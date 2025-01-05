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Стали известны стратегические цели Geely на ближайшие три года

Стали известны стратегические цели Geely на ближайшие три года - 05.01.2025, ПРАЙМ

Стали известны стратегические цели Geely на ближайшие три года

Компания Geely Holding Group раскрыла свои стратегические цели на ближайшие три года, сообщил портал 32cars.ru. Они включают в себя амбициозный план по... | 05.01.2025, ПРАЙМ

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авто

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китай

китайские авто

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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Компания Geely Holding Group раскрыла свои стратегические цели на ближайшие три года, сообщил портал 32cars.ru. Они включают в себя амбициозный план по достижению к 2027 году продаж на уровне свыше пяти миллионов машин в год. Фирма также хочет занять лидирующие позиции в электрификации и интеллектуальной мобильности, продолжая при этом укрепление экологичных и инновационных решений для транспортной индустрии. Отмечается, что в 2027 году Geely намерена продать 3,32 миллиона авто, нарастив продажи на 21% в сравнении с 2026 годом. При этом компания рассчитывает, что продажи новых энергетических авто (NEV) превысят 1,48 миллиона штук, что должно составить 45% от общего объема. Кроме того, в Geely ожидают, что экспорт достигнет 400 тысяч машин и тем самым усилит ее присутствие на глобальных рынках.По данным 32cars.ru, Geely завершит текущий год с 1,175 млн реализованных машин и останется лидером среди китайских марок авто, оснащенных двигателями внутреннего сгорания. Ожидается, что продажи суббренда Geely Galaxy продемонстрируют рост на 80% и составят 494 тысячи машин, Lynk & Co реализует 285 тысяч авто, при этом свыше 58% из них — NEV, а у Zeekr продажи вырастут на 87%, до 222 тысячи машин.

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