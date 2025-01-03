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Зеленский поставил Евросоюзу ультиматум - 03.01.2025, ПРАЙМ
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Зеленский поставил Евросоюзу ультиматум
Зеленский поставил Евросоюзу ультиматум - 03.01.2025, ПРАЙМ
Зеленский поставил Евросоюзу ультиматум
Украинский лидер Владимир Зеленский поставил странам Евросоюза ультиматум касательно возвращения на родину беженцев с Украины. Об этом сообщает издание... | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T09:52+0300
2025-01-03T09:52+0300
украина
европа
украинские беженцы
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МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский поставил странам Евросоюза ультиматум касательно возвращения на родину беженцев с Украины. Об этом сообщает издание "Страна.ua"."Я им говорю, смотрите, давайте так: немного больше ПВО, и я скажу – возвращайтесь все. Но я буду возвращать всех, а не только тех, кто у вас не работает. А они говорят: нет, те, что у нас работают, пусть работают, а эта часть (неработающие – ред.) пусть возвращается", — заявил он.Зеленский уточнил, что некоторые европейские политики обращались к нему с просьбой призвать вернуться на родину пребывающих в Европе украинцев, которые там не работают. Украинский лидер также добавил, что трудоустроенных в ЕС граждан невыгодно возвращать домой, потому что они платят налоги и на них не нужно тратиться, как на нетрудоустроенных беженцев.
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украина
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украина, европа, украинские беженцы
УКРАИНА, ЕВРОПА, украинские беженцы
09:52 03.01.2025
 
Зеленский поставил Евросоюзу ультиматум

Зеленский поставил Европе ультиматум по украинским беженцам и ПВО

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский поставил странам Евросоюза ультиматум касательно возвращения на родину беженцев с Украины. Об этом сообщает издание "Страна.ua".
"Я им говорю, смотрите, давайте так: немного больше ПВО, и я скажу – возвращайтесь все. Но я буду возвращать всех, а не только тех, кто у вас не работает. А они говорят: нет, те, что у нас работают, пусть работают, а эта часть (неработающие – ред.) пусть возвращается", — заявил он.
Зеленский уточнил, что некоторые европейские политики обращались к нему с просьбой призвать вернуться на родину пребывающих в Европе украинцев, которые там не работают.
Украинский лидер также добавил, что трудоустроенных в ЕС граждан невыгодно возвращать домой, потому что они платят налоги и на них не нужно тратиться, как на нетрудоустроенных беженцев.
Работник Нафтогаза. - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2025
"Доказать Путину". На Украине оценили решение Зеленского по газу
1 января, 22:57
 
УКРАИНАЕВРОПАукраинские беженцы
 
 
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