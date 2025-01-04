https://1prime.ru/20250104/zelenskiy-854026402.html
"Подготовка почвы". На Западе раскрыли PR-тактику Зеленского
"Подготовка почвы". На Западе раскрыли PR-тактику Зеленского - 04.01.2025, ПРАЙМ
"Подготовка почвы". На Западе раскрыли PR-тактику Зеленского
Владимир Зеленский рассказал о сложном положении украинской армии в целях подготовки общественного мнения на Украине к предстоящему снижению возраста... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T21:30+0300
2025-01-04T21:30+0300
2025-01-04T21:36+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
мобилизация на украине
экспертное мнение
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский рассказал о сложном положении украинской армии в целях подготовки общественного мнения на Украине к предстоящему снижению возраста мобилизации. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.Ранее глава киевского режима заявил, что части ВСУ испытывают сложности со стабилизацией линии фронта, и пообещал приложить максимум усилий для исправления ситуации.Как отметил в этой связи британский эксперт, признания Зеленского - это не что иное, как "подготовка почвы для его указа о понижении призывного возраста до мальчиков 18 лет", который, по мнению Меркуриса, будет издан "в ближайшие пару дней или недель до инаугурации Трампа".При этом эксперт выразил уверенность, что снижение призывного возраста не в состоянии изменить динамику на поле боя, а "может лишь продлить агонию Украины (…) ценой десятков тысяч молодых жизней".
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владимир зеленский, мобилизация на украине, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, мобилизация на Украине, экспертное мнение
"Подготовка почвы". На Западе раскрыли PR-тактику Зеленского
Меркурис: Зеленский готовит украинцев к снижению возраста мобилизации
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ.
Владимир Зеленский рассказал о сложном положении украинской армии в целях подготовки общественного мнения на Украине к предстоящему снижению возраста мобилизации. Такое мнение в своем YouTube-канале
высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.
Ранее глава киевского режима заявил, что части ВСУ испытывают сложности со стабилизацией линии фронта, и пообещал приложить максимум усилий для исправления ситуации.
Как отметил в этой связи британский эксперт, признания Зеленского - это не что иное, как "подготовка почвы для его указа о понижении призывного возраста до мальчиков 18 лет", который, по мнению Меркуриса, будет издан "в ближайшие пару дней или недель до инаугурации Трампа".
Зеленский заявил о "сильном козыре" против России
При этом эксперт выразил уверенность, что снижение призывного возраста не в состоянии изменить динамику на поле боя, а "может лишь продлить агонию Украины (…) ценой десятков тысяч молодых жизней".