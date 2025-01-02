https://1prime.ru/20250102/ukraina-854000588.html

На Украине обеспокоились тактикой российских ВС

На Украине обеспокоились тактикой российских ВС - 02.01.2025, ПРАЙМ

На Украине обеспокоились тактикой российских ВС

Российские военнослужащие освобождают населенные пункты без сопротивления со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал главный редактор издания... | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T12:53+0300

2025-01-02T12:53+0300

2025-01-02T12:53+0300

спецоперация на украине

россия

украина

всу

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0c/853527761_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_bed171588ab197cfc06eb8d4947bce2e.jpg

МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Российские военнослужащие освобождают населенные пункты без сопротивления со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов."(ВС России. — ред.) удалось занять значительное количество населенных пунктов в этом году (В 2024-м. — ред.) практически без боев", — возмутился он.В то же время он добавил, что это обусловлено отсутствием со стороны ВСУ оборонительных линий. Также, по его словам, важную роль играет новая тактика российской армии, которая успешно продвигается вперед в обход и не ввязывается в уличные бои.Бутусов заявил, что, например, такие города, как Новогродовка и Селидово, не готовились к обороне, а их фланги не были прикрыты оборонительными линиями.В среду командир 5-й бригады 51-й армии России сообщил, что российские военные всю новогоднюю ночь занимались зачисткой кураховской промзоны, которую они захватили 31 декабря в 15:30.Во вторник Министерство обороны России сообщило, что подразделения Южной группы войск заняли более выгодные позиции и нанесли поражение украинским формированиям в ряде населённых пунктов Донецкой Народной Республики, включая Курахово. Противник понёс более 290 потерь среди военнослужащих и утратил две БМП.Курахово является городом на западе ДНР, находящийся в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Он играет важную оперативную роль, являясь крупнейшим населённым пунктом на юго-западе Донбасса, который дольше всего оставался под контролем ВСУ после освобождения Угледара.

https://1prime.ru/20250102/gaz-853999735.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, всу, вс рф