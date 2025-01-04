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В экстренно севшем в Египте самолете сработала сигнализация о неисправности

В экстренно севшем в Египте самолете сработала сигнализация о неисправности - 04.01.2025, ПРАЙМ

В экстренно севшем в Египте самолете сработала сигнализация о неисправности

Сигнализация о неисправности двигателя сработала в самолете авиакомпании "Уральские авиалинии", экстренно и благополучно севшем в Шарм-эль-Шейхе (Египет),... | 04.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-04T07:25+0300

2025-01-04T07:25+0300

2025-01-04T07:25+0300

бизнес

екатеринбург

египет

шарм-эш-шейх

уральские авиалинии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв – ПРАЙМ. Сигнализация о неисправности двигателя сработала в самолете авиакомпании "Уральские авиалинии", экстренно и благополучно севшем в Шарм-эль-Шейхе (Египет), подтверждает пресс-служба авиаперевозчика. Ранее министерство гражданской авиации Египта информировало, что самолет Airbus A-321 "Уральских авиалиний" в пятницу вечером экстренно и благополучно сел в египетском аэропорту Шарм-эш-Шейх после сообщения о технической неисправности одного из двигателей вскоре после взлета из воздушной гавани. Самолет направлялся в Екатеринбург, на борту находились 236 пассажиров. Компетентные технические группы провели процедуры проверки для установления причин неисправности и выполнения необходимых ремонтных работ, уточняло египетское министерство. "Третьего января при выполнении рейса U61876 по маршруту Шарм-эль-Шейх –Екатеринбург в наборе высоты на эшелоне 150 сработала сигнализация о неисправности двигателя N1. Экипаж воздушного судна в целях обеспечения безопасности полета принял решение вернуться в аэропорт Египта и благополучно произвел посадку", – говорится в сообщении. Отмечается, что пассажирам на время ожидания вылета в Екатеринбург предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, в том числе размещение в отелях. "Для отправки рейса авиакомпания подготовила резервный борт", – добавили в пресс-службе.

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бизнес, екатеринбург, египет, шарм-эш-шейх, уральские авиалинии