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Цены на нефть перешли к росту - 03.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250103/neft-854015816.html
Цены на нефть перешли к росту
Цены на нефть перешли к росту - 03.01.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть перешли к росту
Мировые цены на нефть в пятницу вечером перешли к росту по сравнению с дневной динамикой, при этом котировки могут показать увеличение вторую неделю подряд,... | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T17:41+0300
2025-01-03T17:42+0300
экономика
нефть
цены
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером перешли к росту по сравнению с дневной динамикой, при этом котировки могут показать увеличение вторую неделю подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.31 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,38%, до 76,22 доллара за баррель, февральских фьючерсов WTI - на 0,63%, до 73,59 доллара. Утром нефть дешевела в среднем на 0,2%. С начала недели нефть Brent подорожала на 2,8%, WTI – на 4,2%. Суммарно за две недели котировки уже увеличились на 5% и 5,9% соответственно. Днем ранее минэнерго США сообщило о снижении добычи нефти в стране за неделю по 27 декабря на 12 тысяч баррелей в сутки - до 13,573 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти в США за неделю сократились на 1,2 миллиона баррелей. Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company в пятницу опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 27 декабря их число осталось на уровне прошлой недели в 483 агрегата.
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нефть, цены
Экономика, Нефть, цены
17:41 03.01.2025 (обновлено: 17:42 03.01.2025)
 
Цены на нефть перешли к росту

Данные торгов: цены на нефть перешли к росту, готовятся завершить неделю в плюсе

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером перешли к росту по сравнению с дневной динамикой, при этом котировки могут показать увеличение вторую неделю подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.31 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,38%, до 76,22 доллара за баррель, февральских фьючерсов WTI - на 0,63%, до 73,59 доллара. Утром нефть дешевела в среднем на 0,2%.
С начала недели нефть Brent подорожала на 2,8%, WTI – на 4,2%. Суммарно за две недели котировки уже увеличились на 5% и 5,9% соответственно.
Днем ранее минэнерго США сообщило о снижении добычи нефти в стране за неделю по 27 декабря на 12 тысяч баррелей в сутки - до 13,573 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти в США за неделю сократились на 1,2 миллиона баррелей.
Нефтяные вышки в США - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2025
Вышли данные о добыче, коммерческом и стратегическом запасах нефти в США
Вчера, 21:35
Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company в пятницу опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 27 декабря их число осталось на уровне прошлой недели в 483 агрегата.
 
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