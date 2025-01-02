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Раскрыто, какой банковский продукт в РФ станет самым популярным в 2025 году

Раскрыто, какой банковский продукт в РФ станет самым популярным в 2025 году - 02.01.2025, ПРАЙМ

Раскрыто, какой банковский продукт в РФ станет самым популярным в 2025 году

Наибольшей популярностью у россиян среди банковских продуктов в 2025 году по-прежнему будут пользоваться вклады, в основном на сроки от 6 до 12 месяцев, считают | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T08:55+0300

2025-01-02T08:55+0300

2025-01-02T08:55+0300

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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Наибольшей популярностью у россиян среди банковских продуктов в 2025 году по-прежнему будут пользоваться вклады, в основном на сроки от 6 до 12 месяцев, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "По оценке "Почта банка", популярными в 2025 году останутся сберегательные продукты. Ключевое внимание игроки сосредоточат на вкладах со сроком 6, 9 и 12 месяцев. Потребность в кредитах у россиян сохранится, но из-за охлаждения рынка ожидаем, что продолжится снижение объема выдач потребкредитов", - сказал заместитель президента - председателя правления "Почта банка" Алексей Охорзин. "Такая тенденция связана с высокой ключевой ставкой и усилиями ЦБ по переводу инфляции в траекторию снижения к таргету", - пояснил он. Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич также считает, что самыми популярными останутся вклады средней срочности - 6-12 месяцев, по которым сохранятся максимально высокие ставки. Только за счет капитализации процентов по срочным рублевым вкладам прирост в этом сегменте по итогам 2025 года составит более 20%, отметил он. При этом Грицкевич полагает, что практически по всем розничным кредитным продуктам выдачи будут снижаться, и рост кредитных портфелей замедлится. "Ожидаем, что прирост ипотечного портфеля банков в 2025 году замедлится до 8% против примерно 13% по итогам 2024 года, а по необеспеченным кредитам – до 12% против 17% в 2024 году", - сказал он. Руководитель Центра макроэкономического анализа Россельхозбанка Максим Петроневич полагает, что в условиях высокой неопределенности фокус будет на сберегательных инструментах с самой высокой доходностью. "На банковском рынке этими инструментами, по нашим прогнозам, будут короткие (до 6-9 месяцев) депозиты и накопительные счета, на финансовом рынке — фонды денежного рынка и облигации с плавающей ставкой", - сказал он. При этом Петроневич считает, что продолжит расти и сегмент кредитных карт, сохранится высокий спрос на льготное автокредитование и субсидируемые ипотечные программы. Схожее мнение высказала и директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова. По ее словам, популярные финансовые продукты в 2025 году, скорее всего, будут включать: льготную ипотеку, кредитование под залог авто и недвижимости, дебетовые карты для повседневных расчетов и онлайн-платежей, кредитные карты для оплаты текущих расходов в льготный период, образовательные кредиты. "Наибольшим спросом будут пользоваться вклады, по которым банки будут предлагать более высокий процент. На наш взгляд, это краткосрочные (в том числе накопительные счета) и среднесрочные вклады (до 1 года), население не готово размещать средства на долгий срок", - добавила она. "Мы ожидаем, что в 2025 году … в сегменте розничного кредитования наиболее популярным продуктом могут стать кредитные карты благодаря удобству, кэшбэку, наличию грейс-периода, а также меньшей чувствительности к росту ставок. Тем не менее, в этом сегменте также сохранится спад", - сказала в свою очередь аналитик рейтингового агентства НКР Софья Остапенко. Она также считает, что вклады сохранят свою популярность, в первую очередь краткосрочные.

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россия, банки, кредит