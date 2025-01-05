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Угроза миру. Названа причина агрессивности Лондона в конфликте на Украине

Угроза миру. Названа причина агрессивности Лондона в конфликте на Украине - 05.01.2025, ПРАЙМ

Угроза миру. Названа причина агрессивности Лондона в конфликте на Украине

Великобритания всегда поддерживала политику США по разжиганию конфликта на Украине, пишет профессор политической экономии Университета Уорик, член палаты лордов | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T14:30+0300

2025-01-05T14:30+0300

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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Великобритания всегда поддерживала политику США по разжиганию конфликта на Украине, пишет профессор политической экономии Университета Уорик, член палаты лордов и член Британской академии Роберт Скидельски для американского издания The American Conservative.Как отмечает автор, причины агрессивности связаны с исторической ролью Британии как мировой империи и чувством стыда за Мюнхенское соглашение 1938 года.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПобеда Дональда Трампа на выборах президента США разрушила либеральный нарратив о конфликте на Украине. На этом фоне и Британия начала постепенно менять подход к противостоянию, стремясь обеспечить Украине выгодные условия для мирных переговоров.По словам Скидельски, дипломатия важна для предотвращения конфликтов и примирения противоречивых взглядов, и украинский конфликт стал результатом провала дипломатии и отсутствия понимания реакции оппонентов. Россия воспринимает "утраченные земли" как часть своего имперского щита, утверждает автор. С другой стороны, НАТО воспринимается как продолжение западного империализма, что вызывает враждебное отношение России.Британия выступала как главный сторонник политики уходящего президента США Джо Байдена по разжиганию конфликта. Историческая миссия Британии как глобального полицейского и наставника породила конфликт между "силовым" и пацифистским крылом британского либерализма.Как отмечает автор, данное Западом обещание о безусловной поддержке Украины затянуло конфликт, и Киеву продали ложную надежду, что привело к тяжелым потерям.Трамп же изменил подход к международным отношениям, что может привести к перемирию, предполагает Скидельски. При этом конкретика условий мира менее важна, чем прекращение боевых действий.Со своей стороны, как утверждается, Владимир Зеленский отказался от радикальных требований и надеется на дипломатическое давление, способное заставить Москву сесть за стол переговоров.Автор также упоминает моральный аспект — по его словам, мир является моральной целью в христианском учении, и в этой связи он напоминает, что папа римский Франциск неоднократно призывал к переговорам для завершения конфликта на Украине. Отказ признать первостепенное значение мира представляет угрозу для человечества, подчеркивает Скидельски."Отказ наших "ястребов" и их пассивных сторонников признать первостепенное значение мира представляет собой самую большую угрозу для мира сегодня; Трамп предлагает наиболее перспективный выход из опасного будущего", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, великобритания, дональд трамп, сша, россия