https://1prime.ru/20250104/svo-854025753.html

На Западе восхитились штурмовиком из Якутии после рукопашной с военным ВСУ

На Западе восхитились штурмовиком из Якутии после рукопашной с военным ВСУ - 04.01.2025, ПРАЙМ

На Западе восхитились штурмовиком из Якутии после рукопашной с военным ВСУ

Читателей британского издания Daily Mail восхитили мужество и благородство штурмовика ВС России из Якутии Андрея Григорьева, который победил украинского... | 04.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-04T20:01+0300

2025-01-04T20:01+0300

2025-01-04T20:04+0300

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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Читателей британского издания Daily Mail восхитили мужество и благородство штурмовика ВС России из Якутии Андрея Григорьева, который победил украинского военного в рукопашной схватке.В Сети распространилась запись с камеры военного ВСУ, участвовавшего в украинской контратаке в селе Трудовое. На видео попал рукопашный бой с российским штурмовиком, одержавшим победу в схватке.Кадры запечатлели последние минуты жизни военного ВСУ. В финале ножевого боя украинец, уже будучи смертельно раненным, попросил российского штурмовика оставить его и "дать уйти спокойно", и штурмовик-якут выполнил просьбу умирающего противника.Пользователь с ником Simmering3 отметил сострадание российского бойца к поверженному врагу: "Российский солдат проявил сострадание; он знал, что победил противника, но не добил того сразу. Русский позволил ему уйти с мыслями о матери!"Об этом же написал комментатор Ghost: "Честь, отвага и достоинство"."Человек чести!" - откликнулся другой комментатор."Уважаю! Это был честный поединок", — вторил ему пользователь с ником Michelsho.А Likeitornot пожелал российскому штурмовику мирной жизни: "Невероятно трагично. Надеюсь, что русский солдат проживет хорошую, мирную и достойную жизнь и навсегда сохранит память о том бойце, когда все это безумие наконец закончится. Он поступил, как был должен".При этом пользователь Nii Oko сделал обобщающий вывод: "Когда НАТО прекратит заниматься провокациями и выказывать неуважение России, мир станет лучшим местом".

https://1prime.ru/20250104/svo-854025327.html

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вс рф, всу, мнение