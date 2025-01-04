Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Подготовка почвы". На Западе раскрыли PR-тактику Зеленского - 04.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250104/zelenskiy-854026402.html
"Подготовка почвы". На Западе раскрыли PR-тактику Зеленского
"Подготовка почвы". На Западе раскрыли PR-тактику Зеленского - 04.01.2025, ПРАЙМ
"Подготовка почвы". На Западе раскрыли PR-тактику Зеленского
Владимир Зеленский рассказал о сложном положении украинской армии в целях подготовки общественного мнения на Украине к предстоящему снижению возраста... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T21:30+0300
2025-01-04T21:36+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
мобилизация на украине
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/13/841241397_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d010fe500e571840b8a83c559fadffee.jpg
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский рассказал о сложном положении украинской армии в целях подготовки общественного мнения на Украине к предстоящему снижению возраста мобилизации. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.Ранее глава киевского режима заявил, что части ВСУ испытывают сложности со стабилизацией линии фронта, и пообещал приложить максимум усилий для исправления ситуации.Как отметил в этой связи британский эксперт, признания Зеленского - это не что иное, как "подготовка почвы для его указа о понижении призывного возраста до мальчиков 18 лет", который, по мнению Меркуриса, будет издан "в ближайшие пару дней или недель до инаугурации Трампа".При этом эксперт выразил уверенность, что снижение призывного возраста не в состоянии изменить динамику на поле боя, а "может лишь продлить агонию Украины (…) ценой десятков тысяч молодых жизней".
https://1prime.ru/20250103/peregovory-854016097.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/13/841241397_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_a32175eafdb54011b9ecc158cf0d8371.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, мобилизация на украине, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, мобилизация на Украине, экспертное мнение
21:30 04.01.2025 (обновлено: 21:36 04.01.2025)
 
"Подготовка почвы". На Западе раскрыли PR-тактику Зеленского

Меркурис: Зеленский готовит украинцев к снижению возраста мобилизации

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский рассказал о сложном положении украинской армии в целях подготовки общественного мнения на Украине к предстоящему снижению возраста мобилизации. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.
Ранее глава киевского режима заявил, что части ВСУ испытывают сложности со стабилизацией линии фронта, и пообещал приложить максимум усилий для исправления ситуации.
Как отметил в этой связи британский эксперт, признания Зеленского - это не что иное, как "подготовка почвы для его указа о понижении призывного возраста до мальчиков 18 лет", который, по мнению Меркуриса, будет издан "в ближайшие пару дней или недель до инаугурации Трампа".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2025
Зеленский заявил о "сильном козыре" против России
Вчера, 17:58
При этом эксперт выразил уверенность, что снижение призывного возраста не в состоянии изменить динамику на поле боя, а "может лишь продлить агонию Украины (…) ценой десятков тысяч молодых жизней".
 
Спецоперация на УкраинеВладимир Зеленскиймобилизация на Украинеэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала