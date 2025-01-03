https://1prime.ru/20250103/udalenka-853905806.html

Названы категории работников, для которых офис лучше удаленки

Названы категории работников, для которых офис лучше удаленки - 03.01.2025, ПРАЙМ

Названы категории работников, для которых офис лучше удаленки

Удалённая работа для многих оказалась удобным и продуктивным решением. Однако для некоторых профессий гибридный формат, объединяющий преимущества офиса и... | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T03:03+0300

2025-01-03T03:03+0300

2025-01-03T03:03+0300

общество

роскачество

удаленная работа

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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Удалённая работа для многих оказалась удобным и продуктивным решением. Однако для некоторых профессий гибридный формат, объединяющий преимущества офиса и удалёнки, подходит больше. Об этом агентству "Прайм" рассказала Евгения Ганькина, директор Департамента организационного развития РоскачестваНекоторые роли требуют физического присутствия на месте. Производственные рабочие, медики, инженеры и логисты зависят от специализированного оборудования и локации, поэтому офис или производственная площадка для них - неизменна часть рабочего процесса.В то же время для специалистов, которым крайне важны живые коммуникации, офисное пространство – необходимость. Речь идет о креативных профессиях, например, дизайнерах или маркетологах. Они выигрывают от личного общения и оперативного обмена идеями.Удалённая работа требует высокой самоорганизации, и не всем она дается легко. "Тем, кто привык работать в структурированной офисной среде, сложнее самостоятельно управлять задачами и временем, что может повлиять на продуктивность", - считает эксперт.Технологии сделали удаленку доступной, но не для всех комфортной. Особенно для тех, кто только осваивает цифровые инструменты, работа онлайн может показаться непростой. Для сотрудников, работающих с конфиденциальной информацией, офис предоставляет уровень безопасности, который сложнее обеспечить дома. Это особенно важно для защиты данных и соблюдения корпоративных стандартов.Гибридная модель стала настоящей находкой для компаний, стремящихся учесть потребности сотрудников и специфику их задач. Это идеальное сочетание свободы удаленной работы и преимуществ офиса, которое помогает сохранять вовлеченность, продуктивность и баланс.Ключевую роль в успешной реализации гибридного формата играет принцип клиентократии — подхода, в котором основное внимание уделяется реальным потребностям сотрудников, клиентов и бизнеса. Такой подход помогает компаниям оставаться гибкими, поддерживать эффективность и двигаться вперед в условиях постоянных изменений, заключила Ганькина.

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общество , роскачество, удаленная работа