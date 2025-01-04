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"Зловещее развитие". Украинцев предупредили о риске нового окружения
"Зловещее развитие". Украинцев предупредили о риске нового окружения - 04.01.2025, ПРАЙМ
"Зловещее развитие". Украинцев предупредили о риске нового окружения
Если российские войска смогут прорвать оборону 59-й бригады ВСУ, то им удастся частично окружить Красноармейск (в украинской топонимике — Покровск) в ДНР,... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T18:36+0300
2025-01-04T18:36+0300
2025-01-04T18:43+0300
спецоперация на украине
всу
окружение
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Если российские войска смогут прорвать оборону 59-й бригады ВСУ, то им удастся частично окружить Красноармейск (в украинской топонимике — Покровск) в ДНР, предупредили авторы публикации американского журнала Forbes.В статье подчеркивается, что попадание гарнизона Красноармейска в окружение, пусть и частичное, "будет зловещим развитием событий для Украины"Вместе с тем авторы отмечают, что взятие Красноармейска - важнейшая задача для ВС России в 2025 году, а сражение за этот город станет в текущем году крупнейшим для ВСУ."Россияне сильнее всего там, где украинцы слабее всего: недалеко от Покровска в районе гарнизона 59-ой мотострелковой бригады", - говорится в публикации.При этом самой страшной угрозой для ВСУ на юго-восточном фланге фронта в статье называется оперативно-тактическое наступление ВС России сил к югу от Красноармейска.
https://1prime.ru/20241228/ukraina-853931412.html
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всу, окружение, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВСУ, окружение, экспертное мнение
"Зловещее развитие". Украинцев предупредили о риске нового окружения
Forbes: российские войска могут частично окружить Красноармейск
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ.
Если российские войска смогут прорвать оборону 59-й бригады ВСУ, то им удастся частично окружить Красноармейск (в украинской топонимике — Покровск) в ДНР, предупредили авторы публикации американского журнала Forbes
.
В статье подчеркивается, что попадание гарнизона Красноармейска в окружение, пусть и частичное, "будет зловещим развитием событий для Украины"
Вместе с тем авторы отмечают, что взятие Красноармейска - важнейшая задача для ВС России в 2025 году, а сражение за этот город станет в текущем году крупнейшим для ВСУ.
"Россияне сильнее всего там, где украинцы слабее всего: недалеко от Покровска в районе гарнизона 59-ой мотострелковой бригады", - говорится в публикации.
"У бури есть название": на Западе узнали, что готовит ВСУ российская армия
При этом самой страшной угрозой для ВСУ на юго-восточном фланге фронта в статье называется оперативно-тактическое наступление ВС России сил к югу от Красноармейска.