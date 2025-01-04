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Названы отметки, которые обязательно должны быть в паспорте

Названы отметки, которые обязательно должны быть в паспорте - 04.01.2025, ПРАЙМ

Названы отметки, которые обязательно должны быть в паспорте

В паспорте россиянина обязательно должны присутствовать отметки о месте жительства и воинской обязанности, все прочие ставятся по желанию. Есть и запрещенные... | 04.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-04T02:02+0300

2025-01-04T02:02+0300

2025-01-04T02:02+0300

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МОСКВА, 4 янв – ПРАЙМ. В паспорте россиянина обязательно должны присутствовать отметки о месте жительства и воинской обязанности, все прочие ставятся по желанию. Есть и запрещенные отметки, рассказал агентству "Прайм" Алексей Антонов, старший преподаватель кафедры конституционного права СПбГУ.Для идентификации гражданина служат фотография, а также данные, содержащие фамилию, имя и отчество, пол, дату и место рождения, наименование органа, выдавшего документ, номер и серия документа при наличии, дата выдачи.В Положении о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 23.12.2023, строго указано, что в паспорт запрещается вносить в сведения, отметки и записи, не предусмотренные настоящим документом.Вносить отметки могут только уполномоченные госорганы или учреждения. Обязательны отметки о регистрации в постоянном месте жительства при его наличии и о воинской обязанности. Остальные штампы — о браке, детях, ранее выданных паспортах, ИНН и группе крови ставят по желанию.Штамп о воинской обязанности ставят военкоматы мужчинам с 17 лет, когда те проходят военно-врачебную комиссию, либо подразделения МВД при замене паспорта.По желанию гражданина РФ в паспорте могут быть проставлены отметки:Штамп о загранпаспорте и ранее выданных российских паспортах ставят при замене паспорта на 18-й и 19-й страницах. "Бывают случаи, когда у гражданина есть одновременно два заграничных паспорта, к примеру, у пилотов самолетов. Тогда поставят сразу два штампа во внутренний паспорт", - поясняет эксперт;-о группе крови и резус-факторе – проставляется медорганизациями государственной (муниципальной) системы здравоохранения. Такой штамп ставят в поликлиниках по месту жительства или на станциях переливания донорской крови. Для этого нужно обратиться в регистратуру медицинского учреждения и сдать тест на определение группы крови и резус-фактора. Медработники проставляют штамп на 18-й или 19-й странице, быстрее всего его поставят донорам крови.При замене паспорта эту отметку тоже ставят только в медучреждении. Но практического смысла в такой отметке, по мнению юриста, нет: если нужно будет перелить кровь, все равно сначала сделают анализ на группу и резус-фактор;Отметку об идентификационном номере налогоплательщика ставят налоговые органы.В то же время есть отметки, которые в паспорт вносить нельзя. Это, например, штампы о пересечении государственной границы. По внутреннему российскому паспорту можно ездить в Абхазию, Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Но отметку о пересечении границы по аналогии с загранпаспортом пограничники ставить не могут. Если все же ее поставили, то паспорт придется менять и платить госпошлину, предупреждает Антонов.Также запрещено вклеивать фотографии детей, подделывать штампы. Например, подделка штампа о регистрации по месту жительства — преступление. Если в паспорте есть штампы, не предусмотренные законодательством, он недействителен, и его следует заменить.

https://1prime.ru/20240605/pasport--848812889.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, паспорт, мвд, проверка паспортов, спбгу