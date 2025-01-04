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На Западе предупредили об угрозе обученные в США украинцев - 04.01.2025, ПРАЙМ
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На Западе предупредили об угрозе обученные в США украинцев
На Западе предупредили об угрозе обученные в США украинцев - 04.01.2025, ПРАЙМ
На Западе предупредили об угрозе обученные в США украинцев
Экс-разведчик Скотт Риттер утверждает, что украинцы, обученные в Соединенных Штатах, могут представлять угрозу для внутренней безопасности государства в ответ... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T10:01+0300
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Экс-разведчик Скотт Риттер утверждает, что украинцы, обученные в Соединенных Штатах, могут представлять угрозу для внутренней безопасности государства в ответ на политику, которая не устраивает Киев. В интервью на Youtube-канале DDGeopolitics аналитик отметил: "Это скверные люди, с ними должно быть покончено. Они нам не друзья, это наши враги. Мы больше не можем доверять им с учетом обучения, которое мы им предоставили".Риттер считает, что Украина может использовать подготовленных в США украинцев, в том числе членов диаспоры, для подрыва американской национальной безопасности. Он подчеркнул, что единственный способ предотвратить потенциальную угрозу — это устранить каждого украинца, прошедшего военную подготовку в США.Кроме того, Риттер заявил, что ЦРУ преднамеренно радикализировало украинскую диаспору в США и Канаде с целью передачи необходимых идей на Украину. В качестве примера он упомянул открытие в Элленвилле, штат Нью-Йорк, детского лагеря, где украинцы из США занимаются идеологической обработкой новых поколений, продвигая идеи Степана Бандеры — лидера украинских националистов и пособника нацистов.
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россия, украина, сша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США
10:01 04.01.2025 (обновлено: 10:02 04.01.2025)
 
На Западе предупредили об угрозе обученные в США украинцев

Риттер: обученные в США украинцы могут угрожать американской безопасности

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСнайперы группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Снайперы группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Экс-разведчик Скотт Риттер утверждает, что украинцы, обученные в Соединенных Штатах, могут представлять угрозу для внутренней безопасности государства в ответ на политику, которая не устраивает Киев.
В интервью на Youtube-канале DDGeopolitics аналитик отметил: "Это скверные люди, с ними должно быть покончено. Они нам не друзья, это наши враги. Мы больше не можем доверять им с учетом обучения, которое мы им предоставили".
Риттер считает, что Украина может использовать подготовленных в США украинцев, в том числе членов диаспоры, для подрыва американской национальной безопасности. Он подчеркнул, что единственный способ предотвратить потенциальную угрозу — это устранить каждого украинца, прошедшего военную подготовку в США.
Кроме того, Риттер заявил, что ЦРУ преднамеренно радикализировало украинскую диаспору в США и Канаде с целью передачи необходимых идей на Украину. В качестве примера он упомянул открытие в Элленвилле, штат Нью-Йорк, детского лагеря, где украинцы из США занимаются идеологической обработкой новых поколений, продвигая идеи Степана Бандеры — лидера украинских националистов и пособника нацистов.
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