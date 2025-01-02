https://1prime.ru/20250102/eksperty-853996371.html

Эксперты рассказали о росте платы за услуги ЖКХ в 2025 году

Эксперты рассказали о росте платы за услуги ЖКХ в 2025 году - 02.01.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о росте платы за услуги ЖКХ в 2025 году

Плата за услуги ЖКХ в России в 2025 году продемонстрирует достаточно существенный рост из-за подорожания коммунальных ресурсов, строительных материалов и труда... | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T03:15+0300

2025-01-02T03:15+0300

2025-01-02T03:15+0300

энергетика

экономика

россия

москва

хабаровский край

хакасия

госдума

doma.ai

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853996371.jpg?1735776951

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Плата за услуги ЖКХ в России в 2025 году продемонстрирует достаточно существенный рост из-за подорожания коммунальных ресурсов, строительных материалов и труда специалистов в этой сфере, но по регионам страны данное увеличение будет неравномерным, рассказали РИА Недвижимость эксперты. СТАТЬИ РАСХОДОВ В платежном документе за услуги ЖКХ есть три основных составляющих: плата за содержание и текущий ремонт общедомового имущества, коммунальные ресурсы (вода, свет, тепло и тому подобное) и капитальный ремонт, разъясняет зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, в состав платы за содержание общего имущества по решению собственников могут включаться также дополнительные услуги: домофон, видеонаблюдение, оплата работы консьержа. "Домашний интернет и кабельное телевидение являются индивидуальной услугой, договор на которую каждый собственник или наниматель заключает самостоятельно и оплачивает отдельно", – рассказывает она. Большую долю в оплате жилищно-коммунальных услуг занимают коммунальные ресурсы – примерно 60% от всего размера платежа, отмечает Разворотнева. Самым дорогим является отопление, на него уходит 30% затрат при оплате ЖКХ. На втором месте – содержание и текущий ремонт, это еще около 20%, почти 12% семьи платят за электроэнергию, на капитальный ремонт приходится 9%, перечисляет наиболее значимые статьи расходов заместитель коммерческого директора Doma.ai Олеся Лещенко. Дополнительные услуги, как правило, съедают от 5% до 10% платежа, добавляет исполнительный директор сервисной компании "Азбука Ижевск" Нина Зянкина. В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ Плата за услуги ЖКХ традиционно наиболее высокая в северных и дальневосточных регионах, говорит руководитель проекта направления "Городское хозяйство" Института экономики города Игорь Колесников. По его словам, это связано с более длинным отопительным периодом. Так, например, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения является одним из самых высоких в Ханты-Мансийском автономном округе (43,6 рубля за квадратный метр в месяц), на Чукотке (71,9 рубля), перечисляет эксперт. В число регионов с самым дорогим отоплением, по словам эксперта, входят Ямало-Ненецкий автономный округ (150,9 рубля за квадратный метр в месяц), Магаданская область (183,6 рубля), Якутия (252,9 рубля). "До недавнего времени рост платы за коммунальные услуги сильно отставал в регионах Северного Кавказа. Не только потому, что там тепло, но и в связи с политическими решениями руководства", – говорит Разворотнева. Так, например, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в Дагестане составляет всего 10,7 рубля за квадратный метр в месяц, говорит Колесников. А плата за отопление в Ингушетии (27,4 рубля) – одна из самых низких в стране. Что касается капремонта, то в среднем по регионам России в 2024 года размер взноса составлял 12 рублей с квадратного метра. При этом в Хабаровском крае по отдельным видам жилья (деревянные бараки) – всего 1 рубль с "квадрата", тогда как в Москве – более 25 рублей, добавляет Разворотнева. КТО РЕШАЕТ? Коммунальные услуги в России предоставляются монополистами, и тарифы на них регулируются государством. Ежегодно федеральное правительство выпускает распоряжение, которое определяет "потолок" роста платежей в каждом регионе, рассказывает Разворотнева. На основании этого распоряжения региональные службы по тарифам определяют стоимость тарифа на каждый ресурс. Главное, чтобы в совокупности она не превышала установленный показатель. Так, например, на 2024 год средний рост платежей по регионам варьировался от 4% (Хакасия) до 15% (Забайкальский край). В Москве тарифы выросли на 11%, Санкт-Петербурге – на 9,8%, Подмосковье – на 10,7%. "Размер же платы за содержание жилья зависит от решения общего собрания собственников и управляющей компании. Именно на собрании определяется размер платы и за дополнительные услуги: охрану, консьержа, видеонаблюдение", – добавляет Лещенко. Если собственники не приняли решение о размере платы за содержание жилья, за них тарифы установит муниципалитет, обращает внимание Разворотнева. "Правда в этом случае размер платы будет усредненным по домам аналогичной степени благоустроенности", – говорит руководитель отдела по правовым вопросам управляющей компании "Самолет" Вячеслав Соколов. Плата за капитальный ремонт, по словам Разворотневой, устанавливается каждым регионом самостоятельно. ПРЕДЕЛЫ РОСТА Согласно распоряжению правительства от 15 ноября, со второго полугодия 2025 года индексы изменения размера платы за коммунальные услуги по субъектам РФ составят в среднем 12%. Один из самых высоких индексов – 21,1% – определен, по словам Колесникова, в Пермском крае, один из самых низких – в северных и дальневосточных регионах. К примеру, в Сахалинской области он составляет не более 10%, в Амурской области – 8,6%. В Москве оплата за "коммуналку" с 1 июля увеличится на 15%, добавляет гендиректор управляющей компании "Эксжил" Дмитрий Чуркин. "Но не обязательно, что в регионах совокупный рост платежа составит определенную правительством величину. Они зачастую "не выбирают" возможности роста платы, которые им дает правительство", – успокаивает Разворотнева. По ее словам, традиционно стоимость отопления очень высока в негазифицированных регионах. Это актуально, к примеру, для Иркутской области и Хакасии. Чтобы стабилизировать эти расходы, для регионов, где уровень газификации составляет менее 5%, в 2025 году будут увеличены пороги потребления электроэнергии, выше которых начинают действовать более высокие тарифы на ее оплату. Что же касается жилищных услуг, то тарифы на них должны учитывать современные реалии рынка, в частности, повышение уровня заработных плат, чтобы в том числе сдержать отток кадров, отмечает Зянкина. Размер такой платы должен обеспечивать надлежащее содержание и ремонт общего имущества собственников помещений, в связи с чем эти тарифы ежегодно индексируются, добавляет Соколов. "Индексация тарифов, которые утверждаются органами местного самоуправления, производится, как правило, один раз в год. Если размер платы утвержден решением собрания собственников, то и индексация или утверждение нового размера платы также должна осуществляться в таком порядке", – рассказывает он. Так что по жилищным услугам рост тарифов составит не меньше уровня инфляции, обращает внимание эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. КАПРЕМОНТ ПОДОРОЖАЕТ Что касается платы за капремонт, то в 2025 году по нему ожидается достаточно заметное увеличение размера взносов, говорит Колесников. Это связано с тем, что регионам нужно покрыть расходы на строительные материалы и на кадры в связи с дефицитом мигрантов, объясняет Склянчук. Так, например, в Москве тариф на капремонт с 1 января 2025 года вырастет на 16% – до 29,66 рубля за квадратный метр. "В настоящее время прорабатывается вопрос обязательной дифференциации взносов на капитальный ремонт в зависимости от наличия лифта, так как работа по замене лифта является одной из самых дорогостоящих. Соответственно, размер взноса может увеличиться для домов с лифтами в большей степени, чем в домах без лифтов", - обращает внимание Колесников. В Брянской области, например, взнос составит 9,83 и 10,42 рубля соответственно в домах без лифта и с лифтом, в Хабаровском крае – 9,77 и 13,77 рубля с квадратного метра соответственно. При этом в Московской области для домов с лифтами данная плата может вырасти в два раза или даже более, предупреждает доцент базовой кафедры финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы в РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин. НЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ НА ИНФЛЯЦИЮ Если говорить о стоимости дополнительных услуг в 2025 году, то в их отношении все будет определяться потребительским спросом, добавляет Соколов. "Собственникам придется решать самостоятельно, готовы ли они оплачивать, например, услуги охраны при росте стоимости на 30%", – говорит он. Но в любом случае, по словам экспертов, такие услуги подорожают как минимум на уровень инфляции, которая, по прогнозам Банка России, составит по итогам 2024 года 9,6–9,8%. Ведь их стоимость, по словам Лещенко, зависит от рыночных условий, уровня заработных плат и цен на материалы.

москва

хабаровский край

хакасия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, хабаровский край, хакасия, госдума, doma.ai, банк россия