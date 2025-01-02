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В США сделали болезненное для Киева заявление об освобожденных РФ регионах

В США сделали болезненное для Киева заявление об освобожденных РФ регионах - 02.01.2025, ПРАЙМ

В США сделали болезненное для Киева заявление об освобожденных РФ регионах

Киеву придется признать потерю контроля над территориями, которые вошли в состав Российской Федерации, и отказаться от попыток вернуть их силой. Такое мнение в... | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T21:53+0300

2025-01-02T21:53+0300

2025-01-02T21:55+0300

спецоперация на украине

украина

освобожденные территории

экспертное мнение

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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Киеву придется признать потерю контроля над территориями, которые вошли в состав Российской Федерации, и отказаться от попыток вернуть их силой. Такое мнение в беседе с украинским изданием Liga.net высказал экс-спецпредставитель Госдепа Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер.Отвечая на вопрос о возможных потерях Украиной территорий, возвращения которых не будет добиваться международное сообщество, бывший спецпредставитель сказал, что, на его взгляд и к его сожалению, "все идет именно к этому".Также он отметил: "Я думаю, что вы увидите непризнание, то есть (на Западе - прим. ред.) никто не признает... (новые регионы РФ - прим. ред.), но мы наверняка будем видеть обязательства или понимание того, что Украине это не будет возвращено военным путем".

https://1prime.ru/20241218/ukraina-853654002.html

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украина, освобожденные территории, экспертное мнение