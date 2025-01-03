Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский заявил о "сильном козыре" против России - 03.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250103/peregovory-854016097.html
Зеленский заявил о "сильном козыре" против России
Зеленский заявил о "сильном козыре" против России - 03.01.2025, ПРАЙМ
Зеленский заявил о "сильном козыре" против России
Владимир Зеленский заявил в ходе телемарафона, что операция украинских войск в Курской области России - сильный козырь Украины на будущих переговорах по... | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T17:58+0300
2025-01-03T17:59+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
курская область
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/54/841315459_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b23c8d37cd468f335f3dd81193b05027.jpg
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил в ходе телемарафона, что операция украинских войск в Курской области России - сильный козырь Украины на будущих переговорах по урегулированию конфликта. Высказывание главы киевского режима передает издание "РБК-Украина".По мнению Зеленского, занятие украинскими частями позиций в Курской области способно существенным образом повлиять на ход переговоров, в том числе со странами Глобального Юга. При этом он сообщил, что перед Украиной стоит задача "разбить аргументы о замороженном конфликте".Как ранее заявлял глава киевского режима, атака ВСУ на Курскую область является средством достижения дипломатических целей Украины, и эта операция имеет решающее значение в реализации украинских инициатив по урегулированию конфликта.
https://1prime.ru/20250103/zelenskiy-854009195.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/54/841315459_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_7f81bb945b12e364a348797dce879d24.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, курская область, переговоры
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Курская область, переговоры
17:58 03.01.2025 (обновлено: 17:59 03.01.2025)
 
Зеленский заявил о "сильном козыре" против России

Зеленский: вторжение ВСУ под Курск - сильный козырь Украины на переговорах

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил в ходе телемарафона, что операция украинских войск в Курской области России - сильный козырь Украины на будущих переговорах по урегулированию конфликта. Высказывание главы киевского режима передает издание "РБК-Украина".
По мнению Зеленского, занятие украинскими частями позиций в Курской области способно существенным образом повлиять на ход переговоров, в том числе со странами Глобального Юга. При этом он сообщил, что перед Украиной стоит задача "разбить аргументы о замороженном конфликте".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2025
Зеленский поставил Евросоюзу ультиматум
09:52
Как ранее заявлял глава киевского режима, атака ВСУ на Курскую область является средством достижения дипломатических целей Украины, и эта операция имеет решающее значение в реализации украинских инициатив по урегулированию конфликта.
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийКурская областьпереговоры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала