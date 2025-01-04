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В "Авито Авто" узнали вместительность Chery Tiggo 8 с помощью мандаринов

В "Авито Авто" узнали вместительность Chery Tiggo 8 с помощью мандаринов - 04.01.2025, ПРАЙМ

В "Авито Авто" узнали вместительность Chery Tiggo 8 с помощью мандаринов

Эксперты Авито Авто провели необычное новогоднее исследование вместительности багажников китайских кроссоверов. Аналитики подсчитали, сколько мандаринов –... | 04.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-04T09:00+0300

2025-01-04T09:00+0300

2025-01-04T09:00+0300

эксклюзив

авто

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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто провели необычное новогоднее исследование вместительности багажников китайских кроссоверов. Аналитики подсчитали, сколько мандаринов – неотъемлемого атрибута новогодних праздников – может поместиться в популярные модели. Абсолютным чемпионом стал Chery Tiggo 8, багажное отделение которого способно вместить более 8000 мандаринов общим весом 689 килограммов.По данным Авито Авто, среди всех исследованных китайских кроссоверов наибольшей вместительностью для перевозки новогодних цитрусовых обладает Chery Tiggo 8 с багажником объемом 892 литра, способный разместить порядка 8109 мандаринов. Также для загрузки мандаринами подойдет Haval M6 – в его багажное отделение объемом 808 литров поместится примерно 7345 праздничных фруктов. Еще один участник подборки – Tank 500 в комплектациях Adventure и Premium, багажник которого объемом 795 литров готов принять около 7227 мандаринов. Замыкают список сразу два кроссовера с одинаковыми показателями – Haval F7 и Jetour X90 Plus, чьи багажники объемом 723 литра вмещают примерно по 6573 мандарина каждый.При расчетах эксперты учитывали, что средний объем одного мандарина составляет около 0,11 литра при среднем весе 85 грамм. Объем фрукта вычислялся по формуле сферы (V = 4/3 π r³) при среднем радиусе мандарина 3 см.

https://1prime.ru/20241118/avto-852887939.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, авто