Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Обязаны вторгнуться". В Германии призвали к радикальным мерам по Украине - 04.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250104/svo-854024574.html
"Обязаны вторгнуться". В Германии призвали к радикальным мерам по Украине
"Обязаны вторгнуться". В Германии призвали к радикальным мерам по Украине - 04.01.2025, ПРАЙМ
"Обязаны вторгнуться". В Германии призвали к радикальным мерам по Украине
Немецкие войска должны вторгнуться на Украину - других вариантов урегулирования конфликта не существует. С таким призывом выступил депутат бундестага от... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T16:43+0300
2025-01-04T16:43+0300
спецоперация на украине
германия
войска
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/58/763565827_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_2f7f10f37579fe07ce0615d02a7a97ae.jpg
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Немецкие войска должны вторгнуться на Украину - других вариантов урегулирования конфликта не существует. С таким призывом выступил депутат бундестага от оппозиционного ХДС Родерих Кизеветтер, которого цитирует польский ежедневник Rzeczpospolita.Оппозиционный депутат заявил, что "Германия обязана вторгнуться на Украину в нужный момент с хорошо оснащенными войсками". После чего добавил, что "было бы безрассудно исключать этот вариант".Более того, Кизеветтер выразил полное убеждение в том, что "Германия, являясь сильнейшей экономикой Европы, должна быть готова внести существенный вклад" в разрешение конфликта, а для этого, по его мнению, просто не существует других вариантов, кроме отправки частей бундесвера на Украину.
германия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/58/763565827_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_3b0bee51fb018324f110be8023ba10fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, войска, украина
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, войска, УКРАИНА
16:43 04.01.2025
 
"Обязаны вторгнуться". В Германии призвали к радикальным мерам по Украине

Депутат бундестага Кизеветтер призвал к вторжению немецких войск на Украину

© fotolia.com / Bernd LeitnerБундестаг
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2025
© fotolia.com / Bernd Leitner
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Немецкие войска должны вторгнуться на Украину - других вариантов урегулирования конфликта не существует. С таким призывом выступил депутат бундестага от оппозиционного ХДС Родерих Кизеветтер, которого цитирует польский ежедневник Rzeczpospolita.
Оппозиционный депутат заявил, что "Германия обязана вторгнуться на Украину в нужный момент с хорошо оснащенными войсками". После чего добавил, что "было бы безрассудно исключать этот вариант".
Более того, Кизеветтер выразил полное убеждение в том, что "Германия, являясь сильнейшей экономикой Европы, должна быть готова внести существенный вклад" в разрешение конфликта, а для этого, по его мнению, просто не существует других вариантов, кроме отправки частей бундесвера на Украину.
 
Спецоперация на УкраинеГЕРМАНИЯвойскаУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала