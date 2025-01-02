Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ДНР взяли в плен польского наемника - 02.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250102/vs-853997784.html
В ДНР взяли в плен польского наемника
В ДНР взяли в плен польского наемника - 02.01.2025, ПРАЙМ
В ДНР взяли в плен польского наемника
Российские военные из Добровольческого корпуса в ДНР взяли в плен польского военнослужащего, который воевал на стороне ВСУ. Об этом рассказало агентство РИА... | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T09:04+0300
2025-01-02T10:02+0300
спецоперация на украине
россия
украина
польша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/02/853998358_116:0:1072:538_1920x0_80_0_0_942ca9b24138709054972f76c3035dda.jpg
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Российские военные из Добровольческого корпуса в ДНР взяли в плен польского военнослужащего, который воевал на стороне ВСУ. Об этом рассказало агентство РИА Новости со ссылкой на командира одного из подразделений."Бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен на территории Донецкой области гражданина Польши, который воевал на стороне украинских боевиков", - сообщил он. РИА Новости планирует опубликовать видеозапись показаний наёмника, которая есть в распоряжении агентства.
https://1prime.ru/20250101/gaz-853995713.html
украина
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/02/853998358_264:0:978:535_1920x0_80_0_0_8b84543788490b856a9eee25f9e59756.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, польша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ПОЛЬША
09:04 02.01.2025 (обновлено: 10:02 02.01.2025)
 
В ДНР взяли в плен польского наемника

Российские бойцы взяли в плен в ДНР наемника из Польши, воевавшего за Киев

© РИА НовостиВзятый в плен польский наемник
Взятый в плен польский наемник - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Российские военные из Добровольческого корпуса в ДНР взяли в плен польского военнослужащего, который воевал на стороне ВСУ. Об этом рассказало агентство РИА Новости со ссылкой на командира одного из подразделений.
"Бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен на территории Донецкой области гражданина Польши, который воевал на стороне украинских боевиков", - сообщил он.
РИА Новости планирует опубликовать видеозапись показаний наёмника, которая есть в распоряжении агентства.
Работник Нафтогаза. - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2025
"Доказать Путину". На Украине оценили решение Зеленского по газу
Вчера, 22:57
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАПОЛЬША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала