https://1prime.ru/20250102/svo-854006843.html
В США сделали болезненное для Киева заявление об освобожденных РФ регионах
В США сделали болезненное для Киева заявление об освобожденных РФ регионах - 02.01.2025, ПРАЙМ
В США сделали болезненное для Киева заявление об освобожденных РФ регионах
Киеву придется признать потерю контроля над территориями, которые вошли в состав Российской Федерации, и отказаться от попыток вернуть их силой. Такое мнение в... | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T21:53+0300
2025-01-02T21:53+0300
2025-01-02T21:55+0300
спецоперация на украине
украина
освобожденные территории
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Киеву придется признать потерю контроля над территориями, которые вошли в состав Российской Федерации, и отказаться от попыток вернуть их силой. Такое мнение в беседе с украинским изданием Liga.net высказал экс-спецпредставитель Госдепа Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер.Отвечая на вопрос о возможных потерях Украиной территорий, возвращения которых не будет добиваться международное сообщество, бывший спецпредставитель сказал, что, на его взгляд и к его сожалению, "все идет именно к этому".Также он отметил: "Я думаю, что вы увидите непризнание, то есть (на Западе - прим. ред.) никто не признает... (новые регионы РФ - прим. ред.), но мы наверняка будем видеть обязательства или понимание того, что Украине это не будет возвращено военным путем".
https://1prime.ru/20241218/ukraina-853654002.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, освобожденные территории, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, освобожденные территории, экспертное мнение
В США сделали болезненное для Киева заявление об освобожденных РФ регионах
Курт Волкер: Украина будет вынуждена отказаться от возвращения территорий силой
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Киеву придется признать потерю контроля над территориями, которые вошли в состав Российской Федерации, и отказаться от попыток вернуть их силой. Такое мнение в беседе с украинским изданием Liga.net высказал экс-спецпредставитель Госдепа Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер.
Отвечая на вопрос о возможных потерях Украиной территорий, возвращения которых не будет добиваться международное сообщество, бывший спецпредставитель сказал, что, на его взгляд и к его сожалению, "все идет именно к этому".
Фицо предупредил Украину о грядущей потере трети ее территорий
Также он отметил: "Я думаю, что вы увидите непризнание, то есть (на Западе - прим. ред.) никто не признает... (новые регионы РФ - прим. ред.), но мы наверняка будем видеть обязательства или понимание того, что Украине это не будет возвращено военным путем".