https://1prime.ru/20250102/vs-853997784.html
В ДНР взяли в плен польского наемника
В ДНР взяли в плен польского наемника - 02.01.2025, ПРАЙМ
В ДНР взяли в плен польского наемника
Российские военные из Добровольческого корпуса в ДНР взяли в плен польского военнослужащего, который воевал на стороне ВСУ. Об этом рассказало агентство РИА... | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T09:04+0300
2025-01-02T09:04+0300
2025-01-02T10:02+0300
спецоперация на украине
россия
украина
польша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/02/853998358_116:0:1072:538_1920x0_80_0_0_942ca9b24138709054972f76c3035dda.jpg
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Российские военные из Добровольческого корпуса в ДНР взяли в плен польского военнослужащего, который воевал на стороне ВСУ. Об этом рассказало агентство РИА Новости со ссылкой на командира одного из подразделений."Бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен на территории Донецкой области гражданина Польши, который воевал на стороне украинских боевиков", - сообщил он. РИА Новости планирует опубликовать видеозапись показаний наёмника, которая есть в распоряжении агентства.
https://1prime.ru/20250101/gaz-853995713.html
украина
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/02/853998358_264:0:978:535_1920x0_80_0_0_8b84543788490b856a9eee25f9e59756.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, польша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ПОЛЬША
В ДНР взяли в плен польского наемника
Российские бойцы взяли в плен в ДНР наемника из Польши, воевавшего за Киев
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Российские военные из Добровольческого корпуса в ДНР взяли в плен польского военнослужащего, который воевал на стороне ВСУ. Об этом рассказало агентство РИА Новости со ссылкой на командира одного из подразделений.
"Бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен на территории Донецкой области гражданина Польши, который воевал на стороне украинских боевиков", - сообщил он.
РИА Новости планирует опубликовать видеозапись показаний наёмника, которая есть в распоряжении агентства.
"Доказать Путину". На Украине оценили решение Зеленского по газу