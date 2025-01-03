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Запад не исключает скорого обвала обороны ВСУ, заявили в СВР

Запад не исключает скорого обвала обороны ВСУ, заявили в СВР - 03.01.2025, ПРАЙМ

Запад не исключает скорого обвала обороны ВСУ, заявили в СВР

Западные государства допускают скорого облава обороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-бюро российской Службы внешней разведки. | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T10:21+0300

2025-01-03T10:21+0300

2025-01-03T10:21+0300

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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Западные государства допускают скорого облава обороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-бюро российской Службы внешней разведки."Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, в западных политэлитах с тревогой отмечают снижение способности украинской армии противостоять натиску российских Вооруженных сил. Не исключается скорый обвал обороны ВСУ", - говорится в сообщении.Более того, уточняется, что администрация действующего президента США Джо Байдена хочет избежать такого сценария, из-за чего делает упор на поставки все более совершенного вооружения, включая ракетные системы повышенной дальности.Также в сообщении СВР говорится, что Вашингтон потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского срочно снизить возраст мобилизации до 18 лет. Отмечается, что Киев уже подготовил такое решение и примет его в ближайшее время.

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