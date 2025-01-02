https://1prime.ru/20250102/vs-853997784.html

В ДНР взяли в плен польского наемника

В ДНР взяли в плен польского наемника - 02.01.2025, ПРАЙМ

В ДНР взяли в плен польского наемника

Российские военные из Добровольческого корпуса в ДНР взяли в плен польского военнослужащего, который воевал на стороне ВСУ. Об этом рассказало агентство РИА... | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T09:04+0300

2025-01-02T09:04+0300

2025-01-02T10:02+0300

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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Российские военные из Добровольческого корпуса в ДНР взяли в плен польского военнослужащего, который воевал на стороне ВСУ. Об этом рассказало агентство РИА Новости со ссылкой на командира одного из подразделений."Бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен на территории Донецкой области гражданина Польши, который воевал на стороне украинских боевиков", - сообщил он. РИА Новости планирует опубликовать видеозапись показаний наёмника, которая есть в распоряжении агентства.

https://1prime.ru/20250101/gaz-853995713.html

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