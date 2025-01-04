Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Правда вышла наружу". В США расшифровали "интуитивные сигналы" Зеленского - 04.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250104/zelenskiy-854025016.html
"Правда вышла наружу". В США расшифровали "интуитивные сигналы" Зеленского
"Правда вышла наружу". В США расшифровали "интуитивные сигналы" Зеленского - 04.01.2025, ПРАЙМ
"Правда вышла наружу". В США расшифровали "интуитивные сигналы" Зеленского
Владимир Зеленский на интуитивном уровне пытается правдиво рассказать о возможном завершении конфликта. Такое мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T17:50+0300
2025-01-04T17:51+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
украина
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/53/841315321_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_19bdf295bf07fe00859d8ada64ec8ba7.jpg
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский на интуитивном уровне пытается правдиво рассказать о возможном завершении конфликта. Такое мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.Таким образом он прокомментировал недавнее высказывание Зеленского, который, смутившись, услышав вопрос об окончании конфликта, сказал, что у него нет ответа, а этот вопрос для него сейчас не приоритетный."Это был один из тех моментов, когда правда вышла наружу..., - считает Дэвис. - Он (Владимир Зеленский — прим. ред.) всегда был осторожен в своих высказываниях, всегда был оптимистичен и позитивен, но когда дело доходит до этого, он начинает запинаться, заикаться, он буквально обрывается на полуслове".По мнению подполковника, нестандартное поведение Зеленского объясняется его интуитивным нежеланием делать лживые заявления о планах возвращения территории Украины к границам 1991 года. Но в то же время Зеленский не может публично признать утрату украинских территорий, добавил Дэвис.
https://1prime.ru/20250103/zelenskiy-854009195.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/53/841315321_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_f0b558c8e202ea7ba439a34f411287b8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, украина, мнение
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА, мнение
17:50 04.01.2025 (обновлено: 17:51 04.01.2025)
 
"Правда вышла наружу". В США расшифровали "интуитивные сигналы" Зеленского

Дэвис: Зеленский интуитивно пытается сказать правду о завершении конфликта

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский на интуитивном уровне пытается правдиво рассказать о возможном завершении конфликта. Такое мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.
Таким образом он прокомментировал недавнее высказывание Зеленского, который, смутившись, услышав вопрос об окончании конфликта, сказал, что у него нет ответа, а этот вопрос для него сейчас не приоритетный.
"Это был один из тех моментов, когда правда вышла наружу..., - считает Дэвис. - Он (Владимир Зеленский — прим. ред.) всегда был осторожен в своих высказываниях, всегда был оптимистичен и позитивен, но когда дело доходит до этого, он начинает запинаться, заикаться, он буквально обрывается на полуслове".
По мнению подполковника, нестандартное поведение Зеленского объясняется его интуитивным нежеланием делать лживые заявления о планах возвращения территории Украины к границам 1991 года.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2025
Зеленский поставил Евросоюзу ультиматум
Вчера, 09:52
Но в то же время Зеленский не может публично признать утрату украинских территорий, добавил Дэвис.
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийУКРАИНАмнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала