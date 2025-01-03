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Токаев назвал Россию непобедимой в военном отношении
Токаев назвал Россию непобедимой в военном отношении - 03.01.2025, ПРАЙМ
Токаев назвал Россию непобедимой в военном отношении
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, что Россия с точки зрения военного арсенала остается непревзойденной, а Украина пытается с помощью западных государств | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T08:43+0300
2025-01-03T08:43+0300
2025-01-03T08:44+0300
спецоперация на украине
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АСТАНА, 3 янв - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, что Россия с точки зрения военного арсенала остается непревзойденной, а Украина пытается с помощью западных государств выстоять в конфликте и не потерпеть поражение. Слова лидера Казахстана приводит издание Ana tili.Он подчеркнул, что ситуация уникальна: "Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется на поддержку западных союзников, чтобы сохранить свои позиции в войне".По мнению Токаева, разрешение этого конфликта зависит от "воли и намерений глав конфликтующих стран, а также, безусловно, от Трампа как лидера мировой державы".Кроме того, он отметил, что Казахстан с начала военных действий на Украине выступает за мирные переговоры и поиск путей к разрешению конфликта. По его словам, страна не напрашивается в посредники по решению конфликтов, однако всегда готова прийти на помощь.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, УКРАИНА
Токаев назвал Россию непобедимой в военном отношении
Токаев: Россия непобедима, а Украина надеется с помощью Запада выстоять
АСТАНА, 3 янв - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, что Россия с точки зрения военного арсенала остается непревзойденной, а Украина пытается с помощью западных государств выстоять в конфликте и не потерпеть поражение. Слова лидера Казахстана приводит издание Ana tili.
Он подчеркнул, что ситуация уникальна: "Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется на поддержку западных союзников, чтобы сохранить свои позиции в войне".
По мнению Токаева, разрешение этого конфликта зависит от "воли и намерений глав конфликтующих стран, а также, безусловно, от Трампа как лидера мировой державы".
Кроме того, он отметил, что Казахстан с начала военных действий на Украине выступает за мирные переговоры и поиск путей к разрешению конфликта. По его словам, страна не напрашивается в посредники по решению конфликтов, однако всегда готова прийти на помощь.
Путин и Токаев договорились о контакте по авиакатастрофе в Актау