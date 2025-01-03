https://1prime.ru/20250103/peregovory-854016097.html
Зеленский заявил о "сильном козыре" против России
Зеленский заявил о "сильном козыре" против России - 03.01.2025, ПРАЙМ
Зеленский заявил о "сильном козыре" против России
Владимир Зеленский заявил в ходе телемарафона, что операция украинских войск в Курской области России - сильный козырь Украины на будущих переговорах по... | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T17:58+0300
2025-01-03T17:58+0300
2025-01-03T17:59+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
курская область
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/54/841315459_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b23c8d37cd468f335f3dd81193b05027.jpg
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил в ходе телемарафона, что операция украинских войск в Курской области России - сильный козырь Украины на будущих переговорах по урегулированию конфликта. Высказывание главы киевского режима передает издание "РБК-Украина".По мнению Зеленского, занятие украинскими частями позиций в Курской области способно существенным образом повлиять на ход переговоров, в том числе со странами Глобального Юга. При этом он сообщил, что перед Украиной стоит задача "разбить аргументы о замороженном конфликте".Как ранее заявлял глава киевского режима, атака ВСУ на Курскую область является средством достижения дипломатических целей Украины, и эта операция имеет решающее значение в реализации украинских инициатив по урегулированию конфликта.
https://1prime.ru/20250103/zelenskiy-854009195.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/54/841315459_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_7f81bb945b12e364a348797dce879d24.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, курская область, переговоры
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Курская область, переговоры
Зеленский заявил о "сильном козыре" против России
Зеленский: вторжение ВСУ под Курск - сильный козырь Украины на переговорах
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ.
Владимир Зеленский заявил в ходе телемарафона, что операция украинских войск в Курской области России - сильный козырь Украины на будущих переговорах по урегулированию конфликта. Высказывание главы киевского режима передает издание "РБК-Украина"
.
По мнению Зеленского, занятие украинскими частями позиций в Курской области способно существенным образом повлиять на ход переговоров, в том числе со странами Глобального Юга. При этом он сообщил, что перед Украиной стоит задача "разбить аргументы о замороженном конфликте".
Зеленский поставил Евросоюзу ультиматум
Как ранее заявлял глава киевского режима, атака ВСУ на Курскую область является средством достижения дипломатических целей Украины, и эта операция имеет решающее значение в реализации украинских инициатив по урегулированию конфликта.