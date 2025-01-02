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Кения изучает возможность увеличения экспорта чая и кофе в Россию

Кения изучает возможность увеличения экспорта чая и кофе в Россию - 02.01.2025, ПРАЙМ

Кения изучает возможность увеличения экспорта чая и кофе в Россию

Кения изучает возможность увеличения объёмов экспорта чая и кофе в РФ в три раза, заявил РИА Новости посол страны в Москве Питер Мутуку Матуки. | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T06:12+0300

2025-01-02T06:12+0300

2025-01-02T06:12+0300

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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Кения изучает возможность увеличения объёмов экспорта чая и кофе в РФ в три раза, заявил РИА Новости посол страны в Москве Питер Мутуку Матуки. "Мы хотели бы увеличить объемы нашего экспорта чая и кофе на рынок. В России очень хороший спрос на эти продукты. Мы надеемся, что цифры импорта будут увеличены... Сейчас мы изучаем, может ли текущий объем экспорта быть увеличен в три раза", - сказал он в интервью агентству. Также, отметил посол, в Найроби хотели бы диверсифицировать экспорт на российский рынок – страна может начать поставки овощей, цветов и других продуктов. Комментируя возможность повышения цены на кенийский кофе на российском рынке, дипломат отметил, что стоимость будет определяться в первую очередь экспортерами. "Я бы сформулировал так: мы не стремимся повысить цены, нам надо понять, как мы могли бы производить больше и поставлять больше на рынки", - пояснил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00 мск

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