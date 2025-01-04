https://1prime.ru/20250104/germaniya-854020939.html

В Германии раскрыли дерзкий план Бербок в отношении России

В Германии раскрыли дерзкий план Бербок в отношении России - 04.01.2025, ПРАЙМ

В Германии раскрыли дерзкий план Бербок в отношении России

Глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок отправилась в Сирию с целью предотвратить укрепление влияния России и Китая в регионе, сообщает... | 04.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-04T10:53+0300

2025-01-04T10:53+0300

2025-01-04T11:33+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок отправилась в Сирию с целью предотвратить укрепление влияния России и Китая в регионе, сообщает Tagesschau.В статье подчеркивается, что хотя Бербок могла бы избежать общения с оппозиционными группировками, она считает важным воспользоваться моментом для установления диалога с новыми властями Сирии до тех пор, пока существует надежда на позитивные изменения. Указывается, что "если Германия или ЕС закроют двери, на их место придут другие, поскольку Россия и Китай не стесняются в контактах".В пятницу Бербок, вместе с французским министром иностранных дел Жан-Ноэлем Барро, посетила Сирию с необъявленным визитом. В Дамаске они провели переговоры с Ахмедом Аш-Шараа (известным как Абу Мухаммед аль-Джулани), главой новой сирийской администрации. Интересно, что представители новой администрации не стали пожимать руку Бербок во время встречи.В конце ноября вооруженные оппозиционные силы начали крупномасштабную атаку на позиции сирийской армии, и 8 декабря они вошли в Дамаск. После этого Башар Асад покинул свой пост президента и страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, ранее возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о назначении на должность руководителя сирийского кабинета министров переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.

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