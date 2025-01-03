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"Включая деморализацию". На Западе указали на причины развала ВСУ
"Включая деморализацию". На Западе указали на причины развала ВСУ - 03.01.2025, ПРАЙМ
"Включая деморализацию". На Западе указали на причины развала ВСУ
Украинские войска терпят сокрушительное поражение по всей линии фронта, сообщил полковник ВС Франции, военный эксперт Режи Шамань. Об этом рассказывается в... | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T17:13+0300
2025-01-03T17:13+0300
2025-01-03T18:00+0300
спецоперация на украине
всу
фронт
экспертное мнение
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Украинские войска терпят сокрушительное поражение по всей линии фронта, сообщил полковник ВС Франции, военный эксперт Режи Шамань. Об этом рассказывается в материале Центра политико-стратегического анализа Stratpol."Украинская армия терпит крах везде", - категорично заявил полковник. По его мнению, причин для поражения ВСУ к сегодняшнему дню накопилось немало, "в том числе деморализация". При этом Шамань отметил, что в последнее время "поступает много сообщений о том, как украинская армия буквально разваливается в боях".Вместе с тем он высказал мнение, что руководителям государств-членов Евросоюза становится все яснее, насколько бесполезно оказывать военную помощь Киеву, и далеко не последнюю роль в смене позиций европейских властей сыграло применение гиперзвуковой ракеты "Орешник".
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всу, фронт, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВСУ, фронт, экспертное мнение
"Включая деморализацию". На Западе указали на причины развала ВСУ
Полковник ВС Франции Шамань: ВСУ терпят крах по всей линии фронта
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ.
Украинские войска терпят сокрушительное поражение по всей линии фронта, сообщил полковник ВС Франции, военный эксперт Режи Шамань. Об этом рассказывается в материале Центра политико-стратегического анализа Stratpol
.
"Украинская армия терпит крах везде", - категорично заявил полковник.
По его мнению, причин для поражения ВСУ к сегодняшнему дню накопилось немало, "в том числе деморализация". При этом Шамань отметил, что в последнее время "поступает много сообщений о том, как украинская армия буквально разваливается в боях".
Запад не исключает скорого обвала обороны ВСУ, заявили в СВР
Вместе с тем он высказал мнение, что руководителям государств-членов Евросоюза становится все яснее, насколько бесполезно оказывать военную помощь Киеву, и далеко не последнюю роль в смене позиций европейских властей сыграло применение гиперзвуковой ракеты "Орешник".