определяет цены на бензин в США

Стоимость бензина в США как минимум последние 30 лет сильно зависит от мировых цен на нефть, тенденция продолжается, несмотря на рост внутренней добычи,... | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T08:45+0300

2025-01-02T08:45+0300

2025-01-02T08:45+0300

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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Стоимость бензина в США как минимум последние 30 лет сильно зависит от мировых цен на нефть, тенденция продолжается, несмотря на рост внутренней добычи, рассказал РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин. "В США зависимость цен на бензин от цен на нефть прослеживается как минимум на протяжении последних 30 лет. Не исключение - и 2022-2024 годы", - сказал собеседник агентства. При этом "с 2010 года добыча нефти в США выросла более чем вдвое (с 5,5 миллиона до 12,9 миллиона баррелей в сутки в 2023 году), а импорт снизился почти на 30% (с 9,2 миллиона до 6,5 миллиона баррелей в сутки)", добавил эксперт. Однако, по словам Терешкина, цены на бензин по-прежнему сильно коррелируют со стоимостью нефти, в том числе из-за того, что большинство нефтеперерабатывающих заводов в США расположены на побережье Мексиканского залива, тогда как важным центром спроса остаются штаты восточного побережья, которые являются крупными импортерами топлива. В 2023 году 52,6% розничной цены на бензин приходилось на стоимость нефти; доля затрат на переработку нефти составляла 18,7%, доля федеральных и региональных (на уровне штатов) налогов - 14,4%, а доля дистрибуции и маркетинга - 14,3%, объяснил он. По итогам ноября, когда средняя цена нефти WTI на терминале в Кушинге составила 70 долларов за баррель, средняя цена бензина в США опустилась до 3,05 доллара за галлон. До этого последний по времени максимум топливных цен в США приходится на июнь 2022 года: тогда средняя цена бензина составила 4,93 доллара за галлон, а цена нефти WTI - 114,8 доллара за баррель.

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сша, топливо, нефть