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Найроби рассчитывает на запуск прямых рейсов с Россией - 02.01.2025, ПРАЙМ
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Найроби рассчитывает на запуск прямых рейсов с Россией
Найроби рассчитывает на запуск прямых рейсов с Россией - 02.01.2025, ПРАЙМ
Найроби рассчитывает на запуск прямых рейсов с Россией
Найроби рассчитывает на запуск прямых рейсов с Россией, это позволит увеличить поток туристов в Кению, заявил РИА Новости посол страны в Москве Питер Мутуку... | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T07:52+0300
2025-01-02T07:52+0300
бизнес
туризм
россия
кения
москва
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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Найроби рассчитывает на запуск прямых рейсов с Россией, это позволит увеличить поток туристов в Кению, заявил РИА Новости посол страны в Москве Питер Мутуку Матуки. "Что касается прямых рейсов, то мы очень рассчитываем на их запуск, но это требует переговоров двух стран, чтобы посмотреть, какие есть международные требования для реализации этой идеи. Но это в наших интересах, чтобы сделать туризм в Кении более привлекательным", - сказал он в беседе с агентством. По словам дипломата, запуск прямых рейсов - это один из способов увеличить турпоток в Кению. "Туризм – одна из основ нашей политики и важный сектор экономики. Кения становится все более популярна у туристов благодаря широкому спектру услуг и продуктов... Мы приглашаем российских туристов поехать в Кению. В 2022-2023 годах у нас было достаточно много туристов из России – более 6500, а в 2024 году – более 7 тысяч туристов", - подчеркнул посол. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00 мск.
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бизнес, туризм, россия, кения, москва
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Кения, МОСКВА
07:52 02.01.2025
 
Найроби рассчитывает на запуск прямых рейсов с Россией

Посол: Найроби рассчитывает на запуск прямых рейсов с Россией

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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Найроби рассчитывает на запуск прямых рейсов с Россией, это позволит увеличить поток туристов в Кению, заявил РИА Новости посол страны в Москве Питер Мутуку Матуки.
"Что касается прямых рейсов, то мы очень рассчитываем на их запуск, но это требует переговоров двух стран, чтобы посмотреть, какие есть международные требования для реализации этой идеи. Но это в наших интересах, чтобы сделать туризм в Кении более привлекательным", - сказал он в беседе с агентством.
По словам дипломата, запуск прямых рейсов - это один из способов увеличить турпоток в Кению.
"Туризм – одна из основ нашей политики и важный сектор экономики. Кения становится все более популярна у туристов благодаря широкому спектру услуг и продуктов... Мы приглашаем российских туристов поехать в Кению. В 2022-2023 годах у нас было достаточно много туристов из России – более 6500, а в 2024 году – более 7 тысяч туристов", - подчеркнул посол.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00 мск.
 
БизнесТуризмРОССИЯКенияМОСКВА
 
 
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