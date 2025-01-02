Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США сделали болезненное для Киева заявление об освобожденных РФ регионах - 02.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250102/svo-854006843.html
В США сделали болезненное для Киева заявление об освобожденных РФ регионах
В США сделали болезненное для Киева заявление об освобожденных РФ регионах - 02.01.2025, ПРАЙМ
В США сделали болезненное для Киева заявление об освобожденных РФ регионах
Киеву придется признать потерю контроля над территориями, которые вошли в состав Российской Федерации, и отказаться от попыток вернуть их силой. Такое мнение в... | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T21:53+0300
2025-01-02T21:55+0300
спецоперация на украине
украина
освобожденные территории
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Киеву придется признать потерю контроля над территориями, которые вошли в состав Российской Федерации, и отказаться от попыток вернуть их силой. Такое мнение в беседе с украинским изданием Liga.net высказал экс-спецпредставитель Госдепа Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер.Отвечая на вопрос о возможных потерях Украиной территорий, возвращения которых не будет добиваться международное сообщество, бывший спецпредставитель сказал, что, на его взгляд и к его сожалению, "все идет именно к этому".Также он отметил: "Я думаю, что вы увидите непризнание, то есть (на Западе - прим. ред.) никто не признает... (новые регионы РФ - прим. ред.), но мы наверняка будем видеть обязательства или понимание того, что Украине это не будет возвращено военным путем".
https://1prime.ru/20241218/ukraina-853654002.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, освобожденные территории, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, освобожденные территории, экспертное мнение
21:53 02.01.2025 (обновлено: 21:55 02.01.2025)
 
В США сделали болезненное для Киева заявление об освобожденных РФ регионах

Курт Волкер: Украина будет вынуждена отказаться от возвращения территорий силой

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Киеву придется признать потерю контроля над территориями, которые вошли в состав Российской Федерации, и отказаться от попыток вернуть их силой. Такое мнение в беседе с украинским изданием Liga.net высказал экс-спецпредставитель Госдепа Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер.
Отвечая на вопрос о возможных потерях Украиной территорий, возвращения которых не будет добиваться международное сообщество, бывший спецпредставитель сказал, что, на его взгляд и к его сожалению, "все идет именно к этому".
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
Фицо предупредил Украину о грядущей потере трети ее территорий
18 декабря 2024, 13:56
Также он отметил: "Я думаю, что вы увидите непризнание, то есть (на Западе - прим. ред.) никто не признает... (новые регионы РФ - прим. ред.), но мы наверняка будем видеть обязательства или понимание того, что Украине это не будет возвращено военным путем".
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАосвобожденные территорииэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала