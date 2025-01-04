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На Западе сообщили Зеленскому неприятные новости с фронта - 04.01.2025, ПРАЙМ
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На Западе сообщили Зеленскому неприятные новости с фронта
На Западе сообщили Зеленскому неприятные новости с фронта - 04.01.2025, ПРАЙМ
На Западе сообщили Зеленскому неприятные новости с фронта
Вооруженные силы Украины полностью истощены. Такое заявление сделал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T15:51+0300
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спецоперация на украине
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины полностью истощены. Такое заявление сделал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.Так, он подчеркнул, что из армии Владимира Зеленского дезертировали порядка 200 000 человек, а погибли порядка миллиона. В этой связи Боуз заявил, что с новым законом о мобилизации теперь "18-летних будут отправлять умирать за Фон Дер Обманщицу, Бессердечную Каллас и Байдена".СМИ ранее неоднократно публиковали видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
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россия, украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
15:51 04.01.2025
 
На Западе сообщили Зеленскому неприятные новости с фронта

Ирландский журналист Боуз заявил об истощении ВСУ

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки Запад на Краснолиманском направлении - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины полностью истощены. Такое заявление сделал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Так, он подчеркнул, что из армии Владимира Зеленского дезертировали порядка 200 000 человек, а погибли порядка миллиона. В этой связи Боуз заявил, что с новым законом о мобилизации теперь "18-летних будут отправлять умирать за Фон Дер Обманщицу, Бессердечную Каллас и Байдена".
СМИ ранее неоднократно публиковали видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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