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"Если не согласятся с Путиным". На Западе описали жесткий сценарий СВО

"Если не согласятся с Путиным". На Западе описали жесткий сценарий СВО - 03.01.2025, ПРАЙМ

"Если не согласятся с Путиным". На Западе описали жесткий сценарий СВО

Если Запад не примет условия президента РФ Владимира Путина, российская армия будет продвигаться до Днепра - и никто ее не остановит. Такой прогноз в беседе с... | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T20:19+0300

2025-01-03T20:19+0300

2025-01-03T20:20+0300

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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Если Запад не примет условия президента РФ Владимира Путина, российская армия будет продвигаться до Днепра - и никто ее не остановит. Такой прогноз в беседе с YouTube-каналом Deep Dive сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.Он отметил, что "у Запада есть выбор: согласиться с требованиями Путина или нет", но раз Запад делать этот выбор не собирается, российские войска "продолжат наступать, пока не дойдут до Днепра - и Запад ничего не может с этим поделать, и Украина тоже".Чтобы измотать противника, российские части, по словам Джонсона, придерживаются своего ритма и при этом избегают прямых столкновений, тем самым сохраняя жизни своих бойцов."Россия никуда не торопится, у нее нет дедлайна", - заключил экс-аналитик ЦРУ.

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