https://1prime.ru/20250102/ukraina-854003468.html

На Украине обозначили дату поражения Киева в конфликте

На Украине обозначили дату поражения Киева в конфликте - 02.01.2025, ПРАЙМ

На Украине обозначили дату поражения Киева в конфликте

Украина потерпела поражение еще в 2014 году, когда отдала свой суверенитет западным государствам. Такое заявление сделал экс-сотрудник посольства в США Андрей... | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T16:04+0300

2025-01-02T16:04+0300

2025-01-02T16:04+0300

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Украина потерпела поражение еще в 2014 году, когда отдала свой суверенитет западным государствам. Такое заявление сделал экс-сотрудник посольства в США Андрей Телиженко в беседе с журналистом Александром Шелестом*."Украина проиграла в этой войне, как только она в это ввязалась, с 14-го года и продолжение сегодня — вот, когда Украина проиграла, когда полностью отдалась под Запад", — считает он.Кроме того, Телиженко уточнил, что одержать победу было бы возможно для Киева только если бы он не втянулся в военные действия, а выторговал себе приемлемые преференции как со стороны Вашингтона и Брюсселя, так и со стороны Москвы.По словам дипломата, на данный момент граждане Украины, невзирая на "промывку мозгов", понимают, что их страна проиграла. В этой связи он упомянул, что большая часть украинцев понимает, что эту войну надо заканчивать. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://1prime.ru/20250102/ukraina-854000007.html

украина

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украина, россия, запад