https://1prime.ru/20250104/svo-854025327.html

"Зловещее развитие". Украинцев предупредили о риске нового окружения

"Зловещее развитие". Украинцев предупредили о риске нового окружения - 04.01.2025, ПРАЙМ

"Зловещее развитие". Украинцев предупредили о риске нового окружения

Если российские войска смогут прорвать оборону 59-й бригады ВСУ, то им удастся частично окружить Красноармейск (в украинской топонимике — Покровск) в ДНР,... | 04.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-04T18:36+0300

2025-01-04T18:36+0300

2025-01-04T18:43+0300

спецоперация на украине

всу

окружение

экспертное мнение

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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Если российские войска смогут прорвать оборону 59-й бригады ВСУ, то им удастся частично окружить Красноармейск (в украинской топонимике — Покровск) в ДНР, предупредили авторы публикации американского журнала Forbes.В статье подчеркивается, что попадание гарнизона Красноармейска в окружение, пусть и частичное, "будет зловещим развитием событий для Украины"Вместе с тем авторы отмечают, что взятие Красноармейска - важнейшая задача для ВС России в 2025 году, а сражение за этот город станет в текущем году крупнейшим для ВСУ."Россияне сильнее всего там, где украинцы слабее всего: недалеко от Покровска в районе гарнизона 59-ой мотострелковой бригады", - говорится в публикации.При этом самой страшной угрозой для ВСУ на юго-восточном фланге фронта в статье называется оперативно-тактическое наступление ВС России сил к югу от Красноармейска.

https://1prime.ru/20241228/ukraina-853931412.html

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всу, окружение, экспертное мнение