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В экстренно севшем в Египте самолете сработала сигнализация о неисправности
В экстренно севшем в Египте самолете сработала сигнализация о неисправности - 04.01.2025, ПРАЙМ
В экстренно севшем в Египте самолете сработала сигнализация о неисправности
Сигнализация о неисправности двигателя сработала в самолете авиакомпании "Уральские авиалинии", экстренно и благополучно севшем в Шарм-эль-Шейхе (Египет),... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T07:25+0300
2025-01-04T07:25+0300
2025-01-04T07:25+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв – ПРАЙМ. Сигнализация о неисправности двигателя сработала в самолете авиакомпании "Уральские авиалинии", экстренно и благополучно севшем в Шарм-эль-Шейхе (Египет), подтверждает пресс-служба авиаперевозчика.
Ранее министерство гражданской авиации Египта информировало, что самолет Airbus A-321 "Уральских авиалиний" в пятницу вечером экстренно и благополучно сел в египетском аэропорту Шарм-эш-Шейх после сообщения о технической неисправности одного из двигателей вскоре после взлета из воздушной гавани. Самолет направлялся в Екатеринбург, на борту находились 236 пассажиров. Компетентные технические группы провели процедуры проверки для установления причин неисправности и выполнения необходимых ремонтных работ, уточняло египетское министерство.
"Третьего января при выполнении рейса U61876 по маршруту Шарм-эль-Шейх –Екатеринбург в наборе высоты на эшелоне 150 сработала сигнализация о неисправности двигателя N1. Экипаж воздушного судна в целях обеспечения безопасности полета принял решение вернуться в аэропорт Египта и благополучно произвел посадку", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажирам на время ожидания вылета в Екатеринбург предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, в том числе размещение в отелях.
"Для отправки рейса авиакомпания подготовила резервный борт", – добавили в пресс-службе.
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Бизнес, ЕКАТЕРИНБУРГ, ЕГИПЕТ, Шарм-эш-Шейх, Уральские авиалинии
В экстренно севшем в Египте самолете сработала сигнализация о неисправности
Сигнализация о неисправности двигателя сработала в экстренно севшем в Египте самолете
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв – ПРАЙМ. Сигнализация о неисправности двигателя сработала в самолете авиакомпании "Уральские авиалинии", экстренно и благополучно севшем в Шарм-эль-Шейхе (Египет), подтверждает пресс-служба авиаперевозчика.
Ранее министерство гражданской авиации Египта информировало, что самолет Airbus A-321 "Уральских авиалиний" в пятницу вечером экстренно и благополучно сел в египетском аэропорту Шарм-эш-Шейх после сообщения о технической неисправности одного из двигателей вскоре после взлета из воздушной гавани. Самолет направлялся в Екатеринбург, на борту находились 236 пассажиров. Компетентные технические группы провели процедуры проверки для установления причин неисправности и выполнения необходимых ремонтных работ, уточняло египетское министерство.
"Третьего января при выполнении рейса U61876 по маршруту Шарм-эль-Шейх –Екатеринбург в наборе высоты на эшелоне 150 сработала сигнализация о неисправности двигателя N1. Экипаж воздушного судна в целях обеспечения безопасности полета принял решение вернуться в аэропорт Египта и благополучно произвел посадку", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажирам на время ожидания вылета в Екатеринбург предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, в том числе размещение в отелях.
"Для отправки рейса авиакомпания подготовила резервный борт", – добавили в пресс-службе.