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Байден заблокировал сделку на 15 миллиардов долларов

Байден заблокировал сделку на 15 миллиардов долларов - 03.01.2025, ПРАЙМ

Байден заблокировал сделку на 15 миллиардов долларов

Президент США Джо Байден заблокировал сделку на сумму почти 15 миллиардов долларов по приобретению американской сталелитейной компании U.S. Steel японским... | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T16:39+0300

2025-01-03T16:39+0300

2025-01-03T16:39+0300

экономика

джо байден

сделка

блокировка

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МОСКВА, 3 января – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заблокировал сделку на сумму почти 15 миллиардов долларов по приобретению американской сталелитейной компании U.S. Steel японским концерном Nippon Steel, назвав её угрозой национальной безопасности, говорится в заявлении Белого дома. "Производство стали и сталелитейщики – основа нашей нации. Без отечественного производства стали наша страна становится менее сильной и менее защищённой", – отметил Байден, подчеркнув, что U.S. Steel останется "гордой американской компанией", управляемой американскими рабочими. Слова главы государства приводит Белый дом. Президент напомнил о своей политике поддержки национальной сталелитейной промышленности, включая введение тройных тарифов на импорт стали из Китая и стимулирование открытия более 100 новых сталелитейных заводов за время его пребывания в должности. Сделка с Nippon Steel, по мнению экспертной комиссии исполнительной власти, могла бы поставить одного из крупнейших производителей стали в США под иностранный контроль и создать риски для национальной безопасности и критически важных цепочек поставок, пояснил Байден.

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джо байден, сделка, блокировка