Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы категории работников, для которых офис лучше удаленки - 03.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250103/udalenka-853905806.html
Названы категории работников, для которых офис лучше удаленки
Названы категории работников, для которых офис лучше удаленки - 03.01.2025, ПРАЙМ
Названы категории работников, для которых офис лучше удаленки
Удалённая работа для многих оказалась удобным и продуктивным решением. Однако для некоторых профессий гибридный формат, объединяющий преимущества офиса и... | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T03:03+0300
2025-01-03T03:03+0300
общество
роскачество
удаленная работа
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/66/832856684_0:2:3041:1713_1920x0_80_0_0_c20b3a85a610232c6a518c86f3ad6855.jpg
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Удалённая работа для многих оказалась удобным и продуктивным решением. Однако для некоторых профессий гибридный формат, объединяющий преимущества офиса и удалёнки, подходит больше. Об этом агентству "Прайм" рассказала Евгения Ганькина, директор Департамента организационного развития РоскачестваНекоторые роли требуют физического присутствия на месте. Производственные рабочие, медики, инженеры и логисты зависят от специализированного оборудования и локации, поэтому офис или производственная площадка для них - неизменна часть рабочего процесса.В то же время для специалистов, которым крайне важны живые коммуникации, офисное пространство – необходимость. Речь идет о креативных профессиях, например, дизайнерах или маркетологах. Они выигрывают от личного общения и оперативного обмена идеями.Удалённая работа требует высокой самоорганизации, и не всем она дается легко. "Тем, кто привык работать в структурированной офисной среде, сложнее самостоятельно управлять задачами и временем, что может повлиять на продуктивность", - считает эксперт.Технологии сделали удаленку доступной, но не для всех комфортной. Особенно для тех, кто только осваивает цифровые инструменты, работа онлайн может показаться непростой. Для сотрудников, работающих с конфиденциальной информацией, офис предоставляет уровень безопасности, который сложнее обеспечить дома. Это особенно важно для защиты данных и соблюдения корпоративных стандартов.Гибридная модель стала настоящей находкой для компаний, стремящихся учесть потребности сотрудников и специфику их задач. Это идеальное сочетание свободы удаленной работы и преимуществ офиса, которое помогает сохранять вовлеченность, продуктивность и баланс.Ключевую роль в успешной реализации гибридного формата играет принцип клиентократии — подхода, в котором основное внимание уделяется реальным потребностям сотрудников, клиентов и бизнеса. Такой подход помогает компаниям оставаться гибкими, поддерживать эффективность и двигаться вперед в условиях постоянных изменений, заключила Ганькина.
https://1prime.ru/20241121/gd-852967793.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/66/832856684_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c7caed307836f1fd8e42f343069fe181.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , роскачество, удаленная работа
Общество , Роскачество, удаленная работа
03:03 03.01.2025
 
Названы категории работников, для которых офис лучше удаленки

Роскачество: для ряда профессий работа в офисе лучше, чем на удаленке

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкРабота за ноутбуком
Работа за ноутбуком - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Удалённая работа для многих оказалась удобным и продуктивным решением. Однако для некоторых профессий гибридный формат, объединяющий преимущества офиса и удалёнки, подходит больше. Об этом агентству "Прайм" рассказала Евгения Ганькина, директор Департамента организационного развития Роскачества
Некоторые роли требуют физического присутствия на месте. Производственные рабочие, медики, инженеры и логисты зависят от специализированного оборудования и локации, поэтому офис или производственная площадка для них - неизменна часть рабочего процесса.
В то же время для специалистов, которым крайне важны живые коммуникации, офисное пространство – необходимость. Речь идет о креативных профессиях, например, дизайнерах или маркетологах. Они выигрывают от личного общения и оперативного обмена идеями.
Удалённая работа требует высокой самоорганизации, и не всем она дается легко. "Тем, кто привык работать в структурированной офисной среде, сложнее самостоятельно управлять задачами и временем, что может повлиять на продуктивность", - считает эксперт.
Технологии сделали удаленку доступной, но не для всех комфортной. Особенно для тех, кто только осваивает цифровые инструменты, работа онлайн может показаться непростой. Для сотрудников, работающих с конфиденциальной информацией, офис предоставляет уровень безопасности, который сложнее обеспечить дома. Это особенно важно для защиты данных и соблюдения корпоративных стандартов.
В ГД внесут проект о переводе беременных на удаленку
21 ноября 2024, 01:24
Гибридная модель стала настоящей находкой для компаний, стремящихся учесть потребности сотрудников и специфику их задач. Это идеальное сочетание свободы удаленной работы и преимуществ офиса, которое помогает сохранять вовлеченность, продуктивность и баланс.
Ключевую роль в успешной реализации гибридного формата играет принцип клиентократии — подхода, в котором основное внимание уделяется реальным потребностям сотрудников, клиентов и бизнеса. Такой подход помогает компаниям оставаться гибкими, поддерживать эффективность и двигаться вперед в условиях постоянных изменений, заключила Ганькина.
 
ОбществоРоскачествоудаленная работа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала