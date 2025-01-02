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Таможня назвала топ-10 торговых партнеров России. Европейцы попали в список
Таможня назвала топ-10 торговых партнеров России. Европейцы попали в список - 02.01.2025, ПРАЙМ
Таможня назвала топ-10 торговых партнеров России. Европейцы попали в список
О том, какие государства в настоящий момент являются крупнейшими торговыми партнерами Российской Федерации, в Федеральной таможенной службе сообщили изданию... | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T18:54+0300
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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. О том, какие государства в настоящий момент являются крупнейшими торговыми партнерами Российской Федерации, в Федеральной таможенной службе сообщили изданию РБК.В числе наиболее крупных российских торговых партнеров в первые девять месяцев 2024 года были указаны Китай (33,8% от товарооборота РФ), Индия (8,8%), Турция (8,3%), Белоруссия (7,1%), Казахстан (4,0%), Южная Корея (2,1%), ФРГ (1,8%), Армения (1,8%), Италия (1,5%) и Узбекистан (1,4%).Согласно таможенным данным, общий товарооборот Российской Федерации в январе-октябре 2024 года составил $584 млрд. Из этой суммы на Китай пришлось $197 млрд, Индию — $51 млрд, Турцию — $48 млрд, Белоруссию — $41 млрд. Относительно Индии и Турции было отдельно отмечено, что российский экспорт (главным образом энергоресурсы) в эти страны кратно превышает индийские и турецкие поставки в Россию.Также в РБК отметили, что в 2021 году, когда против России еще не были введены масштабные санкции, Соединенные Штаты были на пятом месте среди основных торговых партнеров Российской Федерации. При этом рейтинг топ-5 партнеров-лидеров выглядел следующим образом: Китай (18,3%), ФРГ (7,4%), Нидерланды (5%), Белоруссия (5%), США (4,2%).Примечательно, что Турция в то время занимала лишь шестую позицию, а Индия не попадала даже в десятку крупнейших партнеров.
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россия, торговля, партнеры
Экономика, РОССИЯ, торговля, партнеры
Таможня назвала топ-10 торговых партнеров России. Европейцы попали в список
В Федеральной таможенной службе назвали топ-10 торговых партнеров России
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ.
О том, какие государства в настоящий момент являются крупнейшими торговыми партнерами Российской Федерации, в Федеральной таможенной службе сообщили изданию РБК
.
В числе наиболее крупных российских торговых партнеров в первые девять месяцев 2024 года были указаны Китай (33,8% от товарооборота РФ), Индия (8,8%), Турция (8,3%), Белоруссия (7,1%), Казахстан (4,0%), Южная Корея (2,1%), ФРГ (1,8%), Армения (1,8%), Италия (1,5%) и Узбекистан (1,4%).
Согласно таможенным данным, общий товарооборот Российской Федерации в январе-октябре 2024 года составил $584 млрд. Из этой суммы на Китай пришлось $197 млрд, Индию — $51 млрд, Турцию — $48 млрд, Белоруссию — $41 млрд. Относительно Индии и Турции было отдельно отмечено, что российский экспорт (главным образом энергоресурсы) в эти страны кратно превышает индийские и турецкие поставки в Россию.
Также в РБК отметили, что в 2021 году, когда против России еще не были введены масштабные санкции, Соединенные Штаты были на пятом месте среди основных торговых партнеров Российской Федерации. При этом рейтинг топ-5 партнеров-лидеров выглядел следующим образом: Китай (18,3%), ФРГ (7,4%), Нидерланды (5%), Белоруссия (5%), США (4,2%).
Италия стала главным торговым партнером России в ЕС
Примечательно, что Турция в то время занимала лишь шестую позицию, а Индия не попадала даже в десятку крупнейших партнеров.