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Токаев назвал Россию непобедимой в военном отношении

Токаев назвал Россию непобедимой в военном отношении - 03.01.2025, ПРАЙМ

Токаев назвал Россию непобедимой в военном отношении

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, что Россия с точки зрения военного арсенала остается непревзойденной, а Украина пытается с помощью западных государств | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T08:43+0300

2025-01-03T08:43+0300

2025-01-03T08:44+0300

спецоперация на украине

россия

казахстан

украина

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АСТАНА, 3 янв - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, что Россия с точки зрения военного арсенала остается непревзойденной, а Украина пытается с помощью западных государств выстоять в конфликте и не потерпеть поражение. Слова лидера Казахстана приводит издание Ana tili.Он подчеркнул, что ситуация уникальна: "Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется на поддержку западных союзников, чтобы сохранить свои позиции в войне".По мнению Токаева, разрешение этого конфликта зависит от "воли и намерений глав конфликтующих стран, а также, безусловно, от Трампа как лидера мировой державы".Кроме того, он отметил, что Казахстан с начала военных действий на Украине выступает за мирные переговоры и поиск путей к разрешению конфликта. По его словам, страна не напрашивается в посредники по решению конфликтов, однако всегда готова прийти на помощь.

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казахстан

украина

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россия, казахстан, украина