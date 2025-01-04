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Лихачев рассказал о поручении Путина нарастить долю атомной генерации

Лихачев рассказал о поручении Путина нарастить долю атомной генерации - 04.01.2025, ПРАЙМ

Лихачев рассказал о поручении Путина нарастить долю атомной генерации

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев рассказал, как президент России Владимир Путин в разгар пандемии летом 2020 года поручил нарастить... | 04.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-04T22:41+0300

2025-01-04T22:41+0300

2025-01-04T22:42+0300

энергетика

алексей лихачев

владимир путин

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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев рассказал, как президент России Владимир Путин в разгар пандемии летом 2020 года поручил нарастить долю атомной генерации в общем энергобалансе РФ до 25% с нынешних 20%. "Все изменил президент Российской Федерации. Я очень хорошо помню лето 2020 года, в самый разгар пандемии, когда Владимир Владимирович выслушал мой доклад о том, что мы наконец достигли 20%. Он сказал: "Молодцы, хорошо, двигайтесь к 25%", - сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24". "И вот эти годы ушли на то, чтобы осознать, как двинуться к 25%, уже в рамках утверждения новой генсхемы размещения электрогенерирующих мощностей в нашей стране", - добавил глава "Росатома". По словам Лихачева, в принятой в 2024 году этой генеральной схеме есть "много новаций" в части атомных энергоблоков. "Это замещение выбывающих мощностей, причем замещение опережающее, дающие еще большее количество электроэнергии в данных регионах - я имею в виду здесь и Кольскую станцию, весь Кольский полуостров, и центр России, и юг России. Это наращивание генерации на Урале, это приход в Сибирь и на Дальний Восток. Всего восемь новых регионов будут обретать в течение ближайших 15-20 лет статус регионов, владеющих атомной энергетикой", - пояснил Лихачев. По его словам, есть конкретные поручения президента — это опережающее наращивание энергетических мощностей в Арктике, в частности, Кольской станции в Мурманской области. "Мы видим очень комфортную ситуацию для бизнеса в Мурманской области. Поэтому оправдано президент говорит: "Ускоряйтесь с обновлением Кольских мощностей". Одновременно с этим звучит поручение про Дальний Восток: "Приходите как можно скорее на Дальний Восток", - отметил глава "Росатома". Согласно новой генеральной схеме, стоит задача уже в 2032-м году получить первые атомные киловатт-часы на Приморской АЭС, и в 2030-е годы начать создавать атомные генерирующие мощности в Хабаровском крае. "И вот все это дает нам возможность говорить о выходе на 2045-й год к цели 25%", - пояснил Лихачев. Как следует из материалов "Росатома", обнародованных в ходе интервью, в Приморском крае будут построены два блока с реакторами ВВЭР-1000. В Хабаровском крае предстоит возвести два блока с реакторами ВВЭР-600 (планируемый ввод этой станции в эксплуатацию – 2042 год).

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алексей лихачев, владимир путин, аэс