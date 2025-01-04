https://1prime.ru/20250104/zelenskiy-854025016.html

"Правда вышла наружу". В США расшифровали "интуитивные сигналы" Зеленского

"Правда вышла наружу". В США расшифровали "интуитивные сигналы" Зеленского - 04.01.2025, ПРАЙМ

"Правда вышла наружу". В США расшифровали "интуитивные сигналы" Зеленского

Владимир Зеленский на интуитивном уровне пытается правдиво рассказать о возможном завершении конфликта. Такое мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал... | 04.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-04T17:50+0300

2025-01-04T17:50+0300

2025-01-04T17:51+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

украина

мнение

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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский на интуитивном уровне пытается правдиво рассказать о возможном завершении конфликта. Такое мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.Таким образом он прокомментировал недавнее высказывание Зеленского, который, смутившись, услышав вопрос об окончании конфликта, сказал, что у него нет ответа, а этот вопрос для него сейчас не приоритетный."Это был один из тех моментов, когда правда вышла наружу..., - считает Дэвис. - Он (Владимир Зеленский — прим. ред.) всегда был осторожен в своих высказываниях, всегда был оптимистичен и позитивен, но когда дело доходит до этого, он начинает запинаться, заикаться, он буквально обрывается на полуслове".По мнению подполковника, нестандартное поведение Зеленского объясняется его интуитивным нежеланием делать лживые заявления о планах возвращения территории Украины к границам 1991 года. Но в то же время Зеленский не может публично признать утрату украинских территорий, добавил Дэвис.

https://1prime.ru/20250103/zelenskiy-854009195.html

украина

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владимир зеленский, украина, мнение