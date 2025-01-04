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"Обязаны вторгнуться". В Германии призвали к радикальным мерам по Украине

"Обязаны вторгнуться". В Германии призвали к радикальным мерам по Украине - 04.01.2025, ПРАЙМ

"Обязаны вторгнуться". В Германии призвали к радикальным мерам по Украине

Немецкие войска должны вторгнуться на Украину - других вариантов урегулирования конфликта не существует. С таким призывом выступил депутат бундестага от... | 04.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-04T16:43+0300

2025-01-04T16:43+0300

2025-01-04T16:43+0300

спецоперация на украине

германия

войска

украина

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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Немецкие войска должны вторгнуться на Украину - других вариантов урегулирования конфликта не существует. С таким призывом выступил депутат бундестага от оппозиционного ХДС Родерих Кизеветтер, которого цитирует польский ежедневник Rzeczpospolita.Оппозиционный депутат заявил, что "Германия обязана вторгнуться на Украину в нужный момент с хорошо оснащенными войсками". После чего добавил, что "было бы безрассудно исключать этот вариант".Более того, Кизеветтер выразил полное убеждение в том, что "Германия, являясь сильнейшей экономикой Европы, должна быть готова внести существенный вклад" в разрешение конфликта, а для этого, по его мнению, просто не существует других вариантов, кроме отправки частей бундесвера на Украину.

германия

украина

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германия, войска, украина