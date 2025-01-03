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"Если не согласятся с Путиным". На Западе описали жесткий сценарий СВО - 03.01.2025, ПРАЙМ
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"Если не согласятся с Путиным". На Западе описали жесткий сценарий СВО
"Если не согласятся с Путиным". На Западе описали жесткий сценарий СВО - 03.01.2025, ПРАЙМ
"Если не согласятся с Путиным". На Западе описали жесткий сценарий СВО
Если Запад не примет условия президента РФ Владимира Путина, российская армия будет продвигаться до Днепра - и никто ее не остановит. Такой прогноз в беседе с... | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T20:19+0300
2025-01-03T20:20+0300
спецоперация на украине
россия
украина
экспертное мнение
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Если Запад не примет условия президента РФ Владимира Путина, российская армия будет продвигаться до Днепра - и никто ее не остановит. Такой прогноз в беседе с YouTube-каналом Deep Dive сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.Он отметил, что "у Запада есть выбор: согласиться с требованиями Путина или нет", но раз Запад делать этот выбор не собирается, российские войска "продолжат наступать, пока не дойдут до Днепра - и Запад ничего не может с этим поделать, и Украина тоже".Чтобы измотать противника, российские части, по словам Джонсона, придерживаются своего ритма и при этом избегают прямых столкновений, тем самым сохраняя жизни своих бойцов."Россия никуда не торопится, у нее нет дедлайна", - заключил экс-аналитик ЦРУ.
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россия, украина, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, экспертное мнение
20:19 03.01.2025 (обновлено: 20:20 03.01.2025)
 
"Если не согласятся с Путиным". На Западе описали жесткий сценарий СВО

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: армия России не остановится, пока не дойдет до Днепра

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки Запад на Краснолиманском направлении - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Если Запад не примет условия президента РФ Владимира Путина, российская армия будет продвигаться до Днепра - и никто ее не остановит. Такой прогноз в беседе с YouTube-каналом Deep Dive сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Он отметил, что "у Запада есть выбор: согласиться с требованиями Путина или нет", но раз Запад делать этот выбор не собирается, российские войска "продолжат наступать, пока не дойдут до Днепра - и Запад ничего не может с этим поделать, и Украина тоже".
Чтобы измотать противника, российские части, по словам Джонсона, придерживаются своего ритма и при этом избегают прямых столкновений, тем самым сохраняя жизни своих бойцов.
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки Запад на Краснолиманском направлении - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2025
Запад не исключает скорого обвала обороны ВСУ, заявили в СВР
10:21
"Россия никуда не торопится, у нее нет дедлайна", - заключил экс-аналитик ЦРУ.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАэкспертное мнение
 
 
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