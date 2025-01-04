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На Западе восхитились штурмовиком из Якутии после рукопашной с военным ВСУ
На Западе восхитились штурмовиком из Якутии после рукопашной с военным ВСУ - 04.01.2025, ПРАЙМ
На Западе восхитились штурмовиком из Якутии после рукопашной с военным ВСУ
Читателей британского издания Daily Mail восхитили мужество и благородство штурмовика ВС России из Якутии Андрея Григорьева, который победил украинского... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T20:01+0300
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Читателей британского издания Daily Mail восхитили мужество и благородство штурмовика ВС России из Якутии Андрея Григорьева, который победил украинского военного в рукопашной схватке.В Сети распространилась запись с камеры военного ВСУ, участвовавшего в украинской контратаке в селе Трудовое. На видео попал рукопашный бой с российским штурмовиком, одержавшим победу в схватке.Кадры запечатлели последние минуты жизни военного ВСУ. В финале ножевого боя украинец, уже будучи смертельно раненным, попросил российского штурмовика оставить его и "дать уйти спокойно", и штурмовик-якут выполнил просьбу умирающего противника.Пользователь с ником Simmering3 отметил сострадание российского бойца к поверженному врагу: "Российский солдат проявил сострадание; он знал, что победил противника, но не добил того сразу. Русский позволил ему уйти с мыслями о матери!"Об этом же написал комментатор Ghost: "Честь, отвага и достоинство"."Человек чести!" - откликнулся другой комментатор."Уважаю! Это был честный поединок", — вторил ему пользователь с ником Michelsho.А Likeitornot пожелал российскому штурмовику мирной жизни: "Невероятно трагично. Надеюсь, что русский солдат проживет хорошую, мирную и достойную жизнь и навсегда сохранит память о том бойце, когда все это безумие наконец закончится. Он поступил, как был должен".При этом пользователь Nii Oko сделал обобщающий вывод: "Когда НАТО прекратит заниматься провокациями и выказывать неуважение России, мир станет лучшим местом".
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вс рф, всу, мнение
Спецоперация на Украине, ВС РФ, ВСУ, мнение
На Западе восхитились штурмовиком из Якутии после рукопашной с военным ВСУ
В Сети восхитились штурмовиком из Якутии, победившим в рукопашной военного ВСУ
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ.
Читателей британского издания Daily Mail
восхитили мужество и благородство штурмовика ВС России из Якутии Андрея Григорьева, который победил украинского военного в рукопашной схватке.
В Сети распространилась запись с камеры военного ВСУ, участвовавшего в украинской контратаке в селе Трудовое. На видео попал рукопашный бой с российским штурмовиком, одержавшим победу в схватке.
Кадры запечатлели последние минуты жизни военного ВСУ. В финале ножевого боя украинец, уже будучи смертельно раненным, попросил российского штурмовика оставить его и "дать уйти спокойно", и штурмовик-якут выполнил просьбу умирающего противника.
Пользователь с ником Simmering3 отметил сострадание российского бойца к поверженному врагу: "Российский солдат проявил сострадание; он знал, что победил противника, но не добил того сразу. Русский позволил ему уйти с мыслями о матери!"
"Зловещее развитие". Украинцев предупредили о риске нового окружения
Об этом же написал комментатор Ghost: "Честь, отвага и достоинство".
"Человек чести!" - откликнулся другой комментатор.
"Уважаю! Это был честный поединок", — вторил ему пользователь с ником Michelsho.
А Likeitornot пожелал российскому штурмовику мирной жизни: "Невероятно трагично. Надеюсь, что русский солдат проживет хорошую, мирную и достойную жизнь и навсегда сохранит память о том бойце, когда все это безумие наконец закончится. Он поступил, как был должен".
При этом пользователь Nii Oko сделал обобщающий вывод: "Когда НАТО прекратит заниматься провокациями и выказывать неуважение России, мир станет лучшим местом".