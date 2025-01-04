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На Западе предупредили об угрозе обученные в США украинцев

На Западе предупредили об угрозе обученные в США украинцев - 04.01.2025, ПРАЙМ

На Западе предупредили об угрозе обученные в США украинцев

Экс-разведчик Скотт Риттер утверждает, что украинцы, обученные в Соединенных Штатах, могут представлять угрозу для внутренней безопасности государства в ответ... | 04.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-04T10:01+0300

2025-01-04T10:01+0300

2025-01-04T10:02+0300

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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Экс-разведчик Скотт Риттер утверждает, что украинцы, обученные в Соединенных Штатах, могут представлять угрозу для внутренней безопасности государства в ответ на политику, которая не устраивает Киев. В интервью на Youtube-канале DDGeopolitics аналитик отметил: "Это скверные люди, с ними должно быть покончено. Они нам не друзья, это наши враги. Мы больше не можем доверять им с учетом обучения, которое мы им предоставили".Риттер считает, что Украина может использовать подготовленных в США украинцев, в том числе членов диаспоры, для подрыва американской национальной безопасности. Он подчеркнул, что единственный способ предотвратить потенциальную угрозу — это устранить каждого украинца, прошедшего военную подготовку в США.Кроме того, Риттер заявил, что ЦРУ преднамеренно радикализировало украинскую диаспору в США и Канаде с целью передачи необходимых идей на Украину. В качестве примера он упомянул открытие в Элленвилле, штат Нью-Йорк, детского лагеря, где украинцы из США занимаются идеологической обработкой новых поколений, продвигая идеи Степана Бандеры — лидера украинских националистов и пособника нацистов.

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