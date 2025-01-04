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В "Авито Авто" узнали вместительность Chery Tiggo 8 с помощью мандаринов
В "Авито Авто" узнали вместительность Chery Tiggo 8 с помощью мандаринов - 04.01.2025, ПРАЙМ
В "Авито Авто" узнали вместительность Chery Tiggo 8 с помощью мандаринов
Эксперты Авито Авто провели необычное новогоднее исследование вместительности багажников китайских кроссоверов. Аналитики подсчитали, сколько мандаринов –... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T09:00+0300
2025-01-04T09:00+0300
2025-01-04T09:00+0300
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто провели необычное новогоднее исследование вместительности багажников китайских кроссоверов. Аналитики подсчитали, сколько мандаринов – неотъемлемого атрибута новогодних праздников – может поместиться в популярные модели. Абсолютным чемпионом стал Chery Tiggo 8, багажное отделение которого способно вместить более 8000 мандаринов общим весом 689 килограммов.По данным Авито Авто, среди всех исследованных китайских кроссоверов наибольшей вместительностью для перевозки новогодних цитрусовых обладает Chery Tiggo 8 с багажником объемом 892 литра, способный разместить порядка 8109 мандаринов. Также для загрузки мандаринами подойдет Haval M6 – в его багажное отделение объемом 808 литров поместится примерно 7345 праздничных фруктов. Еще один участник подборки – Tank 500 в комплектациях Adventure и Premium, багажник которого объемом 795 литров готов принять около 7227 мандаринов. Замыкают список сразу два кроссовера с одинаковыми показателями – Haval F7 и Jetour X90 Plus, чьи багажники объемом 723 литра вмещают примерно по 6573 мандарина каждый.При расчетах эксперты учитывали, что средний объем одного мандарина составляет около 0,11 литра при среднем весе 85 грамм. Объем фрукта вычислялся по формуле сферы (V = 4/3 π r³) при среднем радиусе мандарина 3 см.
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эксклюзив, авто
В "Авито Авто" узнали вместительность Chery Tiggo 8 с помощью мандаринов
"Авито Авто": в багажник Chery Tiggo 8 поместится более восьми тысяч мандаринов
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто провели необычное новогоднее исследование вместительности багажников китайских кроссоверов. Аналитики подсчитали, сколько мандаринов – неотъемлемого атрибута новогодних праздников – может поместиться в популярные модели. Абсолютным чемпионом стал Chery Tiggo 8, багажное отделение которого способно вместить более 8000 мандаринов общим весом 689 килограммов.
По данным Авито Авто, среди всех исследованных китайских кроссоверов наибольшей вместительностью для перевозки новогодних цитрусовых обладает Chery Tiggo 8 с багажником объемом 892 литра, способный разместить порядка 8109 мандаринов. Также для загрузки мандаринами подойдет Haval M6 – в его багажное отделение объемом 808 литров поместится примерно 7345 праздничных фруктов. Еще один участник подборки – Tank 500 в комплектациях Adventure и Premium, багажник которого объемом 795 литров готов принять около 7227 мандаринов. Замыкают список сразу два кроссовера с одинаковыми показателями – Haval F7 и Jetour X90 Plus, чьи багажники объемом 723 литра вмещают примерно по 6573 мандарина каждый.
При расчетах эксперты учитывали, что средний объем одного мандарина составляет около 0,11 литра при среднем весе 85 грамм. Объем фрукта вычислялся по формуле сферы (V = 4/3 π r³) при среднем радиусе мандарина 3 см.
Топ популярных кроссоверов по объему багажника
Марка
Модель
Объем багажника, литры
Количество мандаринов
Количество мандаринов в килограммах
Chery
Tiggo 8
892
8109
689
Haval
M6
808
7345
624
Tank
500 (Adventure и Premium)
795
7227
614
Haval
F7
723
6573
559
Jetour
X90 Plus
723
6573
559
Россиянам назвали бюджетный аналог Chery Tiggo 8