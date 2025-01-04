https://1prime.ru/20250104/soros-854026110.html

Маск отреагировал на присуждение Соросу высшей гражданской награды США

Маск отреагировал на присуждение Соросу высшей гражданской награды США - 04.01.2025, ПРАЙМ

Маск отреагировал на присуждение Соросу высшей гражданской награды США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден присудил медаль Свободы - одну из высших гражданских наград - десяти гражданам, включая миллиардера Джорджа Сороса и... | 04.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-04T20:40+0300

2025-01-04T20:40+0300

2025-01-04T20:42+0300

джордж сорос

джо байден

илон маск

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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден присудил медаль Свободы - одну из высших гражданских наград - десяти гражданам, включая миллиардера Джорджа Сороса и государственному секретарю США времен президентства Барака Обамы Хиллари Клинтон, передает пресс-служба президентской администрации.На включение в наградной список Сороса миллиардера и основателя фонда "Открытого общества" отреагировал другой известный миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. В принадлежащей ему социальной сети Х он опубликовал комментарий: "Байден, присуждающий медаль Свободы Соросу, это пародия". Президентской медалью Свободы награждаются граждане, внесшие значительный вклад продвижение национальных интересов США в самых разных областях, включая культуру и спорт.В России организации Сороса "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" с 2015 года признаны нежелательными.

https://1prime.ru/20250102/mask-854007100.html

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джордж сорос, джо байден, илон маск