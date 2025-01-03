https://1prime.ru/20250103/peregovory-854016097.html

Зеленский заявил о "сильном козыре" против России

Зеленский заявил о "сильном козыре" против России - 03.01.2025, ПРАЙМ

Зеленский заявил о "сильном козыре" против России

Владимир Зеленский заявил в ходе телемарафона, что операция украинских войск в Курской области России - сильный козырь Украины на будущих переговорах по... | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T17:58+0300

2025-01-03T17:58+0300

2025-01-03T17:59+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

курская область

переговоры

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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил в ходе телемарафона, что операция украинских войск в Курской области России - сильный козырь Украины на будущих переговорах по урегулированию конфликта. Высказывание главы киевского режима передает издание "РБК-Украина".По мнению Зеленского, занятие украинскими частями позиций в Курской области способно существенным образом повлиять на ход переговоров, в том числе со странами Глобального Юга. При этом он сообщил, что перед Украиной стоит задача "разбить аргументы о замороженном конфликте".Как ранее заявлял глава киевского режима, атака ВСУ на Курскую область является средством достижения дипломатических целей Украины, и эта операция имеет решающее значение в реализации украинских инициатив по урегулированию конфликта.

https://1prime.ru/20250103/zelenskiy-854009195.html

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владимир зеленский, курская область, переговоры