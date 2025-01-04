https://1prime.ru/20250104/zelenskiy-854026402.html

"Подготовка почвы". На Западе раскрыли PR-тактику Зеленского

"Подготовка почвы". На Западе раскрыли PR-тактику Зеленского - 04.01.2025, ПРАЙМ

"Подготовка почвы". На Западе раскрыли PR-тактику Зеленского

Владимир Зеленский рассказал о сложном положении украинской армии в целях подготовки общественного мнения на Украине к предстоящему снижению возраста... | 04.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-04T21:30+0300

2025-01-04T21:30+0300

2025-01-04T21:36+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

мобилизация на украине

экспертное мнение

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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский рассказал о сложном положении украинской армии в целях подготовки общественного мнения на Украине к предстоящему снижению возраста мобилизации. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.Ранее глава киевского режима заявил, что части ВСУ испытывают сложности со стабилизацией линии фронта, и пообещал приложить максимум усилий для исправления ситуации.Как отметил в этой связи британский эксперт, признания Зеленского - это не что иное, как "подготовка почвы для его указа о понижении призывного возраста до мальчиков 18 лет", который, по мнению Меркуриса, будет издан "в ближайшие пару дней или недель до инаугурации Трампа".При этом эксперт выразил уверенность, что снижение призывного возраста не в состоянии изменить динамику на поле боя, а "может лишь продлить агонию Украины (…) ценой десятков тысяч молодых жизней".

https://1prime.ru/20250103/peregovory-854016097.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, мобилизация на украине, экспертное мнение