https://1prime.ru/20250104/ukraina-854024010.html

На Западе сообщили Зеленскому неприятные новости с фронта

На Западе сообщили Зеленскому неприятные новости с фронта - 04.01.2025, ПРАЙМ

На Западе сообщили Зеленскому неприятные новости с фронта

Вооруженные силы Украины полностью истощены. Такое заявление сделал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. | 04.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-04T15:51+0300

2025-01-04T15:51+0300

2025-01-04T15:51+0300

спецоперация на украине

россия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины полностью истощены. Такое заявление сделал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.Так, он подчеркнул, что из армии Владимира Зеленского дезертировали порядка 200 000 человек, а погибли порядка миллиона. В этой связи Боуз заявил, что с новым законом о мобилизации теперь "18-летних будут отправлять умирать за Фон Дер Обманщицу, Бессердечную Каллас и Байдена".СМИ ранее неоднократно публиковали видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.

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россия, украина, владимир зеленский