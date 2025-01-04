Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии раскрыли дерзкий план Бербок в отношении России - 04.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250104/germaniya-854020939.html
В Германии раскрыли дерзкий план Бербок в отношении России
В Германии раскрыли дерзкий план Бербок в отношении России - 04.01.2025, ПРАЙМ
В Германии раскрыли дерзкий план Бербок в отношении России
Глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок отправилась в Сирию с целью предотвратить укрепление влияния России и Китая в регионе, сообщает... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T10:53+0300
2025-01-04T11:33+0300
спецоперация на украине
россия
германия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84111/45/841114537_0:91:2317:1394_1920x0_80_0_0_3b3cde795c4987cfe423d61c55daebfb.jpg
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок отправилась в Сирию с целью предотвратить укрепление влияния России и Китая в регионе, сообщает Tagesschau.В статье подчеркивается, что хотя Бербок могла бы избежать общения с оппозиционными группировками, она считает важным воспользоваться моментом для установления диалога с новыми властями Сирии до тех пор, пока существует надежда на позитивные изменения. Указывается, что "если Германия или ЕС закроют двери, на их место придут другие, поскольку Россия и Китай не стесняются в контактах".В пятницу Бербок, вместе с французским министром иностранных дел Жан-Ноэлем Барро, посетила Сирию с необъявленным визитом. В Дамаске они провели переговоры с Ахмедом Аш-Шараа (известным как Абу Мухаммед аль-Джулани), главой новой сирийской администрации. Интересно, что представители новой администрации не стали пожимать руку Бербок во время встречи.В конце ноября вооруженные оппозиционные силы начали крупномасштабную атаку на позиции сирийской армии, и 8 декабря они вошли в Дамаск. После этого Башар Асад покинул свой пост президента и страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, ранее возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о назначении на должность руководителя сирийского кабинета министров переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
https://1prime.ru/20250103/uran-854018973.html
германия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84111/45/841114537_169:0:2149:1485_1920x0_80_0_0_5cabb45401c10a58a34667763c19a7bc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, германия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА
10:53 04.01.2025 (обновлено: 11:33 04.01.2025)
 
В Германии раскрыли дерзкий план Бербок в отношении России

Tagesschau: Бербок отправилась в Сирию, чтобы та не досталась РФ и КНР

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкАнналена Бербок
Анналена Бербок
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок отправилась в Сирию с целью предотвратить укрепление влияния России и Китая в регионе, сообщает Tagesschau.
В статье подчеркивается, что хотя Бербок могла бы избежать общения с оппозиционными группировками, она считает важным воспользоваться моментом для установления диалога с новыми властями Сирии до тех пор, пока существует надежда на позитивные изменения. Указывается, что "если Германия или ЕС закроют двери, на их место придут другие, поскольку Россия и Китай не стесняются в контактах".
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2025
Поставки российского урана в Германию выросли почти на 70 процентов
Вчера, 23:42
В пятницу Бербок, вместе с французским министром иностранных дел Жан-Ноэлем Барро, посетила Сирию с необъявленным визитом. В Дамаске они провели переговоры с Ахмедом Аш-Шараа (известным как Абу Мухаммед аль-Джулани), главой новой сирийской администрации. Интересно, что представители новой администрации не стали пожимать руку Бербок во время встречи.
В конце ноября вооруженные оппозиционные силы начали крупномасштабную атаку на позиции сирийской армии, и 8 декабря они вошли в Дамаск. После этого Башар Асад покинул свой пост президента и страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, ранее возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о назначении на должность руководителя сирийского кабинета министров переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯГЕРМАНИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала