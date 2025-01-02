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Маск обвинил Байдена в госизмене
Маск обвинил Байдена в госизмене - 02.01.2025, ПРАЙМ
Маск обвинил Байдена в госизмене
Американский бизнесмен и будущий член команды Дональда Трампа, Илон Маск, обвинил администрацию уходящего президента Джо Байдена в государственной измене из-за... | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T14:48+0300
2025-01-02T14:48+0300
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сша
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МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Американский бизнесмен и будущий член команды Дональда Трампа, Илон Маск, обвинил администрацию уходящего президента Джо Байдена в государственной измене из-за продажи материалов для строительства стены на границе с Мексикой. Он высказал свое мнение в социальной сети X, заявив: "Сто процентов государственная измена". Его комментарий был вызван публикацией пользователя, который утверждал, что администрация намеренно открыла границы для мигрантов, распродавая материалы для стены и демонтируя ограждения на границе.В начале декабря издание Daily Wire сообщило, что администрация Байдена в последние недели своего срока распродает материалы для строительства стены на государственном аукционе по символическим ценам, пытаясь помешать избранному президенту Дональду Трампу. По данным издания, целью было избавиться от всех материалов, находящихся в Ногалесе, Тусоне и Три Поинтс, до Рождества (25 декабря).Скриншоты, опубликованные Daily Wire, показали, что стартовая цена каждой партии стальных материалов на аукционе составляла всего пять долларов. Позже газета Hill сообщила, что избранный президент обратился в суд Техаса с просьбой о расследовании и остановке распродажи. В результате судебного решения Белому дому было запрещено проводить аукционы.Стена, предназначенная для перекрытия границы с Мексикой и остановки нелегальной миграции, была ключевым проектом Трампа, но осталась недостроенной из-за сопротивления демократов, включая Байдена.Маск готовится занять должность в администрации Трампа и вместе с предпринимателем Вивеком Рамасвами возглавит новый департамент по достижению эффективности в государственном управлении (DOGE), который будет сосредоточен на оптимизации и сокращении государственных расходов.
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сша, илон маск, джо байден
США, Илон Маск, Джо Байден
Маск обвинил Байдена в госизмене
Маск обвинил Байдена в госизмене за продажу материалов для стены Трампа
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Американский бизнесмен и будущий член команды Дональда Трампа, Илон Маск, обвинил администрацию уходящего президента Джо Байдена в государственной измене из-за продажи материалов для строительства стены на границе с Мексикой.
Он высказал свое мнение в социальной сети X, заявив: "Сто процентов государственная измена". Его комментарий был вызван публикацией пользователя, который утверждал, что администрация намеренно открыла границы для мигрантов, распродавая материалы для стены и демонтируя ограждения на границе.
В начале декабря издание Daily Wire сообщило, что администрация Байдена в последние недели своего срока распродает материалы для строительства стены на государственном аукционе по символическим ценам, пытаясь помешать избранному президенту Дональду Трампу. По данным издания, целью было избавиться от всех материалов, находящихся в Ногалесе, Тусоне и Три Поинтс, до Рождества (25 декабря).
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Скриншоты, опубликованные Daily Wire, показали, что стартовая цена каждой партии стальных материалов на аукционе составляла всего пять долларов. Позже газета Hill сообщила, что избранный президент обратился в суд Техаса с просьбой о расследовании и остановке распродажи. В результате судебного решения Белому дому было запрещено проводить аукционы.
Стена, предназначенная для перекрытия границы с Мексикой и остановки нелегальной миграции, была ключевым проектом Трампа, но осталась недостроенной из-за сопротивления демократов, включая Байдена.
Маск готовится занять должность в администрации Трампа и вместе с предпринимателем Вивеком Рамасвами возглавит новый департамент по достижению эффективности в государственном управлении (DOGE), который будет сосредоточен на оптимизации и сокращении государственных расходов.