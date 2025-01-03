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Байден заблокировал сделку на 15 миллиардов долларов - 03.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Байден заблокировал сделку на 15 миллиардов долларов
Байден заблокировал сделку на 15 миллиардов долларов - 03.01.2025, ПРАЙМ
Байден заблокировал сделку на 15 миллиардов долларов
Президент США Джо Байден заблокировал сделку на сумму почти 15 миллиардов долларов по приобретению американской сталелитейной компании U.S. Steel японским... | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T16:39+0300
2025-01-03T16:39+0300
экономика
джо байден
сделка
блокировка
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МОСКВА, 3 января – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заблокировал сделку на сумму почти 15 миллиардов долларов по приобретению американской сталелитейной компании U.S. Steel японским концерном Nippon Steel, назвав её угрозой национальной безопасности, говорится в заявлении Белого дома. "Производство стали и сталелитейщики – основа нашей нации. Без отечественного производства стали наша страна становится менее сильной и менее защищённой", – отметил Байден, подчеркнув, что U.S. Steel останется "гордой американской компанией", управляемой американскими рабочими. Слова главы государства приводит Белый дом. Президент напомнил о своей политике поддержки национальной сталелитейной промышленности, включая введение тройных тарифов на импорт стали из Китая и стимулирование открытия более 100 новых сталелитейных заводов за время его пребывания в должности. Сделка с Nippon Steel, по мнению экспертной комиссии исполнительной власти, могла бы поставить одного из крупнейших производителей стали в США под иностранный контроль и создать риски для национальной безопасности и критически важных цепочек поставок, пояснил Байден.
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джо байден, сделка, блокировка
Экономика, Джо Байден, сделка, блокировка
16:39 03.01.2025
 
Байден заблокировал сделку на 15 миллиардов долларов

Белый дом: Байден заблокировал продажу U.S. Steel японской Nippon Steel

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 3 января – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заблокировал сделку на сумму почти 15 миллиардов долларов по приобретению американской сталелитейной компании U.S. Steel японским концерном Nippon Steel, назвав её угрозой национальной безопасности, говорится в заявлении Белого дома.
"Производство стали и сталелитейщики – основа нашей нации. Без отечественного производства стали наша страна становится менее сильной и менее защищённой", – отметил Байден, подчеркнув, что U.S. Steel останется "гордой американской компанией", управляемой американскими рабочими. Слова главы государства приводит Белый дом.
Президент напомнил о своей политике поддержки национальной сталелитейной промышленности, включая введение тройных тарифов на импорт стали из Китая и стимулирование открытия более 100 новых сталелитейных заводов за время его пребывания в должности.
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Маск обвинил Байдена в госизмене
Вчера, 14:48
Сделка с Nippon Steel, по мнению экспертной комиссии исполнительной власти, могла бы поставить одного из крупнейших производителей стали в США под иностранный контроль и создать риски для национальной безопасности и критически важных цепочек поставок, пояснил Байден.
 
ЭкономикаДжо Байденсделкаблокировка
 
 
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