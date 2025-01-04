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"Обязаны вторгнуться". В Германии призвали к радикальным мерам по Украине
"Обязаны вторгнуться". В Германии призвали к радикальным мерам по Украине - 04.01.2025, ПРАЙМ
"Обязаны вторгнуться". В Германии призвали к радикальным мерам по Украине
Немецкие войска должны вторгнуться на Украину - других вариантов урегулирования конфликта не существует. С таким призывом выступил депутат бундестага от... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T16:43+0300
2025-01-04T16:43+0300
2025-01-04T16:43+0300
спецоперация на украине
германия
войска
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Немецкие войска должны вторгнуться на Украину - других вариантов урегулирования конфликта не существует. С таким призывом выступил депутат бундестага от оппозиционного ХДС Родерих Кизеветтер, которого цитирует польский ежедневник Rzeczpospolita.Оппозиционный депутат заявил, что "Германия обязана вторгнуться на Украину в нужный момент с хорошо оснащенными войсками". После чего добавил, что "было бы безрассудно исключать этот вариант".Более того, Кизеветтер выразил полное убеждение в том, что "Германия, являясь сильнейшей экономикой Европы, должна быть готова внести существенный вклад" в разрешение конфликта, а для этого, по его мнению, просто не существует других вариантов, кроме отправки частей бундесвера на Украину.
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германия, войска, украина
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, войска, УКРАИНА
"Обязаны вторгнуться". В Германии призвали к радикальным мерам по Украине
Депутат бундестага Кизеветтер призвал к вторжению немецких войск на Украину
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ.
Немецкие войска должны вторгнуться на Украину - других вариантов урегулирования конфликта не существует. С таким призывом выступил депутат бундестага от оппозиционного ХДС Родерих Кизеветтер, которого цитирует польский ежедневник Rzeczpospolita
.
Оппозиционный депутат заявил, что "Германия обязана вторгнуться на Украину в нужный момент с хорошо оснащенными войсками". После чего добавил, что "было бы безрассудно исключать этот вариант".
Более того, Кизеветтер выразил полное убеждение в том, что "Германия, являясь сильнейшей экономикой Европы, должна быть готова внести существенный вклад" в разрешение конфликта, а для этого, по его мнению, просто не существует других вариантов, кроме отправки частей бундесвера на Украину.