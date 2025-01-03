https://1prime.ru/20250103/zelenskiy-854009058.html

В США предсказали печальное будущее Зеленского после СВО

В США предсказали печальное будущее Зеленского после СВО - 03.01.2025, ПРАЙМ

В США предсказали печальное будущее Зеленского после СВО

После капитуляции Киева украинского лидера Владимира Зеленского ждет линчевание. Такое предположение сделал политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала... | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T09:36+0300

2025-01-03T09:36+0300

2025-01-03T09:53+0300

спецоперация на украине

россия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. После капитуляции Киева украинского лидера Владимира Зеленского ждет линчевание. Такое предположение сделал политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Каждый раз когда была возможность переговоров и мирного решения, люди из окружения Зеленского <...> ясно дали понять, что его линчуют. <...> Он улетит первым же самолетом, когда станет ясно, что приближается капитуляция", — рассказал политолог.По его словам, с приходом вновь избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к власти в США вопрос капитуляции Украины станет делом времени, поскольку европейские страны не смогут обеспечить Киев необходимым оружием. Доктороу подчеркнул, что способности украинской армии к самозащите уйдут на ноль в течение нескольких недель, что в конечном итоге приведет к капитуляции.Ранее Трамп заявлял, что сможет решить украинский конфликт через переговоры и неоднократно утверждал, что сможет урегулировать ситуацию за один день. Однако в России считают, что это слишком сложная проблема для столь простого подхода.Путин предложил новые мирные инициативы для разрешения конфликта, которые включают признание Крыма, ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в качестве российских регионов. Предлагается также закрепить внеблоковый и безъядерный статус Украины, провести её демилитаризацию и денацификацию, а также отмену антироссийских санкций. Киев отверг эту инициативу. Президент России также подчеркнул, что срок полномочий Зеленского истек, и его легитимность невозможно восстановить.

https://1prime.ru/20250102/ukraina-854003468.html

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россия, украина, владимир зеленский