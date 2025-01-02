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На Украине обозначили дату поражения Киева в конфликте - 02.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250102/ukraina-854003468.html
На Украине обозначили дату поражения Киева в конфликте
На Украине обозначили дату поражения Киева в конфликте - 02.01.2025, ПРАЙМ
На Украине обозначили дату поражения Киева в конфликте
Украина потерпела поражение еще в 2014 году, когда отдала свой суверенитет западным государствам. Такое заявление сделал экс-сотрудник посольства в США Андрей... | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T16:04+0300
2025-01-02T16:04+0300
спецоперация на украине
украина
россия
запад
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МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Украина потерпела поражение еще в 2014 году, когда отдала свой суверенитет западным государствам. Такое заявление сделал экс-сотрудник посольства в США Андрей Телиженко в беседе с журналистом Александром Шелестом*."Украина проиграла в этой войне, как только она в это ввязалась, с 14-го года и продолжение сегодня — вот, когда Украина проиграла, когда полностью отдалась под Запад", — считает он.Кроме того, Телиженко уточнил, что одержать победу было бы возможно для Киева только если бы он не втянулся в военные действия, а выторговал себе приемлемые преференции как со стороны Вашингтона и Брюсселя, так и со стороны Москвы.По словам дипломата, на данный момент граждане Украины, невзирая на "промывку мозгов", понимают, что их страна проиграла. В этой связи он упомянул, что большая часть украинцев понимает, что эту войну надо заканчивать. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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украина
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украина, россия, запад
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ЗАПАД
16:04 02.01.2025
 
На Украине обозначили дату поражения Киева в конфликте

Украинский дипломат Телиженко: Киев проиграл в 2014 году, потеряв суверенитет

© Фото : Unsplash/Ahmed ZalabanyФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2025
© Фото : Unsplash/Ahmed Zalabany
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МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Украина потерпела поражение еще в 2014 году, когда отдала свой суверенитет западным государствам. Такое заявление сделал экс-сотрудник посольства в США Андрей Телиженко в беседе с журналистом Александром Шелестом*.
"Украина проиграла в этой войне, как только она в это ввязалась, с 14-го года и продолжение сегодня — вот, когда Украина проиграла, когда полностью отдалась под Запад", — считает он.
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11:57
Кроме того, Телиженко уточнил, что одержать победу было бы возможно для Киева только если бы он не втянулся в военные действия, а выторговал себе приемлемые преференции как со стороны Вашингтона и Брюсселя, так и со стороны Москвы.
По словам дипломата, на данный момент граждане Украины, невзирая на "промывку мозгов", понимают, что их страна проиграла. В этой связи он упомянул, что большая часть украинцев понимает, что эту войну надо заканчивать.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯЗАПАД
 
 
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