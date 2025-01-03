Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США предсказали печальное будущее Зеленского после СВО - 03.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250103/zelenskiy-854009058.html
В США предсказали печальное будущее Зеленского после СВО
В США предсказали печальное будущее Зеленского после СВО - 03.01.2025, ПРАЙМ
В США предсказали печальное будущее Зеленского после СВО
После капитуляции Киева украинского лидера Владимира Зеленского ждет линчевание. Такое предположение сделал политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала... | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T09:36+0300
2025-01-03T09:53+0300
спецоперация на украине
россия
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84183/31/841833110_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_594540502a1ac9f5d71b7c9f21642185.jpg
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. После капитуляции Киева украинского лидера Владимира Зеленского ждет линчевание. Такое предположение сделал политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Каждый раз когда была возможность переговоров и мирного решения, люди из окружения Зеленского &lt;...&gt; ясно дали понять, что его линчуют. &lt;...&gt; Он улетит первым же самолетом, когда станет ясно, что приближается капитуляция", — рассказал политолог.По его словам, с приходом вновь избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к власти в США вопрос капитуляции Украины станет делом времени, поскольку европейские страны не смогут обеспечить Киев необходимым оружием. Доктороу подчеркнул, что способности украинской армии к самозащите уйдут на ноль в течение нескольких недель, что в конечном итоге приведет к капитуляции.Ранее Трамп заявлял, что сможет решить украинский конфликт через переговоры и неоднократно утверждал, что сможет урегулировать ситуацию за один день. Однако в России считают, что это слишком сложная проблема для столь простого подхода.Путин предложил новые мирные инициативы для разрешения конфликта, которые включают признание Крыма, ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в качестве российских регионов. Предлагается также закрепить внеблоковый и безъядерный статус Украины, провести её демилитаризацию и денацификацию, а также отмену антироссийских санкций. Киев отверг эту инициативу. Президент России также подчеркнул, что срок полномочий Зеленского истек, и его легитимность невозможно восстановить.
https://1prime.ru/20250102/ukraina-854003468.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84183/31/841833110_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_2161ccb28a8c0bc07ab5a0ba67d5b40a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
09:36 03.01.2025 (обновлено: 09:53 03.01.2025)
 
В США предсказали печальное будущее Зеленского после СВО

Политолог Доктороу: после капитуляции Украины Зеленского ждет линчевание

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады
Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. После капитуляции Киева украинского лидера Владимира Зеленского ждет линчевание. Такое предположение сделал политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Каждый раз когда была возможность переговоров и мирного решения, люди из окружения Зеленского <...> ясно дали понять, что его линчуют. <...> Он улетит первым же самолетом, когда станет ясно, что приближается капитуляция", — рассказал политолог.
По его словам, с приходом вновь избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к власти в США вопрос капитуляции Украины станет делом времени, поскольку европейские страны не смогут обеспечить Киев необходимым оружием.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2025
На Украине обозначили дату поражения Киева в конфликте
Вчера, 16:04
Доктороу подчеркнул, что способности украинской армии к самозащите уйдут на ноль в течение нескольких недель, что в конечном итоге приведет к капитуляции.
Ранее Трамп заявлял, что сможет решить украинский конфликт через переговоры и неоднократно утверждал, что сможет урегулировать ситуацию за один день. Однако в России считают, что это слишком сложная проблема для столь простого подхода.
Путин предложил новые мирные инициативы для разрешения конфликта, которые включают признание Крыма, ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в качестве российских регионов. Предлагается также закрепить внеблоковый и безъядерный статус Украины, провести её демилитаризацию и денацификацию, а также отмену антироссийских санкций. Киев отверг эту инициативу. Президент России также подчеркнул, что срок полномочий Зеленского истек, и его легитимность невозможно восстановить.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала