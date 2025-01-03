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Запад не исключает скорого обвала обороны ВСУ, заявили в СВР - 03.01.2025, ПРАЙМ
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Запад не исключает скорого обвала обороны ВСУ, заявили в СВР
Запад не исключает скорого обвала обороны ВСУ, заявили в СВР - 03.01.2025, ПРАЙМ
Запад не исключает скорого обвала обороны ВСУ, заявили в СВР
Западные государства допускают скорого облава обороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-бюро российской Службы внешней разведки. | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T10:21+0300
2025-01-03T10:21+0300
спецоперация на украине
россия
украина
свр
запад
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Западные государства допускают скорого облава обороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-бюро российской Службы внешней разведки."Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, в западных политэлитах с тревогой отмечают снижение способности украинской армии противостоять натиску российских Вооруженных сил. Не исключается скорый обвал обороны ВСУ", - говорится в сообщении.Более того, уточняется, что администрация действующего президента США Джо Байдена хочет избежать такого сценария, из-за чего делает упор на поставки все более совершенного вооружения, включая ракетные системы повышенной дальности.Также в сообщении СВР говорится, что Вашингтон потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского срочно снизить возраст мобилизации до 18 лет. Отмечается, что Киев уже подготовил такое решение и примет его в ближайшее время.
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россия, украина, свр, запад
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СВР, ЗАПАД
10:21 03.01.2025
 
Запад не исключает скорого обвала обороны ВСУ, заявили в СВР

СВР: западные страны не исключают скорого обвала обороны ВСУ

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки Запад на Краснолиманском направлении - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Западные государства допускают скорого облава обороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-бюро российской Службы внешней разведки.
"Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, в западных политэлитах с тревогой отмечают снижение способности украинской армии противостоять натиску российских Вооруженных сил. Не исключается скорый обвал обороны ВСУ", - говорится в сообщении.
Более того, уточняется, что администрация действующего президента США Джо Байдена хочет избежать такого сценария, из-за чего делает упор на поставки все более совершенного вооружения, включая ракетные системы повышенной дальности.
Также в сообщении СВР говорится, что Вашингтон потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского срочно снизить возраст мобилизации до 18 лет. Отмечается, что Киев уже подготовил такое решение и примет его в ближайшее время.
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