https://1prime.ru/20250104/zelenskiy-854025016.html
"Правда вышла наружу". В США расшифровали "интуитивные сигналы" Зеленского
"Правда вышла наружу". В США расшифровали "интуитивные сигналы" Зеленского - 04.01.2025, ПРАЙМ
"Правда вышла наружу". В США расшифровали "интуитивные сигналы" Зеленского
Владимир Зеленский на интуитивном уровне пытается правдиво рассказать о возможном завершении конфликта. Такое мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T17:50+0300
2025-01-04T17:50+0300
2025-01-04T17:51+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский на интуитивном уровне пытается правдиво рассказать о возможном завершении конфликта. Такое мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.Таким образом он прокомментировал недавнее высказывание Зеленского, который, смутившись, услышав вопрос об окончании конфликта, сказал, что у него нет ответа, а этот вопрос для него сейчас не приоритетный."Это был один из тех моментов, когда правда вышла наружу..., - считает Дэвис. - Он (Владимир Зеленский — прим. ред.) всегда был осторожен в своих высказываниях, всегда был оптимистичен и позитивен, но когда дело доходит до этого, он начинает запинаться, заикаться, он буквально обрывается на полуслове".По мнению подполковника, нестандартное поведение Зеленского объясняется его интуитивным нежеланием делать лживые заявления о планах возвращения территории Украины к границам 1991 года. Но в то же время Зеленский не может публично признать утрату украинских территорий, добавил Дэвис.
https://1prime.ru/20250103/zelenskiy-854009195.html
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владимир зеленский, украина, мнение
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА, мнение
"Правда вышла наружу". В США расшифровали "интуитивные сигналы" Зеленского
Дэвис: Зеленский интуитивно пытается сказать правду о завершении конфликта
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ.
Владимир Зеленский на интуитивном уровне пытается правдиво рассказать о возможном завершении конфликта. Такое мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive
высказал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.
Таким образом он прокомментировал недавнее высказывание Зеленского, который, смутившись, услышав вопрос об окончании конфликта, сказал, что у него нет ответа, а этот вопрос для него сейчас не приоритетный.
"Это был один из тех моментов, когда правда вышла наружу..., - считает Дэвис. - Он (Владимир Зеленский — прим. ред.) всегда был осторожен в своих высказываниях, всегда был оптимистичен и позитивен, но когда дело доходит до этого, он начинает запинаться, заикаться, он буквально обрывается на полуслове".
По мнению подполковника, нестандартное поведение Зеленского объясняется его интуитивным нежеланием делать лживые заявления о планах возвращения территории Украины к границам 1991 года.
Зеленский поставил Евросоюзу ультиматум
Но в то же время Зеленский не может публично признать утрату украинских территорий, добавил Дэвис.