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Кения изучает возможность увеличения экспорта чая и кофе в Россию - 02.01.2025, ПРАЙМ
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Кения изучает возможность увеличения экспорта чая и кофе в Россию
Кения изучает возможность увеличения экспорта чая и кофе в Россию - 02.01.2025, ПРАЙМ
Кения изучает возможность увеличения экспорта чая и кофе в Россию
Кения изучает возможность увеличения объёмов экспорта чая и кофе в РФ в три раза, заявил РИА Новости посол страны в Москве Питер Мутуку Матуки. | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T06:12+0300
2025-01-02T06:12+0300
бизнес
россия
экономика
москва
кения
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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Кения изучает возможность увеличения объёмов экспорта чая и кофе в РФ в три раза, заявил РИА Новости посол страны в Москве Питер Мутуку Матуки. "Мы хотели бы увеличить объемы нашего экспорта чая и кофе на рынок. В России очень хороший спрос на эти продукты. Мы надеемся, что цифры импорта будут увеличены... Сейчас мы изучаем, может ли текущий объем экспорта быть увеличен в три раза", - сказал он в интервью агентству. Также, отметил посол, в Найроби хотели бы диверсифицировать экспорт на российский рынок – страна может начать поставки овощей, цветов и других продуктов. Комментируя возможность повышения цены на кенийский кофе на российском рынке, дипломат отметил, что стоимость будет определяться в первую очередь экспортерами. "Я бы сформулировал так: мы не стремимся повысить цены, нам надо понять, как мы могли бы производить больше и поставлять больше на рынки", - пояснил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00 мск
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бизнес, россия, москва, кения, рф
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, Кения, РФ
06:12 02.01.2025
 
Кения изучает возможность увеличения экспорта чая и кофе в Россию

Посол: Кения изучает возможность увеличения объемов экспорта чая и кофе в Россию

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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Кения изучает возможность увеличения объёмов экспорта чая и кофе в РФ в три раза, заявил РИА Новости посол страны в Москве Питер Мутуку Матуки.
"Мы хотели бы увеличить объемы нашего экспорта чая и кофе на рынок. В России очень хороший спрос на эти продукты. Мы надеемся, что цифры импорта будут увеличены... Сейчас мы изучаем, может ли текущий объем экспорта быть увеличен в три раза", - сказал он в интервью агентству.
Также, отметил посол, в Найроби хотели бы диверсифицировать экспорт на российский рынок – страна может начать поставки овощей, цветов и других продуктов.
Комментируя возможность повышения цены на кенийский кофе на российском рынке, дипломат отметил, что стоимость будет определяться в первую очередь экспортерами.
"Я бы сформулировал так: мы не стремимся повысить цены, нам надо понять, как мы могли бы производить больше и поставлять больше на рынки", - пояснил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00 мск
 
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