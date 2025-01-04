https://1prime.ru/20250104/soros-854026110.html
Маск отреагировал на присуждение Соросу высшей гражданской награды США
Маск отреагировал на присуждение Соросу высшей гражданской награды США - 04.01.2025, ПРАЙМ
Маск отреагировал на присуждение Соросу высшей гражданской награды США
Президент Соединенных Штатов Джо Байден присудил медаль Свободы - одну из высших гражданских наград - десяти гражданам, включая миллиардера Джорджа Сороса и... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T20:40+0300
2025-01-04T20:40+0300
2025-01-04T20:42+0300
джордж сорос
джо байден
илон маск
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден присудил медаль Свободы - одну из высших гражданских наград - десяти гражданам, включая миллиардера Джорджа Сороса и государственному секретарю США времен президентства Барака Обамы Хиллари Клинтон, передает пресс-служба президентской администрации.На включение в наградной список Сороса миллиардера и основателя фонда "Открытого общества" отреагировал другой известный миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. В принадлежащей ему социальной сети Х он опубликовал комментарий: "Байден, присуждающий медаль Свободы Соросу, это пародия". Президентской медалью Свободы награждаются граждане, внесшие значительный вклад продвижение национальных интересов США в самых разных областях, включая культуру и спорт.В России организации Сороса "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" с 2015 года признаны нежелательными.
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джордж сорос, джо байден, илон маск
Джордж Сорос, Джо Байден, Илон Маск
Маск отреагировал на присуждение Соросу высшей гражданской награды США
Маск назвал пародией присуждение Байденом высшей гражданской награды Соросу
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден присудил медаль Свободы - одну из высших гражданских наград - десяти гражданам, включая миллиардера Джорджа Сороса и государственному секретарю США времен президентства Барака Обамы Хиллари Клинтон, передает пресс-служба президентской администрации.
На включение в наградной список Сороса миллиардера и основателя фонда "Открытого общества" отреагировал другой известный миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.
В принадлежащей ему социальной сети Х он опубликовал комментарий: "Байден, присуждающий медаль Свободы Соросу, это пародия".
Президентской медалью Свободы награждаются граждане, внесшие значительный вклад продвижение национальных интересов США в самых разных областях, включая культуру и спорт.
Маск сделал тревожное заявление о ФБР
В России организации Сороса "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" с 2015 года признаны нежелательными.